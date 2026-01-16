Sáng tỏ vụ thiếu gia Minh Hải muốn tái hợp Hoà Minzy

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một bài đăng được cho là của Nguyễn Minh Hải - bạn trai cũ của Hòa Minzy . Những ai theo dõi showbiz đều biết Hoà Minzy và Minh Hải từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm và có một con trai chung. Đến năm 2022 thì Hoà Minzy thông báo cả hai đã tan vỡ.

Trong bài đăng lan truyền trên mạng xã hội có nội dung thể hiện cảm xúc hối lỗi, nhắc đến sự day dứt của một người đàn ông từng sai lầm, mong có cơ hội quay trở về, được chăm sóc con và trở thành một người cha tốt hơn. Dù không nhắc cụ thể đến bất kỳ cái tên nào, bài đăng này vẫn nhanh chóng bị cộng đồng mạng soi và cho rằng Minh Hải đang ngầm nhắn nhủ, níu kéo Hoà Minzy sau thời gian dài chia tay.

MXH lan truyền bài viết được cho là thiếu gia Minh Hải níu kéo Hoà Minzy (ảnh: Tổng hợp)

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hình ảnh đại diện xuất hiện trong bài đăng nói trên thực chất đã được Minh Hải sử dụng từ năm 2022, không phải ảnh đại diện hiện tại. Trang cá nhân của anh sau khi chia tay Hoà Minzy gần như “đóng băng”, rất hiếm khi cập nhật bài viết mới và đặc biệt kín tiếng về đời sống riêng tư. Bài đăng gần nhất của Minh Hải là vào tháng 7/2025, khoe đưa con trai đi chơi. Chính vì vậy, nhiều khả năng bài đăng đang lan truyền có thể đã bị cắt ghép, bịa đặt dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Kể từ sau khi chia tay, cả Minh Hải và Hoà Minzy đều lựa chọn cuộc sống riêng tương đối yên ắng. Hoà Minzy tập trung cho công việc ca hát và chăm sóc con trai, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tích cực, lạc quan của một bà mẹ đơn thân. Trong khi đó, Minh Hải gần như rút lui khỏi mạng xã hội, không lên tiếng về chuyện tình cảm hay gia đình.

Từ những dữ kiện hiện có, việc thiếu gia Minh Hải “níu kéo” Hoà Minzy vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng khán giả nên tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, tránh lan truyền những nội dung chưa được xác thực, vô tình gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của những người trong cuộc.

Thực tế, trang cá nhân của Minh Hải chỉ có 3 bài đăng, bài đăng gần nhất là cập nhật hình ảnh con trai (ảnh: FBNV)

Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải công khai hẹn hò vào năm 2017 và công bố có con trai chung vào năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, cặp đôi xác nhận dừng lại. Khi làm mẹ đơn thân, Hòa Minzy được khen cách dạy con.

Hồi tháng 9/2022, con trai Hòa Minzy gây xúc động khi nói: "Bố mẹ không yêu nhau nữa, không sao hết, bố mẹ rất là yêu Bo mà". Khi đó, Hòa Minzy nhẹ nhàng giải thích chuyện cô và thiếu gia Minh Hải tan vỡ với con trai: "Bố với mẹ có duyên đến với nhau, yêu nhau nhưng mà bây giờ bố mẹ hết duyên rồi, không yêu nhau nữa. Bố mẹ không ở chung với nhau nữa nhưng rất yêu Bo, ông bà nội ngoại nữa, nên Bo lúc nào cũng phải biết là có rất nhiều người yêu quý nhé".

Hòa Minzy nhấn mạnh con trai đang có cuộc sống rất đầy đủ, không bị thiệt thòi: "Không sao hết, bố mẹ rất là yêu Bo mà'. Nghe con nói câu đó xong mẹ biết ít nhất mẹ đã thành công trong cách nuôi dạy con, dạy con biết cảm thông. Mẹ có lỗi khi không cho con có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa, nhưng mẹ luôn nỗ lực mỗi ngày để con có cuộc sống tốt nhất, cố gắng bên cạnh. Chia sẻ những điều tích cực cho con cũng là 1 cách giúp con đón nhận mọi thứ trong cuộc sống tích cực và có 1 cuộc sống tràn ngập yêu thương hơn. Yêu con trai của mẹ! Hãy luôn là cậu bé hạnh phúc vì không chỉ gia đình mà rất nhiều ông bà cô chú anh chị không máu mủ ruột rà cũng yêu con. Hi vọng mọi người không nói những câu như 'tội con' hay 'khổ thân con' nha".

Hoà Minzy từng khẳng định vẫn làm bạn với người cũ để trao đổi các vấn đề liên quan đến con trai (ảnh: FBNV)

Hoà Minzy và Minh Hải sẵn sàng gặp nhau trong những vấn đề liên quan đến con trai. Khi được khuyên tái hợp, Hòa Minzy vội đáp: "Thôi không nghĩ như vậy, tự dưng sượng ngang. Em xin mọi người luôn á, sau bao nhiêu thứ xảy ra mà vẫn ước như vậy em chịu á. Như hiện tại mới có thể vui vẻ gặp đó ạ. Ở trong cuộc mới hiểu rõ thôi mọi người, khen Bo dễ thương được rồi, con đang rất trọn vẹn. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mình hài lòng với quyết định của mình, không bỏ con là được".

Về việc 2 nhà nội - ngoại vẫn vui vẻ khi chạm mặt nhau, Hòa Minzy cho biết: "Mọi quyết định đúng thời điểm sẽ giữ lại niềm vui, cố quá sẽ thành quá cố".