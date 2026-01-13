Những người U70 bán nhà mua sự lênh đênh, dưỡng già nhẹ tênh trên du thuyền: "Tôi chỉ cần vui vẻ và tận hưởng cuộc sống"

Nghỉ hưu và du lịch vòng quanh thế giới là ước mơ chung của rất nhiều người. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngày càng nhiều người về hưu đã nâng cấp giấc mơ này bằng cách chuyển hẳn nơi ở lên du thuyền. Thay vì gắn bó với một nơi ở cố định, họ chọn những khung cảnh luôn dịch chuyển làm không gian sống, tìm kiếm sự bình yên nội tâm giữa những chuyến hải trình không điểm dừng.

Bán quyền an cư để mua cuộc sống dịch chuyển

Vợ chồng Lanette và John, đến từ bang Hawaii (Mỹ), là một trong những người tiên phong lựa chọn hình thức dưỡng già trên biển. Một chuyến du lịch bằng du thuyền vào năm 2022 đã khiến họ hoàn toàn bị cuốn hút bởi cuộc sống xa rời đất liền. Hai vợ chồng sở hữu 1 doanh nghiệp cho thuê xe ô tô. Vì thế, để hiện thực hóa kế hoạch nghỉ hưu gắn bó lâu dài với du thuyền, hai người đã dành suốt hai năm để nghiên cứu và so sánh các phương án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau quá trình cân nhắc, vợ chồng này đã chi 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) để mua quyền sử dụng phòng đôi trên 1 du thuyền trong 15 năm. Tính bình quân, mỗi người chỉ cần chi 3.000 USD mỗi tháng (khoảng 79 triệu đồng) là có thể tận hưởng trọn gói dịch vụ ăn ở, giải trí và du lịch vòng quanh thế giới trên du thuyền.

Ảnh minh hoạ

Điều khiến họ đặc biệt hài lòng là con tàu còn hỗ trợ chế độ thăm thân, cho phép người thân, bạn bè lên tàu lưu trú tối đa 28 ngày, đồng thời được trang bị khu vực làm việc riêng.

Không gian sống trên chiếc du thuyền mà vợ chồng Lanette và John lựa chọn

Cứ mỗi 3,5 năm, du thuyền lại hoàn thành một hành trình vòng quanh thế giới trọn vẹn, giúp người ở trên tàu vừa thoát khỏi các công việc gia đình thường nhật, vừa có thể liên tục trải nghiệm phong cảnh toàn cầu trong suốt cuộc sống nghỉ hưu.

Buông bỏ tài sản để "sống nhẹ" trên đại dương

Câu chuyện tương tự, bà Dalrymple (63 tuổi) và chị gái Johnston (69 tuổi), đều là người Mỹ, họ cũng lựa chọn lấy du thuyền làm nhà để bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu. Để thực hiện kế hoạch này, bà Dalrymple đã bán hầu hết tài sản cá nhân, chỉ giữ lại quần áo và một số vật dụng thiết yếu. Người chị cũng lần lượt quyên góp hoặc bán phần lớn đồ đạc, chỉ lưu trữ hồ sơ tài chính và những vật phẩm mang giá trị tinh thần..

Ban đầu, gia đình không khỏi lo lắng, cho rằng việc “đặt cược cuộc sống trên biển” có thể khiến 2 bà khó thích nghi, đồng thời e ngại khi xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ không kịp thời nhận được hỗ trợ. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở vật chất hoàn chỉnh cùng dịch vụ thuận tiện trên du thuyền đã nhanh chóng xóa bỏ những lo ngại này.

Trong cuộc sống thường nhật, hai chị em không phải bận tâm đến việc nhà hay quan hệ láng giềng, mà chỉ cần lên kế hoạch cho bữa ăn và các hoạt động giải trí mỗi ngày. Họ cũng không gắn bó cố định với một tuyến hải trình, mà linh hoạt đặt chuyến theo sở thích cá nhân. Có thời gian, hai người cùng đồng hành trên du thuyền của Holland America trong 1.500 ngày. Nhờ thân phận là khách hàng thường xuyên, hai chị em còn tiết kiệm chi phí thông qua các chương trình thưởng và khoang giá ưu đãi.

