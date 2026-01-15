Tòa nhà chọc trời mỏng nhất hành tinh

Giữa quận Manhattan thuộc thành phố New York, Mỹ siêu nhộn nhịp, tòa chung cư Steinway Tower là địa điểm khiến bất kì ai đi qua cũng phải ngước và cảm thấy choáng váng mỏng đến mức khó tin. Tòa nhà cao vút, vẽ thẳng lên bầu trời New York với tỷ lệ 1:24 (chiều cao gấp 24 lần chiều rộng), được xem là tòa dân cư cao và mỏng nhất hành tinh này.

Để xây dựng Steinway Tower, chủ đầu tư đã chi khoảng 2 tỷ USD (khoảng 52,5 nghìn tỷ đồng, năm 2015) - một con số phản ánh mức độ phức tạp, thách thức và tham vọng của công trình.

Tòa Steinway Tower có 82 tầng, trong đó 5 tầng thấp là không gian chung dành cho dịch vụ và giải trí, 77 tầng còn lại là các căn hộ siêu sang. Mỗi căn có giá từ 18 triệu USD (khoảng 420 tỷ đồng). Riêng căn penthouse có giá 110 triệu USD (khoảng 2,89 nghìn tỷ đồng), sở hữu view 360 độ bao trọn Central Park và toàn cảnh New York.

Phòng suite cao cấp nhất nằm trên tầng thượng của tòa nhà

Căn penthouse có tầm nhìn hướng ra công viên Central Park

Nội thất bên trong tòa nhà được thiết kế để gợi lại thời kỳ Mạ Vàng - giai đoạn xa hoa bậc nhất trong lịch sử thành phố.

Hàng lang được ốp đá vôi hoặc đá cẩm thạch. Sàn nhà được làm từ gỗ sồi nguyên khối, các tác phẩm nghệ thuật và tranh trang trí cũng được decor khắp nơi - nhiều trong số đó là tác phẩm của danh họa nổi tiếng Picasso.

Mọi chi tiết đều toát ra mùi tiền

Không gian chung bao gồm bể bơi dài 25m, các khu thể thao, phòng ăn cao cấp, louge riêng tư cho cư dân. Mọi chi tiết đều được thiết kế để nhấn mạnh: Đây không chỉ là nơi để ở mà là trải nghiệm sống ở đỉnh cao của quyền lực và thẩm mỹ.

Bể bơi được dát lá vàng

Tiện ích đủ đầy

Louge sang trọng, đẳng cấp

Tòa Stein Way cao khoảng 435m, trong khi bề ngang chỉ hơn 18m. Ở giới kiến trúc, bất cứ công trình nào có tỷ lệ từ 1:10 đã được xem là mỏng, 1:15 trở lên là cực kỳ hiếm và khó thực hiện. Phần lớn những tòa tháp mỏng nhất thế giới tập trung ở Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ lệ khoảng 1:17 - 1:18. Tòa nhà Steinway Tower xuất hiện là để phá kỷ lục, phá vỡ mọi giới hạn.

Vì quá mỏng nên cư dân ở các căn hộ tầng cao có thể cảm nhận được sự đung đưa nhẹ khi có gió. Đây là kết quả của các tính toán kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm áp lực gió và tăng độ bền công trình. Tòa nhà còn có móng cực sâu, kết cấu chịu lực đặc biệt và các hệ thống giảm chấn hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân.

View nhìn như ở trên mây từ một căn trong tòa nhà

Cao 435m, Steinway Tower là tòa tháp dân cư cao thứ 2 tại Tây bán cầu, chỉ đứng sau Central Park Tower. Trên bình diện thế giới, tòa nhà chỉ "chịu thua" công trình biểu tượng Burj Khalifa ở Dubai. Nhưng khác ở chỗ, Steinway Tower là tòa nhà thuần dân cư và cũng là tòa nhà mỏng nhất từng được xây dựng.