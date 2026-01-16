Nữ MC duy nhất của 'Táo Quân': Từng là ca sĩ, U60 sống bình yên bên con trai

Tên tuổi MC Thảo Vân gắn với chương trình Táo Quân suốt 2 thập kỷ qua. Hình ảnh nữ MC luôn xuất hiện với tà áo dài, gửi lời chào và chúc năm mới trở thành điều gì đó quen thuộc vào mỗi tối 30 Tết.

MC Thảo Vân nhiều lần khẳng định Táo Quân không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là tâm huyết, tình yêu và sự gắn bó của cả một ê-kíp. Đối với cô, mỗi mùa Táo đi qua đều để lại những cảm xúc tuyệt vời.

Từng là ca sĩ, đóng phim truyền hình

MC Thảo Vân sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Cô bén duyên với nghề dẫn chương trình từ những năm 1990 nhờ tích cực tham gia công tác đoàn, hội thời sinh viên.

Ít ai biết rằng Thảo Vân từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Cô được đặc cách vào Đội văn nghệ của sư đoàn 337, Quân khu 1 với phong hàm Thiếu úy. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy báo trúng tuyến Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Thảo Vân xuống Hà Nội học.

Thời sinh viên, cô từng giành 7 Huy chương Vàng tại các cuộc thi giọng hát hay sinh viên Hà Nội và toàn quốc. Thảo Vân từng được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh mời tham gia ban nhạc Hoa Sữa với vai trò giọng ca chính.

MC Thảo Vân gắn bó với chương trình "Táo quân" từ những ngày đầu.

Sau khi tốt nghiệp, Thảo Vân dần từ bỏ đam mê âm nhạc để chuyển hướng sang công việc dẫn chương trình.

Nhờ sức hút của Gặp nhau cuối tuần , Thảo Vân nhanh chóng khẳng định tên tuổi bởi khả năng hoạt ngôn, nhạy bén. Cùng từ đây, cô trở thành MC duy nhất dẫn 20 mùa chương trình Táo quân. Với sự dẫn dắt dí dỏm, duyên dáng cùng khả năng ứng biến linh hoạt, Thảo Vân góp phần tạo nên thành công cho các chương trình này.

Bên cạnh MC, cô cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình. Trong đó, vai bà chủ nhà trọ trong phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa (2024) trên VTV từng gây thích thú với khán giả.

MC Thảo Vân trong phim "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa".

Ngoài công việc liên quan tới nghệ thuật, Thảo Vân còn công tác tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện cô là Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, và là thành viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Giữ quan hệ tốt với chồng cũ, sống bình yên bên con trai

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Thảo Vân cũng được khán giả quan tâm. Cô từng kết hôn với NSND Công Lý và có chung một cậu con trai. Tuy vậy, hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 4 năm. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc quý tử.

Thời gian Công Lý đổ bệnh, Thảo Vân cùng nhiều đồng nghiệp đến thăm, hỏi han sức khỏe. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân với gia đình chồng cũ khiến cô càng được nhiều người yêu mến, cảm phục.

MC Thảo Vân là người mẹ đầy yêu thương và quan tâm tới con. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc và giáo dục con, giúp con phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trong khi đó, con trai Thảo Vân cũng được nhận xét là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ.

Thảo Vân hạnh phúc khi có con trai trưởng thành, ngoan ngoãn.

Năm 2014, cô chia sẻ chuyện bản thân mắc phải căn bệnh teo thùy não trái ở tuổi 44. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể khiến nữ MC gặp tình trạng đãng trí, thậm chí quên hết mọi thứ dù mới xảy ra.

Suốt chục năm qua, Thảo Vân lạc quan sống chung với căn bệnh quái ác. Cô vẫn cống hiến cho khán giả những chương trình hay và ấn tượng.

MC Thảo Vân từng chia sẻ dù có những lo lắng về tương lai, cô luôn cố gắng sống tích cực, tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và không để nỗi sợ hãi chi phối. Vì vậy, Thảo Vân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội, cho thấy tinh thần lạc quan và yêu đời của mình.

MC Thảo Vân hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Ở tuổi 56, Thảo Vân chọn cuộc sống độc thân, chăm sóc con trai. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về chuyện đi bước nữa, nữ MC chia sẻ: “Tôi vẫn luôn nghĩ gia đình là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ ai. Tôi vẫn luôn mong muốn mình sẽ có một gia đình êm ấm, nhưng chuyện chồng con có lẽ là duyên số nên tôi cũng cứ để tự nhiên thôi, khi nào đến sẽ đến".

Đối với người mới, MC Thảo Vân cho biết cô không yêu cầu cao gì. Điều đầu tiên phải là một người tử tế, biết lo lắng, quan tâm và có trách nhiệm. Nữ MC cũng cho biết con trai rất chững chạc, luôn mong mẹ có hạnh phúc mới.