Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!

09-01-2026 - 10:59 AM | Lifestyle

Thủ môn U23 Việt Nam gây sốt với visual điển trai, cuốn hút.

Không chỉ nổi tiếng vì tài năng trong khung gỗ, Trần Trung Kiên - thủ môn số một của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026 - còn ghi điểm với netizen cả ở phong thái và visual "chuẩn nam thần" ngoài đời thường. Mới đây, những video mộc mạc, đời thường khi Trần Trung Kiên đi massage trị liệu bỗng viral trên MXH, thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng.

Cụ thể, trong những clip ngắn chỉ vỏn vẹn vài chục giây, thủ môn Trần Trung Kiên nằm yên để các kĩ thuật viên giúp anh giãn cơ, phục hồi thể lực tại cơ sở trị liệu sau quá trình tập luyện. Dù không cố tình tạo dáng, gương mặt mộc hoàn toàn, thậm chí biểu cảm còn đau đớn khi cơ bắp được xoa nắn, visual điển trai của cầu thủ sinh năm 2003 vẫn toả sáng "không góc chết", khiến bao người trầm trồ!

Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 1.
Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 2.
Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 3.

Trần Trung Kiên khoe visual điển trai gây sốt MXH (Ảnh: Trung Tài T2)

Netizen không ngớt lời khen ngợi: "Đẹp trai tuyệt đối dù chỉ là khoảnh khắc tự nhiên", "Visual như tài tử, đi thi Nam vương cũng hợp!", "Không chỉ cao to, còn có nét điện ảnh!", "Nằm như thế này quay cận nữa mà visual vẫn đẹp trai sáng bừng"...

Thậm chí, nhiều người còn hài hước gợi ý rằng với vẻ ngoài này, Trung Kiên hoàn toàn có thể… thi Nam vương, khiến cộng đồng mạng thêm phần thích thú và bàn tán sôi nổi.

Được biết, những clip này được quay từ trước khi Trung Kiên cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33, sau đó là VCK U23 châu Á 2026. Với độ hot của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại và cái tên Trần Trung Kiên cũng cực kì thu hút, những video đời thường này lại được dịp viral và nhận về nhiều tương tác từ hội mê "trai đẹp".

Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 4.

Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 5.

Trung Kiên được fan Thái Lan khen tới tấp vì visual điển trai ở SEA Games 33 vừa qua

Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 6.

Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 7.

Thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên được gợi ý đi thi Nam vương, lúc đau đớn visual vẫn điển trai tuyệt đối!- Ảnh 8.

Ảnh: FBNV, VFF

Thủ môn U23 Việt Nam cuới vợ thạc sĩ hơn 3 tuổi, visual cô dâu sáng bừng

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

