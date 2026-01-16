Không phải "máu ngọt", đây mới là lý do muỗi luôn tìm đến bạn

Theo thông tin đăng tải trên trang Y tế Công cộng Malaysia (Public Health Malaysia – PHM), khoảng 20% dân số thế giới được xác định là "nam châm hút muỗi" bẩm sinh. Nguyên nhân không nằm ở độ "ngọt" của máu mà liên quan đến nhóm máu, mùi cơ thể và lượng khí carbon dioxide (CO₂) mà mỗi người thải ra.

Các nhà khoa học cho biết muỗi có khả năng "nhận biết" nhóm máu thông qua các hợp chất hóa học được tiết ra từ da. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người có nhóm máu O thường bị muỗi đốt nhiều nhất, với tần suất cao gấp khoảng hai lần so với người nhóm máu A. Người nhóm máu B có mức độ thu hút muỗi ở mức trung gian.

Muỗi đốt.

Bên cạnh đó, muỗi còn định vị con mồi nhờ khí carbon dioxide. PHM cho biết muỗi có thể phát hiện CO₂ trong phạm vi lên tới 50 mét. Những người thở ra nhiều CO₂ hơn sẽ dễ bị muỗi tấn công, bao gồm người vừa vận động mạnh, người có vóc dáng lớn và phụ nữ mang thai – nhóm đối tượng được ghi nhận thải ra lượng CO₂ cao hơn khoảng 21% so với người bình thường.

Ngoài CO₂, muỗi đặc biệt nhạy cảm với các chất như axit lactic, axit uric và amoniac – những hợp chất được bài tiết qua da, nhất là khi cơ thể tăng nhiệt, đổ mồ hôi hoặc sau khi tập luyện thể thao. Môi trường da có tính axit cũng khiến muỗi dễ bị thu hút hơn.

Không chỉ dựa vào khứu giác, muỗi còn "săn mồi" bằng thị giác. Theo PHM, quần áo màu đen, xanh đậm hoặc đỏ khiến con người dễ lọt vào tầm ngắm của muỗi hơn, trong khi màu trắng hoặc vàng ít thu hút loài côn trùng này.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu thường xuyên bị muỗi đốt, người dân nên mặc quần áo sáng màu, sử dụng các biện pháp chống muỗi và hạn chế mặc đồ tối màu khi đi dạo ngoài trời, đặc biệt vào buổi tối. Việc chủ động phòng tránh không chỉ giúp giảm khó chịu mà còn góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm do muỗi gây ra như sốt xuất huyết.