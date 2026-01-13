Nhạc sĩ Việt “bỏ túi” 4 tỷ tiền tác quyền: Có sản phẩm vươn tầm quốc tế, cứ ra nhạc là hot MXH xứ Trung?

Mới đây, hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã diễn ra sáng 12/1 tại Hà Nội, công bố những con số đáng chú ý về thị trường tác quyền âm nhạc trong nước. Theo báo cáo, trong năm 2025, VCPMC đã thu hơn 424 tỷ đồng tiền bản quyền, tăng khoảng 8% so với năm 2024. Trong đó, khu vực phía Bắc đóng góp hơn 211 tỷ đồng, chi nhánh phía Nam ghi nhận hơn 212 tỷ đồng. Đáng chú ý, có một nhạc sĩ nhận tiền tác quyền hơn 4 tỷ đồng trong năm, bên cạnh 6 nhạc sĩ khác nhận từ 3-4 tỷ đồng, 9 nhạc sĩ nhận 2-3 tỷ đồng và 41 tác giả có mức thu từ 1-2 tỷ đồng/năm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung luôn được nhắc đến trong top nhạc sĩ có tác quyền cao nhất Việt Nam

Dù không công bố danh sách cụ thể, thông tin này nhanh chóng tạo ra làn sóng tò mò trong giới quan sát và cộng đồng mạng. Nhiều suy đoán hướng về những cái tên sở hữu kho ca khúc đồ sộ, có độ phủ sóng quốc dân và được khai thác thường xuyên trên nhiều nền tảng, trong đó có Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc quen thuộc qua nhiều thế hệ, có hiện tượng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình lan tỏa quốc dân năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, một cái tên trẻ bất ngờ được nhắc đến trong các cuộc bàn luận là Tăng Duy Tân.

Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, một cái tên trẻ bất ngờ được nhắc đến trong các cuộc bàn luận là Tăng Duy Tân

Theo chia sẻ của một chuyên gia trong lĩnh vực phát hành và khai thác bản quyền âm nhạc, khả năng Tăng Duy Tân nằm trong nhóm nhạc sĩ có mức thu tác quyền cao trong năm 2025 không phải là điều quá khó hiểu nếu nhìn vào phạm vi lan tỏa các sáng tác của anh. Dù thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ, Tăng Duy Tân sở hữu chuỗi ca khúc có sức sống dài hơi trên nền tảng số, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

Ngây Thơ - bản hit tạo tiếng vang ở Trung Quốc của Tăng Duy Tân

Các ca khúc như Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu hay Cắt Đôi Nỗi Sầu không chỉ liên tục trở thành xu hướng tại Việt Nam mà còn được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin. Những ca khúc này được cover, viết lại lời tiếng Hoa, xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí và thường xuyên quay trở lại top tìm kiếm sau mỗi đợt lan truyền mới. Theo giới chuyên môn, việc một tác phẩm được sử dụng lặp đi lặp lại trên nền tảng số, truyền hình và các chương trình giải trí tại thị trường đông dân như Trung Quốc có thể mang lại nguồn thu tác quyền đáng kể, ngay cả khi nghệ sĩ không ra sản phẩm mới trong cùng thời điểm.

Cắt Đôi Nỗi Sầu được 3 ngôi sao Cbiz Lý Thần, Sa Dật và Trịnh Khải biểu diễn ở show năm mới

Mới đây, việc ba ngôi sao Hoa ngữ gồm Lý Thần, Sa Dật và Trịnh Khải cùng trình diễn Cắt Đôi Nỗi Sầu phiên bản tiếng Hoa trong một chương trình đón năm mới 2026 đã tiếp tục khiến ca khúc này bùng nổ trở lại trên mạng xã hội xứ Trung. Đây được xem là ví dụ điển hình cho vòng đời dài và khả năng sinh lợi bền vững của một sáng tác khi đã vượt qua ranh giới thị trường nội địa.

