Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ

24-10-2025 - 18:50 PM | Lifestyle

Thủ môn U23 Việt Nam khiến dân tình bất ngờ khi công khai bộ ảnh cưới.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn và bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh cưới chụp tại Paris (Pháp). Trong khung cảnh lãng mạn dưới chân tháp Eiffel, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu hành trình yêu dài nhiều năm đã đến cái kết viên mãn.

Trong bộ ảnh, Văn Chuẩn diện vest đen lịch lãm, còn Hà Dương xinh đẹp rạng rỡ trong váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa cưới hạnh phúc trọn vẹn.

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 1.

Bộ ảnh cưới của Văn Chuẩn và vợ sắp cưới được thực hiện ở Pháp

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 2.

Trước đó, thủ môn sinh năm 2001 đã cầu hôn bạn gái thành công trong không gian ấm cúng, lãng mạn. Hà Dương xúc động gật đầu đồng ý, chính thức trở thành “nóc nhà” tương lai của chàng thủ môn trẻ tài năng.

Quan Văn Chuẩn sinh ngày 7/1/2001, quê ở Tuyên Quang, hiện là thủ môn của CLB Hà Nội và thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh cao 1m81, có phản xạ nhanh, khả năng phán đoán tình huống tốt và phong thái thi đấu điềm tĩnh. Văn Chuẩn được xem là truyền nhân của Đặng Văn Lâm ở vị trí “người gác đền” tương lai của tuyển Việt Nam. Anh từng là đội trưởng U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023, góp công lớn giúp đội nhà lên ngôi vô địch.

Bạn gái của Văn Chuẩn là Nguyễn Vũ Hà Dương sinh năm 1998, hơn anh 3 tuổi. Cô là cựu sinh viên Học viện Ngân hàng, hiện làm việc trong lĩnh vực tài chính. Hà Dương gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, phong cách thanh lịch và học vấn đáng nể khi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Cặp đôi bắt đầu công khai tình cảm từ khoảng năm 2020. Hà Dương luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai. Cô từng sang tận Qatar để tiếp lửa cho Văn Chuẩn khi anh thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á.

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 3.

Bộ ảnh cưới cực ngọt ngào của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 4.

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 5.

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 6.

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 7.

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 8.

Thủ môn U23 Việt Nam khoe bộ ảnh cưới giữa trời Âu với bạn gái thạc sĩ- Ảnh 9.

