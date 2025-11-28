Tắt Bluetooth hay Wi-Fi có thực sự giúp tiết kiệm pin? Câu trả lời của chuyên gia khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

Tuy nhiên, quan điểm này xuất phát từ thời kỳ các kết nối không dây còn tiêu tốn năng lượng lớn – điều vốn không còn đúng trong bối cảnh công nghệ hiện nay.

Bluetooth có thực sự gây hao pin?

Ở những thế hệ Bluetooth cũ, mỗi lần ghép nối thiết bị mới, điện thoại phải thực hiện quét tìm ("inquiry scan"), khiến mức tiêu thụ điện tăng mạnh. Nhưng theo các thương hiệu smartphone, sau khi đã kết nối, Bluetooth chuyển về chế độ chờ (“page mode”), chỉ lắng nghe thiết bị quen thuộc và gần như không tiêu hao năng lượng đáng kể.

Từ Bluetooth 4.0 trở lên, và đặc biệt là Bluetooth 5.3 trên smartphone hiện đại, mức tiêu thụ điện giảm xuống còn rất thấp. Ngay cả khi nghe nhạc liên tục, Bluetooth thường chỉ chiếm khoảng 5–8% pin trong cả ngày. Với thiết bị Bluetooth Low Energy như đồng hồ thông minh, mức hao còn thấp hơn, chỉ 1–3% trong 24 giờ.

Trên iPhone, khi bật nhưng không kết nối thiết bị nào, chip Bluetooth hầu như không hoạt động, lượng tiêu thụ gần như bằng 0. Kể cả khi kết nối với tai nghe hoặc thiết bị rảnh tay, mức sử dụng chỉ khoảng 2,5 mW – cực kỳ nhỏ so với dung lượng pin. Với pin iPhone 8 khoảng 6.900 mWh, nếu chỉ dùng cho Bluetooth, máy sẽ mất gần 3 tháng mới cạn pin.

Ngay cả khi dùng đến mức tiêu thụ tối đa khoảng 10 mW, Bluetooth vẫn không thể là nguyên nhân chính khiến điện thoại mau hết pin.

Tắt Wi-Fi đi có tiết kiệm pin không?

Khác với Bluetooth, Wi-Fi có cơ chế thú vị hơn. Wi-Fi được tối ưu để giữ kết nối ổn định. Trong vùng sóng di động yếu, điện thoại phải liên tục chuyển qua lại giữa 4G và 5G, gây tốn pin đáng kể. Khi Wi-Fi bật và kết nối tốt, điện thoại sẽ bớt phải chuyển mạng, từ đó thậm chí còn tiết kiệm pin trong điều kiện sóng yếu.

Các hệ điều hành mới cũng hạn chế việc ứng dụng tự ý quét mạng. Android 9 giới hạn mỗi ứng dụng chạy nền chỉ được quét Wi-Fi 1 lần mỗi 30 phút. Trên iPhone, nếu thiết bị không cắm sạc, Wi-Fi sẽ tự tắt khi vào chế độ ngủ – nghĩa là thao tác tắt bằng tay đôi khi không mang lại khác biệt.

Khi không kết nối mạng, Wi-Fi chỉ quét tín hiệu mỗi 15 giây và mức tiêu thụ dưới 1 mW – thấp đến mức khó đo. Khi kết nối, Wi-Fi dùng khoảng 30 mW, ít hơn rất nhiều so với 4G/5G (50–500 mW tùy mức sóng).

Do đó, trong hầu hết trường hợp, dùng Wi-Fi vẫn tiết kiệm pin hơn mạng di động.

Vậy tắt Wi-Fi và Bluetooth có giúp kéo dài pin?

Câu trả lời là: gần như không.

Wi-Fi đôi khi còn giúp tiết kiệm pin hơn là tắt đi. Bluetooth thì tiêu thụ ít đến mức không tạo ra sự khác biệt.

Mặc dù không mang lại nhiều lợi ích về năng lượng, việc tắt Wi-Fi và Bluetooth khi không dùng đến vẫn có giá trị ở khía cạnh bảo mật.

Việc tắt kết nối không dây giúp giảm nguy cơ bị dò tìm thiết bị, khai thác lỗ hổng hoặc theo dõi.

Một số mẹo giúp giảm tiêu thụ pin trên smartphone

Giảm độ sáng màn hình

Màn hình luôn là bộ phận “ngốn” năng lượng mạnh nhất. Vì vậy, hãy hạ độ sáng xuống mức vừa đủ hoặc bật chế độ tự động điều chỉnh theo môi trường ánh sáng xung quanh.

Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin

Cả Android lẫn iOS đều có chế độ tiết kiệm năng lượng. Khi bật lên, hệ thống sẽ giới hạn tác vụ nền, giảm hiệu ứng hình ảnh và ưu tiên duy trì thời lượng pin.

Cập nhật hệ điều hành

Các bản cập nhật phần mềm thường đi kèm tối ưu hóa hiệu suất và khả năng quản lý pin. Giữ thiết bị ở phiên bản mới nhất sẽ giúp máy hoạt động ổn định hơn.

Giảm bớt thông báo

Thông báo bật sáng màn hình, kích hoạt mạng và làm việc nền. Bạn nên tắt những thông báo không quan trọng để tiết kiệm năng lượng.

Đóng bớt ứng dụng chạy nền

Dù đã thoát ra ngoài, nhiều ứng dụng vẫn tiếp tục hoạt động. Vào mục quản lý ứng dụng hoặc phần tiết kiệm pin để giới hạn những app bạn không dùng.

Dùng chế độ nền tối

Trên màn OLED hoặc AMOLED, dark mode giúp giảm lượng điện tiêu thụ vì các điểm ảnh tối sử dụng rất ít năng lượng.

Tránh để máy quá nóng

Nhiệt độ cao khiến pin lão hóa nhanh hơn và tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Không đặt điện thoại dưới nắng gắt hoặc trong xe ô tô đóng kín.

Hạn chế widget và hình nền động

Widget và wallpaper động đều phải cập nhật liên tục, khiến máy phải xử lý nhiều hơn và tiêu tốn pin. Chỉ giữ lại những widget thật sự cần thiết.

Sạc pin hợp lý

Theo chuyên gia công nghệ David Smith (Viện Công nghệ California), pin lithium-ion hiện đại không cần sạc đầy 100% hay để cạn kiệt hoàn toàn. Giữ pin trong khoảng 20–80% được cho là giúp kéo dài tuổi thọ hơn.