Khi dưỡng già trên biển trở thành bài toán kinh tế

Đối với vợ chồng ông Richard Burke, sống tại thành phố Seattle (Mỹ), việc lựa chọn dưỡng già trên biển không chỉ là thay đổi lối sống mà còn được xem như một kế hoạch tiết kiệm chi phí được tính toán kỹ lưỡng.

Vợ chồng ông Richard Burke

Trước thời điểm nghỉ hưu vào năm 2021, hai ông bà nhận thấy giá nhà tại khu vực sinh sống đã tăng khoảng 20%, trong khi khoản trả góp vay mua nhà hàng tháng đã vượt quá 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng). Nếu tiếp tục duy trì khoản vay trong suốt 30 năm, tổng số tiền phải chi thêm sẽ lên tới 600.000 USD (khoảng 15,8 tỷ đồng). Sau nhiều lần cân nhắc, họ chợt nhớ lại trải nghiệm tự do trong chuyến du thuyền đầu tiên năm 1992, và cũng từ đó về sau, gần như mỗi năm hai người đều dành ít nhất một tuần đi du thuyền, thậm chí tuần trăng mật cũng được tổ chức trên biển.

Sau khi người vợ là bà Angeline, vốn có nền tảng kế toán tiến hành tính toán chi tiết, hai người nhận ra rằng ngay cả khi lựa chọn gói dưỡng già có chi phí cao nhất trên du thuyền, thì tổng chi tiêu vẫn thấp hơn gần một phần ba so với việc tiếp tục trả nợ mua nhà. Từ đó, họ quyết định bán căn nhà đã gắn bó suốt 15 năm, thu xếp 12 vali hành lý và lên du thuyền Eurodam, chính thức bước vào cuộc sống nghỉ hưu trên biển.

Cuộc sống trên biển không phải lúc nào cũng êm đềm, mà luôn tiềm ẩn những điều khó lường và thách thức. Vào mùa bão mùa hè năm 2024, khi đang di chuyển trên du thuyền, hai vợ chồng Burke gặp phải gió bão cấp 12. Con tàu rung lắc dữ dội đến mức hai người đã ghi lại một đoạn video, coi đó như lời nhắn cuối cùng trong trường hợp xấu nhất.

Ảnh minh họa

May mắn thay, sau khi bão tan, mọi việc đều an toàn. Sáng hôm sau, hai vợ chồng vẫn chỉnh tề ngồi trong nhà hàng, bình thản dùng bữa sáng như thường lệ. Trải nghiệm cận kề ranh giới sinh tử này khiến họ trân trọng nhau hơn, đồng thời có thêm những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời.

Lựa chọn của vợ chồng Burke cũng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xung quanh. Nhiều bạn bè cao tuổi tại địa phương bắt đầu quan tâm và làm theo, hình thành xu hướng được gọi là “cộng đồng dưỡng già trên biển”. Không ít người thậm chí liên kết theo nhóm, thuê trọn một tầng khoang tàu, cải tạo thành viện dưỡng lão di động.

Những người lựa chọn dưỡng già trên biển ngày nay, dù thoạt nhìn họ giống như những kẻ không gốc rễ, thực chất lại họ lại tìm thấy sự bình yên của riêng mình trong một đời sống luôn dịch chuyển.

Như chính họ đã chiêm nghiệm, dù đôi chân đứng vững trên mặt đất, không ít người vẫn chao đảo trong cuộc sống, còn sự an ổn đích thực có lẽ không nằm ở một nơi chốn cố định, mà ở cảm giác tự do và mãn nguyện trong nội tâm. Lối dưỡng già phá vỡ khuôn mẫu truyền thống này không chỉ giúp họ hiện thực hóa giấc mơ chu du khắp thế giới, mà còn khiến những năm tháng tuổi già trở thành một chương đời khác biệt, trọn vẹn và đầy màu sắc.