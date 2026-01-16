Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho du khách Việt đến Malaysia

16-01-2026 - 15:05 PM | Lifestyle

Giờ đây, du khách Việt ghé thăm Malaysia có thêm lựa chọn về điểm đến.

Vào ngày 12/1 vừa qua, Hội thảo Điểm đến & Giao thương Du lịch Sabah đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Cục Du lịch Sabah (Sabah Tourism Board - STB) phối hợp cùng Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam (Tourism Malaysia), Hiệp hội Đổi mới và Phát triển Du lịch Sabah (SETIA) thực hiện với mục đích tăng cường quảng bá điểm đến Sabah, Malaysia tới thị trường Việt Nam.

Chương trình là nền tảng kết nối trực tiếp giữa 18 đơn vị lữ hành Sabah, đại diện Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh và 65 đối tác du lịch Việt Nam. Thông qua các phiên làm việc B2B chuyên sâu, sự kiện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trực tiếp và tiềm năng, góp phần thúc đẩy kết nối và phát triển du lịch giữa hai thị trường.

Việt Nam là một trong những thị trường outbound mới nổi giàu tiềm năng của Sabah

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam cho biết: “Thông qua các hoạt động kết nối hôm nay, Malaysia kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác với thị trường Việt Nam và đưa Sabah trở thành lựa chọn điểm đến ngày càng quen thuộc của du khách Việt. Với lợi thế về thiên nhiên, trải nghiệm bản địa và định hướng phát triển du lịch bền vững, Sabah sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Việt Nam để xây dựng những sản phẩm phù hợp, lâu dài và mang tính chiến lược”.

Lợi thế về kết nối hàng không thuận tiện tiếp tục là nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác du lịch, khi AirAsia hiện khai thác đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Kota Kinabalu, với thời gian bay chỉ hơn 2 giờ. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Việt Nam khám phá Sabah, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên trong việc xây dựng sản phẩm du lịch ngắn ngày, linh hoạt và dễ tiếp cận.

Chia sẻ về chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam, ông Julinus Jeffry Jimit, Tổng Giám đốc Cục Du lịch Sabah: “Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường outbound mới nổi giàu tiềm năng của Sabah. Thông qua việc kết nối trực tiếp các doanh nghiệp trong ngành, chúng tôi hướng tới việc mở rộng mạng lưới hợp tác và xây dựng những mối quan hệ đối tác bền vững, lâu dài với các đối tác du lịch Việt Nam”.

Sabah khẳng định vai trò là điểm đến tiêu biểu của Malaysia

Thông qua sự kiện, Cục Du lịch Sabah cũng chia sẻ đang từng bước chuẩn bị cho cột mốc chiến lược sắp tới - Năm Du lịch Sabah 2027 (Visit Sabah Year 2027). Với định vị mới “Explore Sabah - Naturally Inspiring, Beyond Ordinary”, Sabah hướng tới việc khẳng định vai trò là điểm đến tiêu biểu của Malaysia về du lịch thiên nhiên, phiêu lưu và trải nghiệm văn hóa bản địa, đồng thời bổ trợ cho các mục tiêu chung của Visit Malaysia 2026.

Với thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, du lịch biển đảo, hệ sinh thái hoang dã cùng bức tranh văn hóa đa sắc của hơn 30 cộng đồng dân tộc, Sabah được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác điểm đến chiến lược của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm mới mẻ cho du khách Việt trong thời gian tới.

Cục Du lịch Sabah đồng thời tái khẳng định cam kết đối với phát triển du lịch bền vững, đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn môi trường và lợi ích cộng đồng. Trong đó, du lịch cộng đồng (Community-based Tourism - CoBT) được xem là một trong những trụ cột phát triển quan trọng. Gần đây, 5 đơn vị CoBT tại Sabah đã được vinh danh ở cấp quốc gia theo Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN, qua đó thiết lập hình mẫu và chuẩn mực cho các mô hình du lịch cộng đồng trong khu vực.

Trong bối cảnh Malaysia chính thức bước vào Năm Du lịch Malaysia 2026 (Visit Malaysia 2026), các hoạt động xúc tiến và kết nối tại thị trường Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa quảng bá điểm đến, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Thông qua việc đẩy mạnh hợp tác du lịch và lan tỏa tích cực sang các lĩnh vực liên quan như hàng không, thương mại, dịch vụ và đầu tư, Visit Malaysia 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng hai chiều, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực cho hai nước, tiếp tục củng cố nền tảng hợp tác bền vững giữa Malaysia và Việt Nam trong giai đoạn tới.

Với chiến dịch quốc gia, Malaysia đặt mục tiêu thu hút 43 triệu lượt khách quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là một trong những động lực kinh tế quan trọng của đất nước. Với chủ đề “Surreal Experiences – Những trải nghiệm như mơ”, chiến dịch sẽ triển khai chuỗi lễ hội, chương trình văn hóa, triển lãm và hoạt động cộng đồng diễn ra xuyên suốt năm 2026. Đồng thời, chiến dịch cũng nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch bền vững, phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDGs).

Nữ rapper Kimmese đình đám bậc nhất Việt Nam một thời giờ ra sao?

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

