Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!

15-08-2025 - 10:07 AM | Lifestyle

Bùi Tiến Dũng gây chú ý về ngoại hình.

Tạm gác lại hình ảnh quen thuộc của "người hùng Thường Châu" năm nào, Bùi Tiến Dũng vừa khiến dân tình bất ngờ với màn "F5" ngoại hình cực gắt. Chàng thủ môn sinh năm 1997 xuất hiện ngoài phố với mái tóc tết cornrow chất chơi, đeo kính đen sành điệu, khoe nụ cười rạng rỡ dưới nắng. Loạt ảnh ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, chưa kể trong phòng thay đồ, đồng đội còn hài hước trêu anh trông chẳng khác nào bản sao của Raphinha – ngôi sao Barcelona.

Trong loạt hình, Bùi Tiến Dũng diện áo phông trắng kết hợp cùng quần short năng động. Anh thoải mái tạo dáng trước xế hộp hạng sang màu đen với nội thất đỏ nổi bật, toát lên vẻ tự tin và phong thái đầy cuốn hút.

Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!- Ảnh 1.

Ngoại hình khiến dân tình bất ngờ của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!- Ảnh 2.

Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!- Ảnh 3.

Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!- Ảnh 4.

Phong cách của Tiến Dũng khiến người hâm mộ liên tưởng đến Raphinha

 Sau thời gian dài phải ngồi ghế dự bị ở TP.HCM, Bùi Tiến Dũng đã có màn trở lại ấn tượng trong màu áo SHB Đà Nẵng. Anh không chỉ chắc chắn trong khung gỗ mà còn để lại dấu ấn với bàn thắng vô-lê phút bù giờ cùng pha cản phá penalty quyết định ở trận play-off trụ hạng. Những khoảnh khắc xuất thần này giúp Đà Nẵng trụ lại V.League. Thời gian qua, Tiến Dũng cùng các đồng đội ở Đà Nẵng đang tích cực luyện tập sẵn sàng cho mùa giải mới.

Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!- Ảnh 5.

Tiến Dũng thoải mái thi đấu khi khoác áo Đà Nẵng

Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!- Ảnh 6.

Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng tái xuất sàn catwalk sau nửa năm tập trung cho chồng con, nhan sắc gây chú ý

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
bùi tiến dũng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hot nhất hot hôm nay ở Thượng Hải: Phú nhị đại tặng bạn gái Rolls-Royce 20 tỷ màu hồng, vượt xa cổ tích

Hot nhất hot hôm nay ở Thượng Hải: Phú nhị đại tặng bạn gái Rolls-Royce 20 tỷ màu hồng, vượt xa cổ tích Nổi bật

Tồn tại hơn 50 năm, Phúc Long lần đầu tiên thay logo mới ngay lập tức khiến cõi mạng dậy sóng

Tồn tại hơn 50 năm, Phúc Long lần đầu tiên thay logo mới ngay lập tức khiến cõi mạng dậy sóng Nổi bật

Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trong biệt thự 4 tầng ở TP.HCM, U50 không lấy chồng

Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trong biệt thự 4 tầng ở TP.HCM, U50 không lấy chồng

09:37 , 15/08/2025
Hoàng Thuỳ Linh: "Ai cũng hy vọng được làm mẹ và tôi cũng thế, tôi rất yêu trẻ con"

Hoàng Thuỳ Linh: "Ai cũng hy vọng được làm mẹ và tôi cũng thế, tôi rất yêu trẻ con"

09:36 , 15/08/2025
Đỗ Mỹ Linh “lên đồ” hộ tống chồng thiếu gia dự event, nhan sắc-khí chất được khen nức nở, chuẩn phu nhân Chủ tịch!

Đỗ Mỹ Linh “lên đồ” hộ tống chồng thiếu gia dự event, nhan sắc-khí chất được khen nức nở, chuẩn phu nhân Chủ tịch!

09:30 , 15/08/2025
ĐỘC QUYỀN: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu và hai em bé song sinh ở quê nhà Tam Đảo

ĐỘC QUYỀN: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu và hai em bé song sinh ở quê nhà Tam Đảo

09:03 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên