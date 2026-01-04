Thủ môn U23 Việt Nam cuới vợ thạc sĩ hơn 3 tuổi, visual cô dâu sáng bừng

Sau lễ ăn hỏi ấm cúng vào cuối tháng 12, hôm nay (3/1/2026), thủ môn Quan Văn Chuẩn và bạn gái thạc sĩ Dương Hà đã chính thức tổ chức lễ cưới tại Hà Nội, khép lại hành trình 5 năm yêu nhau bằng một cái kết viên mãn.

Lễ cưới được tổ chức tại khách sạn ở Hà Nội ngày 3/1, Quan Văn Chuẩn xuất hiện bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, trong khi cô dâu Dương Hà chiếm trọn "spotlight" với nhan sắc rạng rỡ. Cặp đôi không giấu được vẻ hạnh phúc khi thực hiện các nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Cô dâu bước vào lễ đường (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc ngọt ngào trước hai bên gia đình (Ảnh: FBNV)

Chú rể và cô dâu nhảy trên sân khấu trong ngày vui (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình của Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) và Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998) luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Dù chênh lệch 3 tuổi, cả hai được nhận xét là vô cùng xứng đôi.

Trước đó cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi (Ảnh: FBNV )

Chú rể Quan Văn Chuẩn là "người nhện" tin cậy trong khung gỗ của CLB Hà Nội và từng giữ băng thủ quân U23 Việt Nam. Anh được yêu mến bởi phong thái điềm tĩnh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân cỏ.

Cô dâu Dương Hà không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô còn có nền tảng học vấn đáng nể. Dương Hà đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Học viện Ngân hàng và hiện đang có sự nghiệp ổn định trong lĩnh vực tài chính.