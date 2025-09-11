Thủ môn U23 Việt Nam cao 1m91, visual cực điển trai đến Duy Mạnh còn phải khen nức nở

Thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, CLB Hoàng Anh Gia Lai) đang thu hút sự chú ý sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Trung Kiên đã xuất sắc giữ sạch lưới cả 3 trận đấu vòng loại.

Trung Kiên giữ sạch lưới 3 trận của U23 Việt Nam

Trung Kiên sở hữu chiều cao 1m92, nằm trong nhóm thủ môn có thể hình tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Vóc dáng cao lớn, sải tay dài giúp anh chiếm ưu thế trong các tình huống không chiến và cản phá bóng bổng. Bên cạnh lợi thế hình thể, Trung Kiên còn gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, đường nét góc cạnh và phong thái điềm tĩnh trên sân.

Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG, thủ môn 22 tuổi đã nhiều lần được triệu tập vào các đội tuyển trẻ Việt Nam. Anh được đánh giá là mẫu thủ môn hiện đại, có phản xạ nhanh và khả năng chơi chân khá tốt.

Không chỉ gây chú ý với người hâm mộ, Trung Kiên còn nhận được lời khen từ các đồng đội đàn anh. Trên mạng xã hội, trung vệ Đỗ Duy Mạnh từng để lại bình luận: "Đẹp trai bắt hay nữa. Chịu gì nổi". Lời nhận xét này cho thấy sức hút của Trung Kiên không chỉ đến từ chuyên môn mà còn ở ngoại hình nổi bật so với lứa cầu thủ cùng trang lứa.

Visual sáng bừng của chàng cầu thủ

Ngoài sân cỏ, thủ môn quê Thanh Hóa theo đuổi phong cách thời trang đơn giản, năng động, phù hợp với vóc dáng cao ráo. Với thể hình chuẩn và ngoại hình sáng, Trung Kiên thường được so sánh với các cầu thủ có "visual" nổi bật trong làng bóng đá Việt Nam trước đây như Bùi Tiến Dũng hay Đặng Văn Lâm.

Ở tuổi 22, Trần Trung Kiên vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Với thể hình lý tưởng cùng phong thái tự tin, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt thủ môn đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.