Nữ nhạc sĩ là “người cùng một nhà” với Tùng Dương, Tăng Duy Tân bất ngờ ra mắt 2 MV, tiết lộ đáng chú ý về mối duyên với divo

Chia sẻ về lý do chọn ra mắt cùng lúc 2 MV âm nhạc với 2 chủ đề khác nhau, nhạc sĩ Nhuận Phú gói gọn quyết định này trong một chữ “duyên”. Nhuận Phú đón nhận mối duyên này một cách tự nhiên, thuận duyên và vô cùng biết ơn về điều đó. Cũng theo nữ nhạc sĩ, cô xem mỗi sáng tác như một “đứa con tinh thần” có câu chuyện, số phận và thông điệp riêng. Song bao trùm lên tất cả, thông qua âm nhạc điều mà cô gửi gắm trong mỗi cái riêng đó là những cảm xúc, rung động, lòng trắc ẩn của một người nghệ sĩ với cuộc đời.

Ca khúc “Mẹ hiền yêu dấu” là tình cảm yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của một người con với mẹ để từ đó nhắc nhở mỗi người - những ai đang còn mẹ đừng quên quan tâm, chăm sóc và báo hiếu đấng sinh thành khi còn có thể. Còn “Hà Nội giao mùa” là tiếng lòng của một người yêu Hà Nội tha thiết, mượn những ký ức đẹp trong quá khứ để gửi gắm niềm tin yêu với mảnh đất Thủ đô hào hoa, thanh lịch và không ngừng phát triển rực rỡ. Ca khúc này được cô gửi gắm người em họ của mình - divo Tùng Dương thể hiện.

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ “Hà Nội đêm giao mùa” là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội, đưa màu sắc “Phố Phái” vào âm nhạc rõ nét. Nam ca sĩ cho rằng nhạc sĩ Nhuận Phú có lẽ cũng chịu một chút ảnh hưởng từ nhạc sĩ Phú Quang - người được xem như “cánh chim đầu đàn” trong các sáng tác lãng mạn về Hà Nội.

“Bằng âm nhạc, nhạc sĩ Nhuận Phú vẫn luôn thể hiện mình là người có tấm lòng yêu quê hương đất nước, yêu nơi mình đang sinh sống. Các sáng tác của chị có những chiêm nghiệm sâu xa về đời sống. Có lẽ điều đó thôi thúc chị có những suy nghĩ già trước tuổi. Ngày trước khi còn đi học, chị Nhuận Phú học rất giỏi môn Văn. Tôi vẫn nhớ khi chị thi vào Đại học từng viết bài văn dài tới tận 10 trang giấy. Sự phong phú về ngôn từ đã chắp cánh cho chị khi viết nhạc” - Tùng Dương chia sẻ.

Cũng theo Tùng Dương, điều anh thích nhất ở nhạc sĩ Nhuận Phú là viết nhạc rất chân thành, cảm xúc nên dễ dàng viết được nhiều đề tài âm nhạc khác nhau. Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhận xét: “Nhuận Phú viết bài cũng khó vì cũng có những lúc chị viết quãng rất cao, đòi hỏi ca sĩ thể hiện phải có quãng giọng rộng, nếu không áp dụng kỹ thuật thanh nhạc vào sẽ khó thể hiện được tốt. Vì vậy làm sao để ghi dấu ấn khi hát các sáng tác của chị cũng là điều không phải dễ".

Về phần mình, nhạc sĩ Nhuận Phú chia sẻ Tùng Dương chính là “người thầy” dạy những nốt nhạc đầu tiên cho mình, từ những bài xướng âm, thẩm âm, kỹ thuật thanh nhạc… rồi sau đó cô mới theo học ca sĩ Minh Ánh của nhóm Tam ca 3A để thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tới bây giờ, cả hai chị em vẫn xem nhau như người bạn đồng hành tâm giao, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống và cả con đường âm nhạc.

Với MV thứ 2 MV “Mẹ hiền dấu yêu”, nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm phần trình bày cho ca sĩ Đỗ Tố Hoa - một trong những giọng Soprano cao vút với âm sắc đẹp trong làng nhạc Việt hiện nay. Ca khúc có ca từ mộc mạc, giản dị nhưng vẫn tinh tế đậm chất thơ - điều thường thấy ở các sáng tác của Nhuận Phú. Cùng với giai điệu nhẹ nhàng du dương, “Mẹ hiền dấu yêu” giống như bài hát ru nhưng là lời ru chất chứa nỗi niềm của một người con đã khôn lớn trưởng thành dành tặng người mẹ của mình.

Chia sẻ cảm xúc khi thể hiện ca khúc này, ca sĩ Đỗ Tố Hoa tâm sự, bài hát đã chạm đến trái tim của mình bằng sự chân thành và mộc mạc. Trong từng giai điệu, cô thấy bóng dáng người mẹ Việt Nam tảo tần, hy sinh lặng lẽ nhưng vô cùng cao quý. Khi cất giọng hát, cô như được sống lại trong ký ức tuổi thơ, được nghe lời ru êm dịu, được cảm nhận bàn tay ấm áp che chở từ người mẹ của mình.

Nhạc sĩ Nhuận Phú sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cùng với những người anh em họ hàng ở hai bên nội, ngoại như: NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân… cô đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình dòng họ 2 bên. Nữ nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc "Linh thiêng Quảng Trị" đã đạt giải trong cuộc thi sáng tác về Quảng Trị; ca khúc "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình" hòa trong không khí ngày hội A80 của dân tộc. Một số ca khúc cô từng sáng tác: Về BLao với anh, Hà Giang cỏ vía, Em đẹp như hoa Sơn Tra, Dịu dàng nỗi nhớ mùa thu, Hư vô, Giấu, Rock tình, Tình gió, Người đàn bà sa mạc, Mùa yêu, Thương, Lá khóc....



