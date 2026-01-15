Nam diễn viên cát-xê rải từ tầng 1 đến tầng 3, ở biệt thự rộng như công viên, cưới vợ đẹp, đảm đang

Từng đứng thứ 2 bảng xếp hạng người nổi tiếng chỉ sau Sơn Tùng M-TP

Lê Dương Bảo Lâm là cái tên quen thuộc với hầu hết khán giả Việt Nam. Anh sinh năm 1989, từng đoạt giải Quán quân "Cười Xuyên Việt" mùa đầu tiên năm 2015 và tham gia hàng loạt các bộ phim điện ảnh, game show truyền hình ăn khách. Nam diễn viên cũng nhiều lần góp mặt trong các danh sách "Top nhân vật có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội".

Tờ Thời báo Văn học Nghệ thuật đưa tin, Lê Dương Bảo Lâm đứng thứ 2, chỉ sau Sơn Tùng M-TP trên bảng xếp hạng nhân vật nổi bật mạng xã hội tháng 8/2022. Điều đó cho thấy sức hút không phải dạng vừa của “Thánh livestream Đồng Nai".

Hiện tại, nam diễn viên vẫn đang là gương mặt phủ sóng nhiều game show, chương trình thực tế, phim ảnh lẫn ca nhạc như: "2 ngày 1 đêm", "Nhanh như chớp", Hành trình rực rỡ, Tổ đội 1-0-2, Chiến sĩ quả cảm...

Duyên dáng, hài hước và hoạt ngôn, Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng nhận được cảm tình từ người xem, được các nhà sản xuất săn đón.

Lê Dương Bảo Lâm

Cũng theo Tờ Thời báo Văn học Nghệ thuật thì mỗi lần Lê Dương Bảo Lâm nhận cát-xê là tiền mặt, anh đều đem về rải tiền từ tầng 1 lên tầng 3 cho vợ đi sau nhặt. Anh tiết lộ, vợ rất vui mỗi lần anh làm như vậy.

“Khi nào đi làm về mà nhận cát-xê tiền tươi, tôi sẽ rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3. Vợ tôi đi đằng sau nhặt tiền với ánh mắt sung sướng. Hành động này khiến vợ tôi vô cùng phấn khích", Lê Dương Bảo Lâm nói.

Nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, tên tuổi của anh nổi lên như diều gặp gió. Quán quân Cười xuyên Việt 2015 ngày càng đắt show quảng cáo, công việc livestream bán hàng cũng thuận lợi hơn. Thậm chí, anh còn được trường Đại học Tôn Đức Thắng mời về giảng dạy ngành bán hàng online cho các sinh viên.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên quê Đồng Nai còn chăm chỉ làm ăn khi mở quán nước và rất đông khách.

Nam diễn viên được yêu mến bởi sự hoạt ngôn, dí dỏm, và chân chất.

Sở hữu biệt thự rộng như công viên ở Đồng Nai

Là cái tên nổi tiếng, đắt show lại chăm chỉ làm việc nên Lê Dương Bảo Lâm cũng sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Hồi cuối năm 2023, nam diễn viên xây một biệt thự khang trang ở quê Long Thành, Đồng Nai. Năm 2024, gia đình nam diễn viên đã dọn về cơ ngơi mới này ở.

Dựa vào những hình ảnh do nam diễn viên chia sẻ gần đây, có thể thấy căn biệt thự rộng đến độ riêng sân vườn đã được ví như công viên. Diễn viên Song Luân từng quay clip chạy xe máy vòng vòng quanh sân vườn nhà Lê Dương Bảo Lâm để quay clip mà chạy mãi chưa hết vòng sân.

Trong sân vườn này, bố vợ Lê Dương Bảo Lâm tự tay trồng rau sạch cho gia đình. Trong nhà còn có một hồ bơi lớn cạnh phòng khách để con cháu có thể vui chơi mỗi chiều. Phòng tập gym của nam diễn viên với đầy đủ các loại máy móc hiện đại không thua gì phòng tập gym chuyên nghiệp.

