Phương Oanh quyết định “buông bỏ”

27-11-2025 - 14:18 PM | Sống

Quyết định của nhân vật này khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Bộ phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã khép lại ở tập 48, khép lại trọn vẹn hành trình của các nhân vật nhưng vẫn tạo nên nhiều bất ngờ. Khán giả được chứng kiến niềm hạnh phúc tròn đầy của Lam – Toàn, cũng như cái kết ngọt ngào mà Dũng – Ngân phải đợi suốt một năm. Tuy nhiên, tâm điểm khiến người xem bàn luận sôi nổi nhất lại là sự lựa chọn của Mỹ Anh và Đăng – cặp đôi trung tâm của phim. Thay vì kết thúc theo mô-típ “quay lại bên nhau”, ê-kíp đã đưa ra một hướng xử lý giàu tính nhân văn, hiện đại và rất khác với lối làm phim gia đình quen thuộc của Việt Nam.

Phương Oanh quyết định “buông bỏ”- Ảnh 1.

(Ảnh: NSX).

Nút thắt cuối cùng xoay quanh câu chuyện của Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam). Khi chủ động đề nghị Đăng buông tay, Mỹ Anh rơi vào quãng thời gian đầy giằng xé, phải tự mình đối diện cảm xúc tổn thương lẫn trách cứ. Đó là bước chuyển cần thiết để cô có thể đứng lên sau đổ vỡ hôn nhân. Nhờ sự đồng hành và động viên từ Lam, Ngân, cô chọn đặt dấu chấm hết cho quá khứ ở tuổi 35 – độ tuổi của sự chín chắn – và bắt đầu lại cùng con đường kinh doanh quán trà.

Điểm bất ngờ nhất trong tập cuối đến từ cách Đăng thể hiện tình cảm. Anh âm thầm mua tặng Mỹ Anh một đồi chè, gửi món quà qua bà Lý. Đây không phải nỗ lực hàn gắn mà là lời xin lỗi chân thành cho những gì đã xảy ra, một cách để trân trọng quãng thời gian từng bên nhau. Dù cảm động, Mỹ Anh vẫn giữ lập trường: có những sai lầm khiến hai người không thể trở lại như trước. Quan trọng hơn, cô nhận ra rằng khi còn sống cùng mình, Đăng chưa bao giờ được là chính anh.

Phương Oanh quyết định “buông bỏ”- Ảnh 2.

(Ảnh: NSX).

Sau cùng, Mỹ Anh và Đăng cùng chọn cách buông bỏ. Họ không quay lại làm vợ chồng mà chuyển sang một dạng kết nối khác: là bạn, là đối tác trong công việc và là ba mẹ cùng nuôi dạy con. Đăng trở về với lối sống quen thuộc, còn Mỹ Anh tập trung xây dựng sự nghiệp riêng; đồi chè trở thành khoản đầu tư chung mà cô sẽ chia cổ tức cho anh.

Khoảnh khắc hai người đưa con đi chơi trong tập cuối tạo nên hình ảnh một gia đình văn minh sau ly hôn, điều bộ phim muốn nhấn mạnh: Đôi khi hạnh phúc không nằm ở chuyện níu kéo một mối quan hệ đã không còn nguyên vẹn, mà ở việc tôn trọng ranh giới để mỗi người tìm thấy bình yên theo cách của riêng mình.

(Tổng hợp)

