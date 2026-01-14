Lệ Quyên lên tiếng nóng sau khi Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc xem xét vụ phát ngôn văng tục

Những ngày qua, sự việc ca sĩ Lệ Quyên có những phát ngôn gây tranh cãi khi phản pháo cư dân mạng đã tạo nên cuộc tranh luận dữ dội. Lệ Quyên cho biết cô chỉ muốn lên tiếng bảo vệ mình trước những ý kiến tiêu cực. Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng cho rằng phát ngôn của Lệ Quyên quá nặng nề, thậm chí là văng tục, không phù hợp với hình ảnh của một nghệ sĩ, người của công chúng. Sau đó, Lệ Quyên xin lỗi nhưng sự việc này vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng.

Vào chiều 14/1, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp nhận thông tin sự việc liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà".

Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc tìm hiểu và phối hợp giải quyết vụ phát ngôn của Lệ Quyên (ảnh: FBNV)

Nguồn cơn của sự việc này xuất phát từ việc có một khán giả để lại bình luận dưới bài viết của Lệ Quyên: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn). Tuy nhiên, Lệ Quyên đã nổi đóa và đáp trả lại bình luận bằng từ ngữ gay gắt. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không hiểu ý nghĩa của câu tiếng Anh nên đã phản ứng sai hướng. Về phía Lệ Quyên, cô lại cho rằng bình luận trên xuất phát từ thói mỉa mai nhưng giả vờ tử tế.

Khép lại bài đăng mới nhất, Lệ Quyên cho biết cô muốn dừng câu chuyện tại đây vì "vốn là chuyện muôn thuở, phải chịu đựng không có hồi kết". Dù vậy, nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến những người yêu thương mình nếu sự việc gây ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời khẳng định vẫn luôn trân trọng tình cảm của khán giả đã dành cho cô suốt thời gian qua. "Quen thói cà chớn cợt nhả, bây giờ thành chuyện thì chối, nói dịch ra là khen. Chuyện này hôm nay sẽ khép lại bởi nó vẫn là chuyện muôn thuở em phải chịu đựng không có hồi kết. Nhưng đừng ngang ngược bất chấp muốn nói thế nào thì nói. Xin lỗi sự tiêu cực ảnh hưởng đến những người yêu thương em. Em luôn mang ơn", Lệ Quyên viết.

Sau khi vướng tranh cãi, Lệ Quyên không im lặng mà liên tục đáp trả (ảnh: FBNV)

Lệ Quyên cho biết bản thân là nghệ sĩ nhưng vẫn là con người, thi thoảng tự vệ vài câu nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Cô chia sẻ: "Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu khi cần thì vẫn chỉ trong tầm kiểm soát.

Khán giả luôn là người tinh tế, sáng suốt nhất. Đặc biệt là khán giả của tôi, tệp khán giả đa số là người trưởng thành. Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế. Không động đến những thành phần công kích xúc phạm tôi mà chỉ chĩa vào tôi, khác gì cổ vũ cho đám ngông cuồng cay nghiệt được đà chà đạp nghệ sĩ. Tôi luôn biết mình là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp nhưng tôi là con người. Tôi không mong các anh chị đang phán xét tôi một ngày không xa sẽ nếm trải sự cay nghiệt như tôi để biết đá biết vàng. Tôi mong nói cho đúng, cho công bằng là đủ rồi".

Lệ Quyên cho biết những việc cô làm xuất phát từ mục đích tự vệ (ảnh: FBNV)

Khi được hỏi quan điểm trước việc liên tục bị cư dân mạng công kích, Lệ Quyên từng chia sẻ với chúng tôi: "Quyên muốn cho mọi người hiểu một điều, khi thấy Quyên đáp trả mọi người sẽ rất bực tức, đấy là Quyên đang tự vệ mà đã khiến mọi người bực tức như bị bắt nạt, vậy hãy tưởng tượng Quyên không làm gì nhưng vẫn bị nói những câu khó nghe thì sẽ có cảm giác như thế nào? Như hôm nọ Quyên có đọc một câu nghe xong muốn đột quỵ đứt mạch máu não luôn ấy, ủa vậy Quyên có trách nhiệm phải nhịn mọi người ư? Tại sao tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác một cách vô lý như vậy.

Nếu ai trong trường hợp của Quyên và có cá tính giống Quyên thì chắc chắn họ cũng sẽ phản ứng như thế. Tuy nhiên sau khi bước qua nhiều khoảnh khắc như vậy, giờ Quyên chỉ biết cười thôi, không nói gì cả. Còn nếu những điều đó xuất hiện trên trang cá nhân của mình thì Quyên block, loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình".