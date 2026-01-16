Hết sạch phòng khách sạn ở Phú Quốc

Thông tin trên được ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - đưa ra tại họp giao ban báo đài định kỳ của tỉnh An Giang, sáng 16/1.

Ông Thái thông tin, từ nay đến Tết Nguyên đán, Phú Quốc hầu như không còn phòng lưu trú trống. Ngay cả các đoàn công tác của tỉnh, Trung ương khi đến Phú Quốc làm việc cũng gặp khó khăn trong việc đặt phòng. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải đặt phòng trước để chủ động đón các đoàn khách lớn trong dịp cao điểm Tết.

“Lượng khách đến Phú Quốc từ nay đến Tết là rất đông, có thể nói là hết phòng”, ông Thái nói.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang trả lời thông tin báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Ông Bùi Quốc Thái cũng thừa nhận, thời gian qua, tại Phú Quốc xuất hiện một số trường hợp bị lừa đảo khi đặt phòng qua mạng , do các tổ chức, cá nhân lập trang website, fanpage giả mạo cơ sở lưu trú. Sau khi khách chuyển tiền liền chặn liên lạc.

Bên cạnh đó theo lãnh đạo Sở Du lịch An Giang, Phú Quốc còn có tình trạng một số cơ sở lưu trú bán phòng trên các nền tảng trực tuyến, nhưng không cập nhật kịp thời tình trạng phòng thực tế. Việc này dẫn đến hệ thống đặt phòng vẫn nhận đặt dù thực tế đã hết chỗ, khách tới không còn phòng, gây bức xúc cho du khách.

"Trước thực trạng trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc, Sở Du lịch và các lực lượng chức năng đã thành lập các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý. Thậm chí, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an đặc khu Phú Quốc còn trực tiếp hỗ trợ tìm phòng cho du khách, tạo hình ảnh tích cực về điểm đến thân thiện", ông Thái nói.

Thời gian tới, theo ông Thái, Sở Du lịch An Giang sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với các đơn vị như an ninh đối ngoại, xuất nhập cảnh, an ninh mạng, cảnh sát hành chính, phòng cháy chữa cháy… để lập lại trật tự trong hoạt động du lịch, đặc biệt dịp cao điểm Tết.

Trọng tâm kiểm tra của đợt cao điểm sẽ vào các cơ sở lưu trú mới thành lập nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý hoạt động, các đơn vị lữ hành hoạt động trái phép và tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui” trên đảo. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt hành chính và trục xuất một số trường hợp hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui” tại Phú Quốc.

“Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Phú Quốc để xử lý triệt để các hành vi vi phạm ”, ông Thái nhấn mạnh.

Theo Sở Du lịch An Giang, hiện mỗi ngày có khoảng 176 chuyến bay đến Phú Quốc, trong đó 50% chuyến bay quốc tế. Ngoài các thị trường truyền thống, lượng khách từ Ấn Độ, Malaysia tới đảo ngọc đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu mới về sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng phục vụ.

Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng cao trong thời gian qua.

Trước cao điểm du lịch Tết Nguyên đán, Sở Du lịch An Giang đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành niêm yết giá công khai, không tăng giá, “chặt chém” khách. Các đơn vị dịch vụ cũng được yêu cầu chú trọng về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm du lịch.

Bên cạnh các sản phẩm thế mạnh, An Giang sẽ làm mới các sản phẩm du xuân, du lịch tâm linh đầu năm, du lịch trải nghiệm Tết miền Tây gắn với văn hóa bản địa, làng nghề và ẩm thực truyền thống. Qua đó giữ chân khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi tới địa phương.

Với không gian phát triển mới sau sáp nhập và tầm nhìn gắn du lịch với kinh tế biển, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch tổng hợp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới vươn ra khu vực và thế giới.