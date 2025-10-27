Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietjet khai trương đường bay mới kết nối Malaysia với thành phố biển Đà Nẵng

27-10-2025

Ngày 26/10/2025, Vietjet đã khai trương đường bay kết nối thủ đô Kuala Lumpur với thành phố biển Đà Nẵng, đường bay thứ ba kết nối hai nước Malaysia - Việt Nam.

Đường bay mới Kuala Lumpur - Đà Nẵng khai trương trong sự chào đón và chúc mừng của lãnh đạo, người dân và du khách hai nước, mở ra thêm nhiều cơ hội di chuyển thuận tiện giữa hai điểm đến du lịch – văn hóa hàng đầu khu vực và thế giới.

Sau Hà Nội, TP.HCM, đường bay mới kết nối Đà Nẵng với Kuala Lumpur sẽ nâng tổng số chuyến bay của Vietjet giữa hai nước lên 42 chuyến bay mỗi tuần. Hành khách có thể dễ dàng đặt vé bay tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air để trải nghiệm hành trình kết nối thuận tiện giữa hai quốc gia.

Hành khách vui mừng khi bay cùng Vietjet trên chuyến bay đầu tiên từ Đà Nẵng đến Kuala Lumpur

Đà Nẵng từ lâu đã ghi dấu trong lòng du khách với cây Cầu Vàng biểu tượng, những bãi biển tuyệt đẹp và tinh hoa ẩm thực đặc trưng. Không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ dưỡng và khám phá, Đà Nẵng còn là cửa ngõ dẫn lối tới con đường di sản Miền Trung, đến Hội An cổ kính, cố đô Huế thơ mộng và thánh địa Mỹ Sơn huyền bí. Trong khi đó, Kuala Lumpur – đô thị hiện đại của Malaysia – nổi tiếng bởi tháp đôi Petronas, các khu Chinatown, đền chùa và công trình tôn giáo mang dấu ấn Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, tạo nên một bức tranh đa văn hoá sôi động cả ngày lẫn đêm.

Đại diện Vietjet - Giám đốc VP Miền Trung Vietjet - ông Trần Hoàng Linh chào đón và tặng quà hành khách trên chuyến bay khai trương

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, không chỉ kết nối hai điểm đến mà còn mở rộng hơn cùng mạng bay phủ khắp châu Á - Thái Bình Dương của Vietjet, trở thành cầu nối giữa các quốc gia, cầu nối văn hoá, kinh tế toàn cầu.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

