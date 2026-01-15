2 người chuyển khoản hơn 100 triệu đồng mua luôn 200 vé trong fan concert của Hòa Minzy là ai?

Sáng nay, 2 ca sĩ Erik và Đức Phúc đã khiến cộng đồng người hâm mộ chú ý khi cùng nhau chuyển khoản tổng cộng 100.500.000 đồng để mua 200 vé Fanzone ở fan concert Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy. Toàn bộ sự việc được hai nam ca sĩ chia sẻ công khai trên trang cá nhân, kèm hình ảnh chuyển khoản và những dòng trạng thái đầy tình cảm.

Dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân của 2 ca sĩ Đức Phúc và Erik. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, ca sĩ Đức Phúc là người ủng hộ trước và đăng tải dòng trạng thái: “Chị em như thể tay chân, chị làm concert thì em ủng hộ liền 100 vé đứng dễ thương”. Đồng thời nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh chuyển khoản cùng lời hỏi thăm sức khỏe Hòa Minzy, cho thấy sự quan tâm và ủng hộ thiết thực dành cho người chị thân thiết.

Không lâu sau đó, Erik cũng đăng tải bài viết trên trang cá nhân tiết lộ kế hoạch ban đầu của hai anh em là cùng nhau tạo bất ngờ cho Hòa Minzy. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Erik, Đức Phúc đã “nhanh tay” thực hiện trước. Vì vậy, nam ca sĩ quyết định tiếp tục góp thêm 101 vé Fanzone, nâng tổng số vé cả hai ủng hộ lên 201 vé.

Trong bài đăng, Erik hài hước viết rằng Đức Phúc đã khiến Hòa Minzy “khóc bằng 100 vé Fanzone”, còn bản thân anh xin góp thêm “chút tình cảm nhỏ bé” để ủng hộ chị cả trong lần đầu tổ chức fan concert. Nam ca sĩ cũng gửi lời chúc Hòa Minzy sẽ bùng nổ spotlight trong concert Bắc Bling diễn ra vào ngày 1/2 tới.

Hành động của Erik và Đức Phúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, không chỉ bởi sự ủng hộ đáng kể mà còn vì tình bạn bền chặt giữa ba nghệ sĩ. Trong showbiz Việt, Hòa Minzy – Đức Phúc – Erik được biết đến là nhóm bạn thân nổi tiếng, thường xuyên đồng hành và hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Ba người gọi mối quan hệ của mình bằng cái tên thân mật “Gia đình hoa dâm bụt”, biểu tượng cho một tình bạn hiếm hoi, gắn bó và không ồn ào trong giới giải trí.

Ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik tạo nhóm "Gia đình hoa dâm bụt", được khán giả yêu thích nhờ sự hài hước, hỗ trợ nhau trong công việc.

Về fan concert Bắc Bling của Hòa Minzy, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày ½. Đây là lần đầu tiên Hòa Minzy tổ chức một fan concert quy mô dành riêng cho người hâm mộ. Sự kiện hứa hẹn sẽ là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, khi cô trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và tri ân khán giả đã đồng hành suốt chặng đường vừa qua. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè thân thiết lẫn người hâm mộ, Bắc Bling được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong năm nay của nữ ca sĩ người Bắc Ninh.