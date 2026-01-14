Nam diễn viên Việt duy nhất đóng 4 phim trăm tỷ trong cùng 1 năm: Diễn hay miễn bàn, thời tới cản không kịp

Năm 2026 mở ra với một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Quang Tuấn, khi anh trở thành gương mặt đầu tiên và duy nhất của điện ảnh Việt góp mặt trong 4 bộ phim trăm tỷ chỉ trong cùng một năm. Bắt đầu từ tháng 3/2025 đến tháng 1/2026, Quang Tuấn mở màn bằng Quỷ Nhập Tràng, tiếp nối là Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, Truy Tìm Long Diên Hương, và mới đây nhất là Thiên Đường Máu. Mỗi dự án là một thể loại khác nhau, một màu sắc vai diễn khác nhau, nhưng đều cùng chung điểm là thành công phòng vé.

Đầu tiên là Quỷ Nhập Tràng, sở trường của Quang Tuấn, cũng là tác phẩm mở bát cho một năm đại thắng. Dự án kinh dị - tâm linh thu về 150 tỷ đồng, củng cố danh xưng "bảo chứng diễn xuất". Trong phim, anh vào vai Quang, một người thợ đóng hòm có gia cảnh nghèo khó, hết mực yêu thương vợ (Khả Như thủ vai), nhưng bị dồn ép bởi bi kịch và những xung đột nội tâm ngày càng chồng chất. Vai diễn cho phép Quang Tuấn khai thác trọn vẹn các tầng cảm xúc phức tạp: tình yêu, nỗi sợ, sự tuyệt vọng và cả những giằng xé tâm lý kéo dài.



Quang Tuấn cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ với Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Dự án "bỏ túi" 170 tỷ đồng doanh thu dù khai thác đề tài chiến tranh - lịch sử, vốn không dễ tiếp cận số đông. Trong phim, anh đảm nhận vai Tư Đạp, một chiến sĩ du kích Củ Chi được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật - Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực. Quang Tuấn đã giảm gần 14kg, đồng thời dành thời gian tìm hiểu thực tế tại Củ Chi, gặp gỡ và sinh sống cùng các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu. Với nam diễn viên, đây không chỉ là quá trình chuẩn bị vai diễn, mà còn là cách để thấm được tinh thần, nhịp sống và lý tưởng của thế hệ đi trước.

Đến Truy Tìm Long Diên Hương, sự nghiệp điện ảnh của Quang Tuấn chứng kiến một bước chuyển mình rõ rệt. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim chính thức cán mốc 206 tỷ, trở thành tác phẩm ăn khách nhất trong loạt phim Quang Tuấn tham gia năm 2025. Anh vào vai Tâm, một võ sư vô tình bị kéo vào hành trình truy tìm báu vật biển cả tại vùng biển miền Trung. Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu tiên Quang Tuấn dấn thân vào thể loại hài - hành động, mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác so với những vai diễn tâm lý trước đó.



Thiên Đường Máu khởi chiếu vào đúng thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm 2026, xuất sắc đạt doanh thu 107 tỷ đồng chỉ sau hơn 10 ngày. Bộ phim đồng thời đánh dấu một trong những vai diễn gai góc nhất của nam diễn viên. Trong phim, Quang Tuấn vào vai Tuấn, người anh sang Campuchia tìm em gái Tâm (Bích Ngọc) sau khi cô bị lừa vào "khu tự trị" và trở thành con tin đòi tiền chuộc. Trớ trêu hơn, chính Tuấn cũng bị chuốc thuốc và tống vào trại.

Vai diễn đặt Quang Tuấn vào trạng thái căng thẳng kéo dài, liên tục giằng co giữa nỗi sợ, tuyệt vọng và bản năng sinh tồn. Không cần nhiều cao trào thoại, nam diễn viên thể hiện khá ổn ở những phân đoạn bị tra tấn, đấu tranh giữa đạo đức và mạng sống của mình. Đặc biệt ở cảnh gay cấn nhất khi Tuấn cùng Thành (Hoài Lâm) lên kế hoạch bỏ trốn - một lựa chọn sinh tử với cái giá phải trả vô cùng đắt.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Quang Tuấn cũng lần đầu xác nhận mức cát-xê hiện tại đã tăng lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi phim, con số cao hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu sự nghiệp nhưng với anh, tiền bạc không phải ưu tiên lớn. Nam diễn viên cho biết toàn bộ thu nhập đều giao cho vợ quản lý và anh chỉ giữ một khoản nhỏ để chi tiêu hàng ngày.

