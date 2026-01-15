Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam có 1 mỹ nhân đúng chuẩn “sách giáo khoa visual” nhưng cứ cất giọng là nhan sắc giảm hẳn một nửa

15-01-2026 - 14:12 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên nổi tiếng với nhan sắc thượng thừa nhưng có 1 khuyết điểm khiến MXH nổ ra tranh cãi.

Theo đúng dự kiến, Không Giới Hạn - tác phẩm khai tác đề tài người lính thời bình - sẽ chính thức phát sóng từ ngày 15/1, ngay sau khi Lằn Ranh kết thúc trong khung giờ 21h. Làn sóng yêu nước và hướng về Tổ quốc vẫn hiện hữu mạnh mẽ trong đời sống người dân, vì vậy, Không Giới Hạn nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả. Ngày 14/1, ekip đã tổ chức buổi họp báo ra mắt phim, rục rịch chuẩn bị xuất xưởng lên sóng truyền hình.

Bên cạnh Steven Nguyễn cùng các diễn viên khác, Minh Trang thu hút độ thảo luận cao. Khác với hình tượng ngọt ngào, thanh thuần trong Cây Táo Nở Hoa, người đẹp hoá thân vào vai diễn một nữ quân nhân chững chạc, điềm đạc. Trong bộ quân phục xanh màu áo lính, Minh Trang khoe trọn nhan sắc dịu dàng, nổi bật cùng vẻ ngoài lanh lợi.

Ở ngoài đời thật, Minh Trang từng là gương mặt nổi bật đến mức được cộng đồng mạng ưu ái gắn cho danh xưng “hot girl Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội”. Sở hữu đường nét gương mặt cân đối, làn da sáng, vóc dáng cao ráo cùng khí chất thanh thoát, cô thường xuyên được netizen nhận xét là “sách giáo khoa visual”. Thậm chí, nhan sắc của Minh Trang còn nhiều lần được đặt lên bàn so sánh với các biểu tượng sắc đẹp châu Á như Lưu Diệc Phi hay Baifern Pimchanok.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, sự xuất hiện của Minh Trang trong Không Giới Hạn cũng bùng lên tranh cãi trên MXH. Không ít netizen cho rằng cô nàng diễn xuất chưa đột phá hẳn dù đã hoạt động được nhiều năm. Đặc biệt, đài từ và cách thể hiện cảm xúc còn vô hồn, không ăn nhập với mạch phim và diễn biến đang được nói đến. Có người còn thẳng thắn bày tỏ sự hụt hẫng khi đoàn phim tuyển Minh Trang thủ vai.

Một số bình luận của netizen:

- Ai đó thay thế nữ chính giùm tôi với.

- Cô này diễn không tệ, thực chất khá ổn nhưng đài từ còn yếu.

- Bạn này cần trau dồi thêm cách thoại phim.

- Lại là Minh Trang à...

- Thấy nữ chính là tụt cả mood hóng phim.

- Cứ cất giọng là thấy hết cả xinh.

- Lồng tiếng đi ạ, đẹp mấy mà cất giọng là tụt mood.

Không Giới Hạn đánh dấu màn tái xuất của Minh Trang tại VFC sau quãng thời gian dài vắng bóng trên sóng truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên kết hợp cùng Steven Nguyễn trong một dự án phim dài tập. Chia sẻ về vai diễn, Minh Trang cho biết nhân vật của cô dành cho Kiên - do Steven Nguyễn đảm nhận - một thứ tình cảm không giấu giếm và chân thành

Nội dung phim đi sâu vào sự mưu lược trong quá trình điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhằm tái hiện chân thực công việc đặc thù của lực lượng cứu hộ trong thời bình, đoàn phim đã triển khai các cảnh quay quy mô lớn tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Đáng chú ý, vào cuối năm 2025, ekip thực hiện một đại cảnh quan trọng tại khu vực Sóc Sơn (Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm diễn viên quần chúng.

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ mới

