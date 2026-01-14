Tình hình của Phương Oanh

Sau những biến cố gia đình, Phương Oanh dần trở nên kín tiếng hơn hẳn so với giai đoạn hoạt động sôi nổi trước đó. Không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền thông hay cập nhật mạng xã hội, mọi động thái của nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Phương Oanh bất ngờ trở lại với vlog nấu ăn, hé lộ cuộc sống đời thường khá bình lặng. Đáng chú ý, bối cảnh quay cho thấy cô vẫn sinh hoạt trong ngôi nhà quen thuộc, không có thay đổi quá lớn.

Phương Oanh lộ diện qua kênh thứ 3, mở lại vlog nấu ăn trong căn bếp quen thuộc. Ảnh: Tổng hợp

Thời gian gần đây, Phương Oanh thoải mái xuất hiện hơn. Cô lộ diện qua các đoạn clip đời thường, đồng thời nhận booking quảng cáo cho vài sản phẩm tiêu dùng. Dù vậy, trái ngược với việc xuất hiện rải rác qua các nền tảng khác, chính các trang mạng xã hội của Phương Oanh vẫn hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ bài đăng hay chia sẻ mới nào suốt nhiều tháng qua.

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh như trang cá nhân 730 nghìn lượt theo dõi, Fanpage có tích xanh với 1 triệu người theo dõi vẫn còn hoạt động nhưng không đăng bài viết mới trong suốt nhiều tháng qua. Trong khi đó, kênh TikTok hơn 950 nghìn lượt theo dõi vẫn giữ các video cũ, không tắt bình luận nhưng cũng không cập nhật thêm video kể từ cuối tháng 8/2025.

Phương Oanh nhận booking quảng cáo qua các clip ngắn do kênh khác đăng tải. Nữ diễn viên không có động thái nào trên các kênh mạng xã hội của mình. Ảnh: FBNV

Trước khi biến cố ập tới, Phương Oanh từng gây chú ý với vai diễn đánh dấu sự trở lại. Chia sẻ về dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh thẳng thắn thừa nhận đây là vai diễn áp lực nhất từ trước đến nay. Áp lực không chỉ đến từ việc cô trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng, mà còn bởi đây là bản remake của một bộ phim đình đám từng gây sốt khắp châu Á. Chính vì vậy, nữ diễn viên buộc phải đặt ra cho mình yêu cầu cao hơn, vừa giữ được tinh thần nguyên tác, vừa tạo ra dấu ấn riêng để chinh phục người xem.

Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã xây dựng được một Mỹ Anh có màu sắc riêng, tránh bị so sánh hay bị lặp lại bởi hình tượng Cố Giai quá thành công trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết. Cách Phương Oanh xử lý cảm xúc tiết chế, tập trung vào ánh mắt và nhịp diễn giúp nhân vật trở nên đời hơn, gần gũi hơn với khán giả Việt.

Nhưng khi hiệu ứng tích cực bắt đầu hình thành, biến cố bất ngờ kéo đến khiến tất cả đảo chiều. Thông tin ông xã của Phương Oanh là doanh nhân Nguyễn Hoà Bình bị bắt tạm giam xuất hiện như cú sốc lớn đối với dư luận. Về phía Phương Oanh, cô chọn im lặng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi sự việc xảy ra. Đồng thời, các hoạt động mà nữ diễn viên quảng bá cho phim cũng tạm dừng.



Phương Oanh nhận nhiều phản ứng tích cực nhờ vai diễn trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Ảnh: FBNV



