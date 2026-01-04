Nhã Phương muốn sinh thêm con thứ 4

Không chỉ có sự nghiệp thành công, diễn viên Trường Giang - Nhã Phương còn có tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi lần lượt chào đón những thiên thần nhí ra đời. Vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương thông báo tin vui gia đình chuẩn bị chào đón thành viên thứ 3.

Trên sóng livestream, nữ diễn viên Nhã Phương mới đây đã chia sẻ về chuyện mang thai với khán giả. Cô hiện đang ở những tuần cuối của thai kỳ và tăng khoảng 11kg. Nữ diễn viên thừa nhận ngoại hình có sự thay đổi đáng kể do nội tiết tố, đặc biệt là tình trạng nám da và nghén nặng trong những tháng đầu.

Cô cho hay: "3 tuần nữa là tôi sanh, trước Tết. Bầu bé thứ 3 thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt là nội tiết tố của tôi. Những tháng đầu tiên vừa nghén, bị nám. Những ngày cuối thì mới sáng vùng da lên. Bị nám này là cơ địa, từ từ rồi cũng sẽ hết nhưng mà sinh em bé xong thì mình làm được nhiều cái lắm".

Nhã Phương chia sẻ về chuyện mang thai trên sóng livestream. Nguồn: Tổng hợp

Nhã Phương cho biết cô không quá lo lắng trước chuyện sinh nở và sẵn sàng đón thêm thành viên mới. Nữ diễn viên chia sẻ, Trường Giang là người thích gia đình đông con.Tuy nhiên cô vẫn thận trọng cân nhắc, mong muốn có đủ thời gian để đồng hành, chăm sóc và cùng các con trưởng thành một cách trọn vẹn nhất.

Cô cho hay: "Ba thích đông con. Như Phương không có ngại sinh. Hành trình sinh với Phương không ngại, ngại duy nhất là hành trình có đủ thời gian để đồng hành với con lớn lên không".

Trong buổi tiệc sinh nhật hồi tháng 5/2025, khi được hỏi về việc có mang thai nữa hay không, bà xã Trường Giang đã nhanh chóng trả lời: " Đẻ nữa chứ ". Netizen bất ngờ khi nữ diễn viên thẳng thắn khẳng định muốn được sinh đôi, Nhã Phương cho biết thêm: "Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên".

Diễn viên Nhã Phương dự kiến sẽ sinh con thứ ba vào giữa tháng 1/2026. Ảnh: FBNV

Cô còn cho biết không ngại sinh thêm bé thứ 4. Ảnh: FBNV

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim 49 ngày. Cuối tháng 8, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn tại Quảng Nam, trước khi chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới diễn ra vào cuối tháng 9/2018.

Năm 2019, Nhã Phương hạ sinh con gái đầu lòng Destiny. Đến tháng 10/2023, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm con trai Hope. Sau 7 năm gắn bó, Trường Giang và Nhã Phương hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, trở thành hình mẫu gia đình được nhiều khán giả ngưỡng mộ trong làng giải trí.

Nhã Phương được Trường Giang chăm sóc và chiều chuộng hết mực từ khi về chung một nhà. Ảnh: FBNV