Khu vực phòng khách và gian bếp được đặt cạnh nhau, tạo không gian sinh hoạt ấm cúng và gần gũi. Phòng khách là nơi Lê Dương Bảo Lâm trưng bày những hình ảnh làm nghề, quà tặng của fan cùng nhiều món đồ có giá trị kỷ niệm. Các con của nam diễn viên, mỗi bé đều có phòng riêng, được thiết kế rất đẹp.

Trên trang cá nhân, có lần nam Lê Dương Bảo Lâm còn đăng cả video về cơ ngơi mới. Anh khoe sắm sửa nội thất cho tổ ấm của mình với những món đồ đắt tiền như bình hoa 10 triệu đồng, gối trang trí khoảng 3,8 triệu đồng, hộp đựng bông tẩy trang 3 triệu đồng, đèn 18 triệu đồng, khung ảnh 3,8 triệu đồng, hộp đựng giấy 1,2 triệu đồng...

Biệt thự của Lê Dương Bảo Lâm ở Đồng Nai.

Ngoài biệt thự ở Đồng Nai, Lê Dương Bảo Lâm còn sở hữu nhà rộng 100m2 trị giá hàng chục tỷ ở TP.HCM. Lê Dương Bảo Lâm cũng tậu xế hộp thuộc thương hiệu nổi tiếng Mercedes Benz.

Tại chương trình "Nhanh như chớp", Khả Như tiết lộ về độ giàu có của đàn em. Nữ diễn viên nói: “Mỗi ngày đi làm, Lâm chỉ chạy xe 300 - 400 triệu thôi, tại vì sợ xe đụng, nên anh ta không bao giờ chạy xe 4,5 tỷ”. Trước chia sẻ này, Lê Dương Bảo Lâm không phủ nhận.

Khi chia sẻ về cơ ngơi đồ sộ của mình, nam diễn viên cho biết đó là thành quả của nhiều năm làm nghề, đến từ mồ hôi nước mắt của anh và bà xã

Hôn nhân viên mãn

Không chỉ viên mãn trong sự nghiệp, hiện tại Lê Dương Bảo Lâm cũng có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp, đảm đang và 3 con. Chia sẻ trên báo Thanh Niên về cuộc sống hôn nhân của mình, nam diễn viên cho biết, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, vợ thường là người chủ động làm hòa.

Mỗi khi biết người bạn đời không vui, Quỳnh Quỳnh chọn cách xoa dịu, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhờ vậy mà tổ ấm của cả hai luôn ngập tràn tiếng cười. Lê Dương Bảo Lâm hài hước đúc kết bí quyết giữ lửa hôn nhân: “Tôi nóng thì vợ “xìu”, còn vợ nóng thì vợ cũng “xìu” luôn”.

Tổ ấm của nam diễn viên.

Lê Dương Bảo Lâm tự nhận Quỳnh Quỳnh là người của gia đình, luôn nỗ lực vun vén cho tổ ấm. Trong khi đó, những lúc rảnh, nam diễn viên cũng sắp xếp thời gian để bên cạnh vợ và các con.

“Tôi cũng từng hỏi vợ có muốn đi du lịch hay không nhưng cô ấy phản ứng rất mạnh. Mỗi người một sở thích. Tôi cũng bị nhắc rằng sao cứ lo đi làm hoài, không dẫn vợ đi chơi. Nhưng chỉ cần gia đình đầy đủ thì đó cũng là du lịch rồi”, anh tâm sự.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Lê Dương Bảo Lâm hài hước tiết lộ thêm điều khiến Quỳnh Quỳnh dễ vui là khi nhận được tiền lương của chồng. “Tôi thấy vợ vui là biết hôm đó tiền tôi đi làm đã được chuyển khoản”, anh bật mí.