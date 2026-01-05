Divo Tùng Dương thông báo khẩn, nhắc tới cả nhạc sĩ Trần Tiến

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông báo của divo Tùng Dương nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, divo Tùng Dương gây chú ý khi đăng thông báo khẩn trên Facebook cá nhân. Nam divo viết: “Mọi người chú ý giúp Dương: Đây là trang giả mạo. Và Tùng Dương hay nhạc sĩ Trần Tiến không quảng cáo sản phẩm này. Xin report giúp nhé!” .

Ngoài đăng ảnh chụp page giả mạo, divo Tùng Dương còn chia sẻ luôn đường link của trang giả mạo. Ở phần bình luận, Tùng Dương cũng đăng bức ảnh gốc anh chụp với nhạc sĩ Trần Tiến chứ không phải bức hình trang giả mạo đã photoshop để quảng cáo hàng hóa.

“Hình thật là nhạc sĩ tặng hoa cơ ạ chứ không có quảng cáo bất cứ sản phẩm nào như trên. Nhạc sĩ cũng không nằm với dáng nằm như hình trên ạ”.

Dưới chia sẻ của Tùng Dương nhiều người bày tỏ suýt nữa thì mua hàng vì tưởng nam divo quảng bá. Bên cạnh đó cũng không ít người cho biết họ đã nghi ngờ khi thấy xuất hiện trên Facebook của mình.

“Kiếp nạn đã đến à anh Khố thật, còn bắt trước cả tiểu sử số điện thoại quản lý”; “Những trang này không có tick xanh, biết ngay là trang giả mạo rồi ạ”; “Suýt mình đã mua, thấy nghi nghi tets lại hoá ra không phải”; “Ui giờ công nghệ AI nó làm được hết nhìn như thật luôn mà”… là chia sẻ của cư dân mạng dưới status của Tùng Dương.

