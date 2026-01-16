Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo thói quen chuyển khoản 10-23K sau khi nhận cuộc gọi liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới

16-01-2026 - 16:28 PM | Sống

Do số tiền chuyển khoản không lớn nên nhiều người đã mất cảnh giác và bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Các đối tượng mạo danh cán bộ Cục Đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm để gọi điện, yêu cầu chủ phương tiện đổi tem kiểm định trực tuyến, đổi tem đối với xe sắp hết hạn hoặc chuyển khoản phí dịch vụ theo “quy định mới”.

Để thực hiện đổi tem đăng kiểm trực tuyến, người dân làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Sau đó, chúng đề nghị chủ phương tiện chuyển khoản từ 10.000 đồng đến 23.000 đồng để “gia hạn kiểm định” hoặc “đổi tem và giấy chứng nhận mới”. Do số tiền không lớn, nhiều người mất cảnh giác đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Tiếp theo, nhóm đối tượng này sẽ hướng dẫn chủ phương tiện truy cập vào một đường link giả mạo Cục Đăng kiểm Việt Nam để khai báo thông tin cá nhân phục vụ cho việc đổi tem. Khi truy cập đường link lạ có chứa mã độc hoặc mã QR này, nạn nhân sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền điều khiển thiết bị nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cảnh giác:

1. Người dân tuyệt đối không nghe và làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ. Không chuyển tiền vào các tài khoản không rõ danh tính.

2. Không truy cập vào các đường dẫn do đối tượng lạ gửi đến hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc. Không chia sẻ số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

3. Hiện nay, mọi thủ tục hành chính và kiểm định phương tiện đều phải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm chính thức. Các khoản thu phí dịch vụ, lệ phí đều phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định pháp luật.

4. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cáo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang

