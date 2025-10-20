Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn Hậu - Hải My đẹp đôi!

20-10-2025 - 17:35 PM | Lifestyle

Loạt ảnh nét căng kỷ niệm ngày cưới của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Ngày 20/10, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng vợ là Doãn Hải My. Trên trang cá nhân, anh viết ngắn gọn: “Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 20-10-2023 & 20-10-2025”, kèm theo loạt hình ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Trong loạt ảnh, Văn Hậu và Hải My đều lựa chọn trang phục trắng thanh lịch, thể hiện sự tinh tế và đồng điệu như tái hiện lại đám cưới cách đây 2 năm. Cặp đôi nắm tay nhau bước vào không gian sang trọng cùng nhau ăn tối và chụp ảnh lưu niệm, nơi mà đã diễn ra đám cưới năm 2023. Đặc biệt, sự xuất hiện của con trai khiến bộ ảnh thêm phần ấm áp, trọn vẹn.

Văn Hậu - Hải My đẹp đôi!- Ảnh 1.

Văn Hậu nắm tay vợ, bế con trai như bước vào lễ đường

Văn Hậu - Hải My đẹp đôi!- Ảnh 2.

Sau 2 năm cặp đôi đã có mái ấm trọn vẹn

Văn Hậu - Hải My đẹp đôi!- Ảnh 3.

Văn Hậu - Hải My đẹp đôi!- Ảnh 4.

Văn Hậu - Hải My đẹp đôi!- Ảnh 5.

Sau 2 năm kết hôn, Văn Hậu và Hải My đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Từ khi chào đón con trai đầu lòng, cả hai hạn chế chia sẻ đời tư lên mạng xã hội nhưng vẫn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn bó, đồng hành trong cả cuộc sống và công việc.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ của Văn Hậu – Hải My. Nhiều người nhận xét rằng, sau hôn nhân, cả hai ngày càng chững chạc, trưởng thành và có cuộc sống hôn nhân bình yên đáng ngưỡng mộ.

 

Doãn Hải My tự tay chăm từng góc biệt thự chục tỷ của Văn Hậu, tiểu thư Hà thành trồng rau xanh khéo thế này!

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng

Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng Nổi bật

Chuyển từ căn hộ lát sàn gỗ sang gạch men: Tôi nhận ra càng ở càng sướng, chất lượng cuộc sống nâng lên một cách rõ rệt

Chuyển từ căn hộ lát sàn gỗ sang gạch men: Tôi nhận ra càng ở càng sướng, chất lượng cuộc sống nâng lên một cách rõ rệt Nổi bật

Sau 10 năm ở phố nhỏ, tôi chuyển về khu đô thị mới và nhận ra 3 điều khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn

Sau 10 năm ở phố nhỏ, tôi chuyển về khu đô thị mới và nhận ra 3 điều khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn

17:04 , 20/10/2025
Thiên kim đẹp nhất Trung Quốc đang ở Hà Nội: Visual sang xịn dã man, ngắm góc nào cũng mê tít

Thiên kim đẹp nhất Trung Quốc đang ở Hà Nội: Visual sang xịn dã man, ngắm góc nào cũng mê tít

16:35 , 20/10/2025
20/10 vất vả của vợ Duy Mạnh: Tiểu thư nhà giàu "cày" tới 1h sáng, đi công tác mà giống xuất khẩu lao động quá!

20/10 vất vả của vợ Duy Mạnh: Tiểu thư nhà giàu "cày" tới 1h sáng, đi công tác mà giống xuất khẩu lao động quá!

16:12 , 20/10/2025
Công Vinh lộ diện

Công Vinh lộ diện

16:05 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên