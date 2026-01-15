NSND duy nhất được mệnh danh “đẹp nhất thế kỷ”, bạc trắng cả đầu vẫn tươi trẻ khó tin

Từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của màn ảnh Việt giai đoạn thập niên 1980–1990, NSND Hoàng Cúc không chỉ chinh phục công chúng bằng lối diễn xuất tinh tế mà còn khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần sống mạnh mẽ trước bệnh tật. Ở tuổi gần 70, sau hành trình dài đối mặt với ung thư vú và căn bệnh Basedow, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sự điềm tĩnh, lạc quan, tận hưởng cuộc sống theo cách nhẹ nhàng dù mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng.

NSND Hoàng Cúc tên đầy đủ là Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1957 tại Hưng Yên. Không lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng niềm yêu thích sân khấu đã sớm đưa bà đến với con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Sau khi theo học tại Trường Nghệ Thuật Việt Bắc, bà đầu quân cho Nhà Hát Kịch Hà Nội và gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp tại đây. Với gương mặt sắc nét, thần thái sang trọng cùng giọng nói trầm ấm đặc trưng, Hoàng Cúc nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của sân khấu kịch phía Bắc, ghi dấu ấn qua loạt vở diễn như Người Đàn Bà Sau Tấm Cửa Sổ Xanh, Thầy Khóa Làng Tôi, Mắt Phố, Ăn Mày Dĩ Vãng…

Song song với sân khấu, bà còn để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh rộng và truyền hình qua những vai diễn có chiều sâu tâm lý như Thủy trong Tướng Về Hưu, hay các phim Bỉ Vỏ, Sa Bẫy, Dòng Sông Khát Vọng. Đặc biệt, vai Thủy trong Tướng Về Hưu từng đưa Hoàng Cúc trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất thời bấy giờ, đồng thời giúp bà được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp trí tuệ và cá tính hiếm có của điện ảnh Việt thời kỳ đó. Sau hơn ba thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, bà từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Nhà Hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân.

Năm 2010, khi sự nghiệp và cuộc sống đang ở giai đoạn ổn định, NSND Hoàng Cúc phát hiện mắc ung thư vú ở giai đoạn nặng, đồng thời phải điều trị bệnh Basedow. Có những thời điểm sức khỏe của bà suy kiệt nghiêm trọng, cơ thể phù nề, tóc rụng nhiều, tim đập nhanh bất thường khiến bà phải thường xuyên nhập viện theo dõi. Chia sẻ trên chương trình Lời Tự Sự của VTV, nữ nghệ sĩ từng kể rằng sau những đợt hóa trị liên tiếp, cơ thể bà gần như sụp đổ, phải dùng đá lạnh chườm lên đầu để giảm cảm giác nóng rát kéo dài.

Thay vì bi quan, Hoàng Cúc chọn cách đối diện với bệnh tật bằng tâm thế bình thản. Khi tóc rụng, bà chủ động cạo đầu, xem đó như một cách buông bỏ để tâm trí nhẹ nhõm hơn. Trong nhiều cuộc trò chuyện, bà từng chia sẻ quan điểm sống: dù ngày mai có ra sao, hôm nay vẫn cần sống trọn vẹn và an nhiên, coi đó là cách tốt nhất để vượt qua nghịch cảnh. Sau nhiều năm kiên trì điều trị, sức khỏe của nữ nghệ sĩ dần ổn định, bà duy trì việc thăm khám định kỳ và lựa chọn lối sống hướng nội, lành mạnh.

Bước vào tuổi xế chiều, NSND Hoàng Cúc vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài rạng rỡ dù mái tóc đã bạc trắng. Thay vì che giấu dấu vết thời gian, bà đón nhận chúng như một phần tự nhiên của cuộc đời. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ duy trì thói quen tập yoga, thiền, uống trà và viết thơ. Khi đủ sức khỏe, bà vẫn tham gia các dự án nghệ thuật, tiêu biểu là vai bà Mai trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái, như một cách giữ cho mình sự kết nối với nghề và nguồn năng lượng sống tích cực.

Ngoài diễn xuất, Hoàng Cúc còn tìm thấy niềm an ủi trong sáng tác. Năm 2024, bà giới thiệu trường ca Cúc - tác phẩm ghi lại hành trình chống chọi bệnh tật cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống và con người. Sau gần 15 năm chiến đấu với ung thư, nữ NSND vẫn giữ nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng và thần thái an nhiên. Mái tóc bạc không khiến bà già đi, mà trở thành biểu tượng cho sự từng trải và thanh thản của một người phụ nữ đã bước qua nhiều giông bão.

Điều khiến công chúng đặc biệt ấn tượng ở NSND Hoàng Cúc không chỉ là nghị lực sống mà còn ở vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Dù mái tóc đã bạc trắng, gương mặt bà vẫn giữ được nét tươi tắn, làn da hồng hào, toát lên nguồn năng lượng tích cực khi đã gần 70. Nhiều khán giả nhận xét, chính lối sống điều độ, tinh thần an nhiên cùng sự gắn bó bền bỉ với nghệ thuật đã giúp nữ nghệ sĩ duy trì nhan sắc, tạo cảm giác trẻ trung, nhẹ nhõm hơn hẳn con số tuổi thật.

Ở tuổi gần 70, “mỹ nhân màn ảnh” năm nào giờ đây được nhắc đến như hình ảnh của bản lĩnh, nghị lực và vẻ đẹp vượt thời gian – một nghệ sĩ không chỉ được yêu mến bởi tài năng mà còn bởi cách bà đối diện và đi qua nghịch cảnh một cách đầy nhân văn.