Đường bay hiểm trở bậc nhất Việt Nam khiến phi công phải "căng não", vé bán ra đắt hơn vàng

Trong mạng lưới hàng không nội địa, chặng bay đến Côn Đảo được xem là đường bay ngoại lệ đặc biệt. Dù thời gian bay ngắn nhưng đây được xem là hành trình đầy thách thức, đòi hỏi phi công phải tập trung cao độ khi hạ cánh tại đây.

Sự “khó nhằn” này xuất phát từ địa hình đặc biệt của Côn Đảo. Đặc biệt nhất, cảng hàng không Côn Đảo có cơ sở hạ tầng khá hạn chế, đường bay chỉ dài khoảng 1800m và chưa bằng một nửa đường bay của sân bay Tân Sơn Nhất hay Nội Bài. Chính vì lý do khá đặc thù nên sân bay Côn Đảo chưa tiếp nhận được các loại tàu bay lớn như A320/A321, mà chỉ tiếp nhận được các loại tàu bay như ATR72, Embraer E190.

Sân bay Côn Đảo có đường bay khá hạn chế

Thử thách càng tăng thêm gấp bội khi đường băng của sân bay Côn Đảo lại nằm ngay sát biển. Khu vực là một hòn đảo nên có thể xảy ra nhiều nhiễu động, gió lớn khó hạ cánh khiến cho nhiều người cho rằng đây chính là đường bay nguy hiểm, khiến các phi công phải “cân não” khi hạ cánh. Thêm vào đó, sân bay Côn Đảo chỉ có 4 vị trí đỗ máy bay, đây là một con số khá khiêm tốn so với sân bay Tân Sơn Nhất có 100 đường bay.

Hiểm trở là vậy nhưng sức hút của Côn Đảo chưa bao giờ hạ nhiệt. Do hạn chế về số lượng chuyến bay và ít hãng hàng không khai thác, vé máy bay đi Côn Đảo luôn trong tình trạng khan hiếm.

Bên cạnh yếu tố địa hình và hạ tầng, đường bay Côn Đảo, còn gắn liền với VASCO - hãng hàng không trực thuộc Vietnam Airlines và là một trong số ít đơn vị đủ điều kiện khai thác chặng bay đặc thù này. VASCO chủ yếu sử dụng đội tàu bay ATR72, dòng máy bay cánh quạt phù hợp với đường băng ngắn và điều kiện thời tiết tại Côn Đảo. Do năng lực tiếp nhận hạn chế của sân bay cùng tần suất khai thác không cao, mỗi chuyến bay do VASCO vận hành đều được tính toán kỹ lưỡng và phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết.

VASCO là một trong những hãng hàng không khai thác chuyến bay thẳng đến Côn Đảo

Điều này càng khiến vé máy bay đi Côn Đảo thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, đặc biệt là vào mùa cao điểm, đồng thời góp phần lý giải vì sao chặng bay này luôn được xem là “đắt giá” bậc nhất trong mạng lưới hàng không nội địa.

Trên website chính thức của Vietnam Airlines, chi phí cho chuyến bay từ TP.HCM đến Côn Đảo dao động từ hơn 1 triệu đồng với đường bay thẳng cho chuyến bay dài chưa đến 1 tiếng. Tuy nhiên, nếu hành khách bay từ Hà Nội đến Côn Đảo, hành khách cần phải transit qua 1 địa điểm trước khi bay đến Côn Đảo. Giá vé cũng có phần nhỉnh hơn so với đường bay thẳng, giá vé đi từ Hà Nội có mức giá từ 3 - 4 triệu đồng và dừng tại TP.HCM sau đó mới đến Côn Đảo.

Giá vé máy bay của chuyến bay đi từ TP.HCM đi Côn Đảo

Bên cạnh yếu tố giá vé, việc hạn chế tần suất bay và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết cũng khiến hành trình đến Côn Đảo trở nên “đắt giá” theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, chính sự khó tiếp cận ấy lại góp phần tạo nên sức hút riêng cho hòn đảo này, biến mỗi chuyến bay đến Côn Đảo không chỉ là một hành trình di chuyển, mà còn là trải nghiệm đặc biệt đối với cả phi công lẫn hành khách.