"Dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh giản dị cùng chồng Chủ tịch hẹn hò, còn "bóc phốt" ái nữ 2 tuổi cực yêu

Từ khi về làm dâu nhà bầu Hiển, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn ghi điểm bởi hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng nhưng đời thường lại vô cùng gần gũi. Mới đây, nàng hậu tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc "family time" đúng nghĩa: vừa sang chảnh, vừa bình yên theo cách rất riêng.

Ở khung hình mới nhất, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng - Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang và anh chồng - Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh trong một buổi ăn uống ấm cúng. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cả gia đình quây quần bên bàn ăn đầy món ngon, toát lên không khí thân mật, thoải mái. Nàng hậu thả tóc dịu dàng, diện đồ đơn giản, trang điểm nhẹ, đúng chuẩn hình ảnh "dâu hào môn" kín đáo nhưng vẫn sang. Bên cạnh cô là ông xã - thiếu gia Đỗ Vinh Quang với chiếc áo polo đen nam tính, phong thái điềm đạm. Còn doanh nhân Đỗ Quang Vinh mặc áo phông trắng, làm động tác check-in vui vẻ, cute hơn cả.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và anh chồng ăn tối vui vẻ (Ảnh: FBNV)

Trái ngược với khung cảnh sang chảnh ấy, khoảnh khắc đời thường khi Đỗ Mỹ Linh ở cùng chồng con lại khiến netizen không nhịn được cười. Đỗ Mỹ Linh đăng tải đoạn video chồng cô nắm tay ái nữ Tuệ An (2 tuổi) đi bơi. Cô bé ban đầu trông vô cùng hào hứng, tay ôm phao, bước đi đầy tự tin. Thế nhưng chỉ vừa "đặt chân" lên khu vực bể bơi, Tuệ An lập tức… khóc thét, khiến bố mẹ rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Không giấu nổi sự bất lực, Đỗ Mỹ Linh còn hài hước "bóc phốt" con gái ngay trên mạng xã hội. Màn chuyển mood từ hào hứng sang sợ hãi của nhóc tỳ nhanh chóng trở thành điểm nhấn, khiến nhiều phụ huynh đồng cảm vì quá quen thuộc.

Qua những khoảnh khắc đời thường ấy, có thể thấy cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh sau khi làm vợ Chủ tịch, làm mẹ bỉm không hề xa cách hay kiểu cách. Vẫn là những buổi hẹn hò gia đình giản dị, những tình huống "khóc cười" rất đời thường - đủ để cư dân mạng thêm yêu mến hình ảnh một nàng hậu làm dâu hào môn nhưng luôn giữ được sự gần gũi, tự nhiên đúng chất Đỗ Mỹ Linh.