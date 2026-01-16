Mỹ nhân được cả showbiz nâng niu như báu vật, 42 tuổi vẫn là "bức họa" thời trang triệu người mê

Nếu phải chọn một gương mặt đại diện cho vẻ đẹp bền bỉ của màn ảnh Việt, Hồng Diễm chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Được mệnh danh là nữ thần phim giờ vàng VTV, cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ vẻ đẹp dịu dàng, nền nã cùng loạt vai diễn ấn tượng trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng, Cả Một Đời Ân Oán, Cầu Vồng Tình Yêu hay Trạm Cứu Hộ Trái Tim... Hiện tại, Hồng Diễm đang tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với bộ phim Lằn Ranh phát sóng trên khung giờ vàng VTV, tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của người xem.

Ở ngoài đời, dù đã bước sang tuổi 42 và là mẹ của hai con, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, khí chất dịu dàng đậm chất Á Đông. Đặc biệt, gu thời trang tinh tế, sang trọng nhưng gần gũi của Hồng Diễm giúp cô được ví như một bức họa thời trang triệu người mê, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em, nhất là hội U40 U45 đang tìm kiếm phong cách thanh lịch và bền dáng theo thời gian.





Còn nhớ trong buổi họp báo ra mắt phim Lằn Ranh, Hồng Diễm thực sự khiến khán giả được phen sững người vì visual quá đỗi cuốn hút. Mái tóc ngắn được tạo kiểu gọn gàng giúp gương mặt nữ diễn viên bừng sáng, toát lên vẻ trẻ trung và tràn đầy sức sống hiếm có ở tuổi 42. Đặc biệt, chiếc váy cô lựa chọn càng làm nổi bật khí chất thanh lịch, đúng chuẩn hình mẫu mà nhiều chị em theo đuổi.

Không khó hiểu khi ngay sau đó, trang MXH cá nhân của Hồng Diễm nhanh chóng ngập bình luận hỏi xin thông tin chiếc đầm. Sức hút của thiết kế này đủ để khiến hội mê mặc đẹp phải đứng ngồi không yên. Được biết, đây là item đến từ brand Việt - DeNio, một lựa chọn vừa tinh tế vừa dễ ứng dụng. Chị em hoàn toàn có thể tham khảo sắm theo để bắt trọn thần thái thanh lịch như Hồng Diễm.

Nơi mua: DeNio

Mỗi khi Hồng Diễm chia sẻ hình ảnh trên trang MXH cá nhân lại khiến người hâm mộ “mắt chữ O mồm chữ A”. Điển hình chiếc đầm voan lụa mềm mại đến từ thương hiệu Oceana London. Thiết kế này không chỉ bay bổng, nữ tính mà còn khéo tôn lên đường nét thanh thoát của cô, tạo nên một hình ảnh vừa thơ mộng vừa rất hiện đại đúng vibe nghỉ dưỡng biển.

Nơi mua: Ocean London

Diện chiếc đầm ren đến từ Keiratong, Hồng Diễm ghi trọn điểm với vẻ đẹp thanh lịch, nền nã. Nụ cười ngọt ngào cùng thần thái nhẹ nhàng của cô trở thành điểm nhấn, khiến tổng thể outfit càng thêm cuốn hút. Trên mạng xã hội, không ít chị em nhanh chóng khoe đã sắm phiên bản tương tự, coi đây là gợi ý mặc siêu sang siêu đẹp cho nhiều dịp khác nhau.

Nơi mua: Keiratong

Áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy chữ A vốn là công thức mặc đẹp vượt thời gian, đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Hồng Diễm cũng nhiều lần ưu ái bộ đôi kinh điển này để xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch mà vẫn rất cuốn hút. Trong những ngày bận rộn, loay hoay chưa biết nên mặc gì cho gọn gàng mà vẫn đẹp, đây rõ ràng là lựa chọn an toàn nhưng hiệu quả, chị em cứ áp dụng là khó mà sai.

Gợi ý tương tự: - Áo sơ mi trắng - Áo sơ mi trắng - Chân váy da

Trong tủ đồ đời thường, Hồng Diễm luôn dành nhiều ưu ái cho những thiết kế mang tinh thần nhã nhặn, thanh lịch - phong cách dường như sinh ra để tôn trọn vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của "nữ thần". Chiếc đầm trắng tinh khôi với các chi tiết ren được xử lý khéo léo, bố cục hài hòa chính là minh chứng rõ ràng cho gu ăn mặc tinh tế ấy. Đây là thiết kế đến từ thương hiệu Amy Store quen mặt chị em mê thời trang, vì vậy nếu chị em muốn tham khảo và sắm theo phong cách của Hồng Diễm thì cũng không hề khó.

Nơi mua: Amy Store

Hồng Diễm tiếp tục ghi điểm với một chiếc váy đến từ thương hiệu CAMILLA mang tên Button Front Frill Dress Adorned in Antiquity. Thiết kế này nổi bật với họa tiết hoa mềm mại đan xen những đường nét trang trí tinh tế, tạo nên sự pha trộn giữa vẻ lãng mạn và sang trọng. Sợi vải linen pha silk nhẹ nhàng rủ theo từng bước chân, kết hợp phần cổ V sâu vừa đủ và đường dây thắt eo giúp tôn dáng tự nhiên. Chi tiết tay rộng với khe xẻ và nút cài trước ngực tạo nét chuyển động duyên dáng cho người mặc. Nếu chị em đang tìm kiếm một chiếc đầm hoa bay bổng, thì hãy học lỏm Hồng Diễm ngay nhé.

Nơi mua: Camilla



