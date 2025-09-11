Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ môn U23 Việt Nam cao 1m91, visual cực điển trai đến Duy Mạnh còn phải khen nức nở

11-09-2025 - 17:22 PM | Lifestyle

Thủ môn U23 Việt Nam gây chú ý về ngoại hình.

Thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, CLB Hoàng Anh Gia Lai) đang thu hút sự chú ý sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Trung Kiên đã xuất sắc giữ sạch lưới cả 3 trận đấu vòng loại.

Thủ môn U23 Việt Nam cao 1m91, visual cực điển trai đến Duy Mạnh còn phải khen nức nở- Ảnh 1.

Trung Kiên giữ sạch lưới 3 trận của U23 Việt Nam

Trung Kiên sở hữu chiều cao 1m92, nằm trong nhóm thủ môn có thể hình tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Vóc dáng cao lớn, sải tay dài giúp anh chiếm ưu thế trong các tình huống không chiến và cản phá bóng bổng. Bên cạnh lợi thế hình thể, Trung Kiên còn gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, đường nét góc cạnh và phong thái điềm tĩnh trên sân.

Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG, thủ môn 22 tuổi đã nhiều lần được triệu tập vào các đội tuyển trẻ Việt Nam. Anh được đánh giá là mẫu thủ môn hiện đại, có phản xạ nhanh và khả năng chơi chân khá tốt.

Không chỉ gây chú ý với người hâm mộ, Trung Kiên còn nhận được lời khen từ các đồng đội đàn anh. Trên mạng xã hội, trung vệ Đỗ Duy Mạnh từng để lại bình luận: "Đẹp trai bắt hay nữa. Chịu gì nổi". Lời nhận xét này cho thấy sức hút của Trung Kiên không chỉ đến từ chuyên môn mà còn ở ngoại hình nổi bật so với lứa cầu thủ cùng trang lứa.

Thủ môn U23 Việt Nam cao 1m91, visual cực điển trai đến Duy Mạnh còn phải khen nức nở- Ảnh 2.

Visual sáng bừng của chàng cầu thủ

Thủ môn U23 Việt Nam cao 1m91, visual cực điển trai đến Duy Mạnh còn phải khen nức nở- Ảnh 3.

Thủ môn U23 Việt Nam cao 1m91, visual cực điển trai đến Duy Mạnh còn phải khen nức nở- Ảnh 4.

Thủ môn U23 Việt Nam cao 1m91, visual cực điển trai đến Duy Mạnh còn phải khen nức nở- Ảnh 5.

Ngoài sân cỏ, thủ môn quê Thanh Hóa theo đuổi phong cách thời trang đơn giản, năng động, phù hợp với vóc dáng cao ráo. Với thể hình chuẩn và ngoại hình sáng, Trung Kiên thường được so sánh với các cầu thủ có "visual" nổi bật trong làng bóng đá Việt Nam trước đây như Bùi Tiến Dũng hay Đặng Văn Lâm.

Ở tuổi 22, Trần Trung Kiên vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Với thể hình lý tưởng cùng phong thái tự tin, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt thủ môn đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Ảnh hiếm trong lễ ăn hỏi của thủ môn từng 2 lần vô địch SEA Games và vợ giáo viên, khung hình gấp đôi visual

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tướng nhận lương hơn 2,5 tỷ/năm của “ông lớn giải trí” 2.600 tỷ đồng: Từng làm cả bảo hiểm, chứng khoán, nay khát vọng tạo ra các chương trình “premium” của người Việt

Nữ tướng nhận lương hơn 2,5 tỷ/năm của “ông lớn giải trí” 2.600 tỷ đồng: Từng làm cả bảo hiểm, chứng khoán, nay khát vọng tạo ra các chương trình “premium” của người Việt Nổi bật

Bạn gái trâm anh thế phiệt của Văn Thanh flex xe đôi sang xịn, minh chứng tình cảm ngọt ngào với người thương

Bạn gái trâm anh thế phiệt của Văn Thanh flex xe đôi sang xịn, minh chứng tình cảm ngọt ngào với người thương Nổi bật

Ở tuổi trung niên, tôi sống tối giản nhưng không cực đoan: Vẫn ăn ngon, mặc đẹp và đều đặn để dành tiền mỗi tháng

Ở tuổi trung niên, tôi sống tối giản nhưng không cực đoan: Vẫn ăn ngon, mặc đẹp và đều đặn để dành tiền mỗi tháng

17:10 , 11/09/2025
Trung Quốc từng phá 13 ngọn núi, chi hơn 2.965 tỷ đồng để xây dựng “bản sao” 1 địa điểm nổi tiếng: Bán vé cao gấp 3 lần “bản gốc” nhưng vẫn nườm nượp khách

Trung Quốc từng phá 13 ngọn núi, chi hơn 2.965 tỷ đồng để xây dựng “bản sao” 1 địa điểm nổi tiếng: Bán vé cao gấp 3 lần “bản gốc” nhưng vẫn nườm nượp khách

16:49 , 11/09/2025
Trấn Thành cũng chưa làm được điều này

Trấn Thành cũng chưa làm được điều này

16:12 , 11/09/2025
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?

Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?

15:51 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên