Có là "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng cũng phải mua hoa về "nịnh vợ" sau đêm đi xem bóng đá tới 5h sáng

15-01-2026 - 09:10 AM | Lifestyle

Trên sân cỏ là thủ môn quốc dân từng khiến triệu fan Việt xao xuyến, nhưng về nhà thì Bùi Tiến Dũng cũng không ngoại lệ: lỡ vui quá đà là phải biết đường… dỗ vợ.

Bùi Tiến Dũng mang hoa về "nịnh vợ" sau 1 đêm đi xem bóng đá cùng bạn bè tới 5h sáng (Video: Dianka)

Mới đây, nàng WAG Dianka Zakhidova gây sốt MXH khi chia sẻ khoảnh khắc chồng cô - thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện cùng bó hoa tươi, cười phớ lớ khi trở về nhà vào sáng sớm. Bó hoa chính là màn "chuộc lỗi" của thủ môn quốc dân một thời sau một đêm đi xem bóng đá cùng bạn bè kéo dài tới tận 5h sáng. Không nói câu nào, chỉ với việc mang hoa về nhà cùng tiếng cười trừ khiến Dianka cũng không nhịn được mà cười theo, cũng đủ khiến dân tình hiểu rằng: dù là người hùng trong khung gỗ, Bùi Tiến Dũng khi về nhà vẫn phải nịnh "nóc nhà" như thường.

Trước đó, thủ môn sinh năm 1997 có buổi tụ họp cùng hội bạn để theo dõi các trận cầu khuya. Cuộc vui kéo dài hơn dự kiến, và cái kết quen thuộc với hội đã có gia đình: về nhà là phải "nịnh vợ" ngay lập tức. Bó hoa xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm, được netizen nhận xét là "cao tay", "biết điều", "đúng chuẩn chồng quốc dân phiên bản đời thường". Và Dianka cũng vui vẻ chấp nhận màn "chuộc lỗi" cực đáng yêu này của Bùi Tiến Dũng.

Có là "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng cũng phải mua hoa về "nịnh vợ" sau đêm đi xem bóng đá tới 5h sáng - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng mua hoa về "nịnh vợ" (Ảnh: IGNV)

Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận để lại không khí vừa trêu chọc vừa ngưỡng mộ: – "Thủ môn bắt bóng giỏi, bắt mood vợ cũng phải đỉnh nha", "Đi tới 5h sáng mà còn nhớ mua hoa là vẫn còn đường về, kinh nghiệm thật", "Đúng là đàn ông có gia đình, đi chơi không quên nhiệm vụ tối thượng"...

Sau khi kết hôn, Bùi Tiến Dũng ngày càng ghi điểm với hình ảnh người chồng chu đáo, yêu chiều vợ con, cân bằng giữa công việc, bạn bè và gia đình. Không phô trương, không drama, chỉ là những khoảnh khắc rất đời thường nhưng đủ khiến dân mạng gật gù: hóa ra "thủ môn quốc dân" về nhà cũng giống bao ông chồng khác thôi - vui thì vui, nhưng sai là phải biết nịnh!

Có là "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng cũng phải mua hoa về "nịnh vợ" sau đêm đi xem bóng đá tới 5h sáng - Ảnh 2.

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng ngọt ngào sau 4 năm kết hôn (Ảnh: FBNV)