Đáng nói, năm 2025 lại là giai đoạn Tăng Duy Tân hoạt động tương đối trầm lắng nếu so với các năm trước. Sau album đầu tay Khu Vườn Tình phát hành cuối năm 2024, nam nhạc sĩ không ra mắt thêm sản phẩm đơn lẻ mới trong suốt năm qua. Tuy nhiên, việc các ca khúc cũ liên tục “sống lại” trên nền tảng quốc tế cho thấy tác quyền âm nhạc không chỉ phụ thuộc vào tần suất phát hành mà còn nằm ở khả năng tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa dài hạn.

Năm 2025 lại là giai đoạn Tăng Duy Tân hoạt động tương đối trầm lắng nếu so với các năm trước

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng mọi nhận định hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. VCPMC không công bố danh sách cụ thể các tác giả nhận mức tác quyền cao, và con số hơn 4 tỷ đồng có thể thuộc về một hoặc nhiều nhạc sĩ khác đang âm thầm sở hữu kho tác phẩm được khai thác hiệu quả trên nhiều nền tảng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc Tăng Duy Tân thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bàn luận cho thấy vị thế của anh trong mắt giới chuyên môn đã vượt xa khuôn khổ một hiện tượng mạng hay một nhạc sĩ “ăn may” với vài bản hit.

Từ câu chuyện tác quyền năm 2025, có thể thấy bức tranh âm nhạc Việt đang dần thay đổi. Những nhạc sĩ trẻ, nếu sở hữu tư duy thị trường, khả năng sáng tác phù hợp với xu hướng số và đặc biệt là tiềm năng vươn ra quốc tế, hoàn toàn có thể tạo ra nguồn thu tác quyền ngang bằng, thậm chí vượt qua nhiều tên tuổi lâu năm. Trong bối cảnh đó, những con số mà VCPMC công bố không chỉ là thống kê tài chính, mà còn phản ánh sự dịch chuyển âm thầm nhưng rõ rệt của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tăng Duy Tân (tên thật Nguyễn Tăng Duy Tân, sinh năm 1995) là ca - nhạc sĩ nổ bật, được biết đến với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc

Tăng Duy Tân (tên thật Nguyễn Tăng Duy Tân, sinh năm 1995) là ca - nhạc sĩ nổ bật, được biết đến với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Tăng Duy Tân xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông nội là cố nhạc sĩ Trần Hoàn, anh họ là ca sĩ Tùng Dương. Tuy nhiên, Tăng Duy Tân vẫn tự mình tiến thân, có giai đoạn liên tục thử nghiệm nhưng thất bại. Tốt nghiệp Đại học ở Huế, anh gây chú ý từ giai đoạn 2021-2022 với loạt ca khúc mang màu sắc pop - electronic dễ lan tỏa trên nền tảng số.

Năm 2025, chuyện tình của Tăng Duy Tân và Bích Phương “phủ sóng” Vbiz, dù không xác nhận công khai nhưng được cả làng nhạc ủng hộ “đẩy thuyền”

Nhiều sáng tác của Tăng Duy Tân như Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu, Cắt Đôi Nỗi Sầu đạt độ phủ rộng không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn tại Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện trên Douyin và các chương trình giải trí xứ Trung. Tăng Duy Tân cũng là cái tên đứng sau loạt hit như Tái Sinh (Tùng Dương), Cô Đơn Trên Sofa (Hồ Ngọc Hà), Nâng Chén Tiêu Sầu (Bích Phương), Bật Tình Yêu Lên (ft. Hòa Minzy),...

Cuối năm 2024, anh phát hành album đầu tay Khu Vườn Tình, đánh dấu bước chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp với định hướng dài hơi hơn trong vai trò ca sĩ song hành nghệ sĩ sáng tác. Năm 2025, chuyện tình của Tăng Duy Tân và Bích Phương “phủ sóng” Vbiz, dù không xác nhận công khai nhưng được cả làng nhạc ủng hộ “đẩy thuyền”.

Ảnh: FBNV