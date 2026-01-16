Ai hưởng lợi từ 420 tỷ đồng?

Cú tăng trưởng liên tiếp ba năm

Theo số liệu từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), doanh thu bản quyền âm nhạc năm 2025 đạt hơn 420 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước tới nay. Năm 2024 ghi nhận hơn 393 tỷ đồng, tăng gần 14,2% so với năm 2023. Trong ba năm trở lại đây, doanh thu bản quyền duy trì đà tăng ổn định, trung bình trên 10% mỗi năm.

Ở giai đoạn này, nền tảng số mở rộng người dùng trả phí. Doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc xin phép sử dụng tác phẩm âm nhạc. Những yếu tố đẩy mạnh nguồn thu bản quyền tăng đều qua từng năm.

Việt Nam vào Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu.

So với thế giới, mức tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá cao. Theo báo cáo Global Collections Report 2025 của Liên minh quốc tế Hiệp hội các Nhà soạn Nhạc và Lời (CISAC), doanh thu bản quyền toàn cầu đạt khoảng 13,97 tỷ euro, tăng 6,6% so với năm 2024. Doanh thu từ digital tiếp tục dẫn đầu xu hướng tăng trưởng toàn cầu.

Lần đầu, Việt Nam được ghi nhận trong Top 50 quốc gia, vùng lãnh thổ có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam cũng nằm trong Top 10 thị trường có doanh thu bản quyền kỹ thuật số (digital) cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với khoảng 12 triệu euro từ mảng digital trong năm 2024, đứng thứ 8 trong khu vực, vượt qua Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan.

Nhạc số dẫn dắt thị trường

Theo biểu đồ cơ cấu nguồn thu bản quyền âm nhạc, mảng truyền đạt qua Web/App chiếm tới 70%, tương đương khoảng 294 tỷ đồng. Đây là dòng tiền đến từ YouTube, TikTok, Spotify, Apple Music, Facebook, các nền tảng OTT trong và ngoài nước.

Báo cáo tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam do Đại học RMIT Việt Nam, dẫn số liệu từ Statista (hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu) cho thấy, riêng thị trường nhạc số năm 2025 đạt 51,95 triệu USD (tương đương hơn 1.370 tỷ đồng).

Hơn 12,5 triệu người Việt sẵn sàng trả tiền để nghe nhạc và mua trải nghiệm âm nhạc. Trong năm 2025, nhạc số chiếm khoảng 57% tổng doanh thu thị trường âm nhạc tại Việt Nam. Đĩa vật lý gần như biến mất, trong khi biểu diễn trực tiếp mới tăng tốc vài năm trở lại đây. Khi người nghe ưu tiên streaming, doanh thu vì thế dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Doanh thu từ nhạc phát trực tuyến chiếm hơn một nửa thị trường nhạc số Việt Nam, đạt 27,54 triệu USD trong năm 2025. Quảng cáo trên nền tảng phát nhạc trực tuyến đứng ở vị trí thứ hai, với doanh thu 18,24 triệu USD. Nhạc tải về và quảng cáo podcast chỉ đóng góp lần lượt 1 và 4,34 triệu USD.

Về khu vực, Việt Nam hiện xếp thứ 6 Đông Nam Á về doanh thu nhạc số, sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia. Khoảng cách với các thị trường dẫn đầu vẫn còn xa. Indonesia đạt gần 264,5 triệu USD, Thái Lan khoảng 204,5 triệu USD trong năm 2025.

Thấy gì từ con số 420 tỷ đồng doanh thu bản quyền âm nhạc Việt Nam?

Trong tổng doanh thu bản quyền, nhóm hưởng lợi trực tiếp là các tác giả, nhạc sĩ sở hữu tác phẩm được sử dụng thường xuyên trên nền tảng số. Những “hit-maker” có ca khúc lan tỏa mạnh trên mạng xã hội là nhóm ghi nhận nguồn thu ổn định nhất. Mỗi lượt sử dụng bài hát làm nhạc nền, video hay livestream đều được quy đổi thành tiền.

Mảng biểu diễn trực tiếp như concert, phòng trà, live show… chiếm khoảng 9%, mang về hơn 37 tỷ đồng. Nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp tăng trở lại, giúp nghệ sĩ có thêm nguồn thu song song với bản quyền số.

Nhạc nền (BGM) được phát ở những nơi thương mại như quán cà phê, khách sạn, trung tâm thương mại chiếm khoảng 8%. Dòng tiền này tương đối ổn định. Các doanh nghiệp dần ý thức hơn trong việc xin phép và trả phí sử dụng tác phẩm.

Ở chiều ngược lại, các hình thức truyền thống gần như thoái trào. Sao chép vật lý chỉ còn chiếm 0,001%. Nhạc chuông, nhạc chờ từng là “con gà đẻ trứng vàng” một thời, nay chỉ còn khoảng 1%. Phát sóng truyền hình và radio cũng chỉ chiếm 2%. Những con số này phần nào cho người xem thấy rõ sự thay đổi trong hành vi nghe nhạc.

Một điểm đáng lưu ý là tỷ trọng doanh thu từ tổ chức quốc tế mới đạt 0,049%. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng và khả năng xuất khẩu âm nhạc Việt dưới dạng bản quyền vẫn còn hạn chế. Doanh thu chủ yếu vẫn xoay quanh thị trường nội địa.

Việc lọt vào top 50 toàn cầu là tín hiệu đáng mừng khi phần nào minh chứng hệ thống thu, quản lý và phân phối bản quyền tại Việt Nam đang hoạt động hiệu quả hơn. Ý thức tôn trọng bản quyền của cả người dùng lẫn doanh nghiệp sử dụng nhạc đã được cải thiện. Thói quen nghe nhạc hợp pháp đang dần hình thành. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những "điểm nóng" vi phạm trong việc chi trả tác quyền.

Thành tựu này mở ra những kỳ vọng mới. Ngành công nghiệp âm nhạc cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu, từ game, podcast đến các hình thức giải trí số mới. Đẩy mạnh xuất khẩu âm nhạc để tăng thu từ thị trường quốc tế là bài toán cần lời giải. Hơn hết, một khung pháp lý minh bạch hơn, đảm bảo đồng tiền chảy đúng và nhanh đến tay người sáng tạo sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững.