'Em gái quốc dân' của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng từ năm 4 tuổi giờ ra sao?

Quan Hiểu Đồng là một trong những gương mặt diễn viên trẻ tài năng và giàu triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ . Cô được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “em gái quốc dân” và từng được xếp vào nhóm "tứ tiểu hoa đán thế hệ mới", bên cạnh Trịnh Sảng, Dương Tử và Châu Đông Vũ.

Sinh năm 1997 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng sớm bén duyên với diễn xuất. Ngay từ năm 4 tuổi, cô đã bắt đầu tham gia đóng phim.

Quan Hiểu Đồng nổi tiếng từ năm 4 tuổi.

Dù thuộc thế hệ 9X, nữ diễn viên sở hữu sự nghiệp đáng nể, thường xuyên góp mặt trong các dự án lớn như Vô cực, Họa bì 2, Thích Lăng, Phi thành vật nhiễu 2, Tái sinh duyên, Công chúa Đại Lý, Hồng y phường, Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Không phải hoa chẳng phải sương, Đường Sơn đại địa chấn (bản truyền hình)...

Sau nhiều năm làm nghề, Quan Hiểu Đồng hiện vẫn là sao nữ 9X đình đám của Trung Quốc. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng độ nhận diện cao, cô cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn. Cô được mời tham dự nhiều sự kiện quốc tế và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Quan Hiểu Đồng đang là sao nữ trẻ đình đám của Trung Quốc.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của cô đặc biệt thu hút sự chú ý kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ - diễn viên Lộc Hàm. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2017, tạo nên cơn địa chấn trong làng giải trí Hoa ngữ.

Mối tình giữa sao nam đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng "tứ tiểu hoa đán thế hệ mới" được người hâm mộ quan tâm, vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo thời điểm đó. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt “thích” và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Trong nhiều năm yêu nhau, cả hai giữ hình ảnh kín tiếng, ít phô trương đời tư. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, cặp đôi liên tục vướng tin đồn rạn nứt khi hiếm khi xuất hiện bên nhau và gần như không còn tương tác trên mạng xã hội. Những năm sau đó, tin đồn chia tay liên tục xuất hiện nhưng chưa từng được người trong cuộc xác nhận.

Ồn ào đời tư khiến hình ảnh của Quan Hiểu Đồng và bạn trai sụp đổ.

Đầu năm 2026, chuyện tình đẹp như mơ của 2 ngôi sao thế hệ 9X hàng đầu Trung Quốc dần sụp đổ trước mắt người hâm mộ sau khi nghi vấn Lộc Hàm ngoại tình được hé lộ.

Trước loạt ồn ào, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đều giữ im lặng. Trong khi đó, dư luận cho rằng scandal lần này đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh “cặp đôi vàng” từng được ngưỡng mộ suốt gần một thập kỷ của làng giải trí Trung Quốc.