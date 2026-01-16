Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?

16-01-2026 - 09:13 AM | Lifestyle

Các fan của bộ phim Home Alone (Ở nhà một mình) từng có cơ hội được sống trong chính ngôi nhà của cậu bé Kevin McCallister.

Dù đã gần 4 thập kỷ trôi qua, Home Alone (Ở nhà một mình) vẫn giữ vững ngôi vương là bộ phim hài kinh điển nhất mỗi dịp Giáng sinh. Tác phẩm này không chỉ đưa tên tuổi Macaulay Culkin lên hàng siêu sao quốc tế mà còn biến bối cảnh chính của bộ phim — căn biệt thự nhà McCallister — trở thành một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của lịch sử điện ảnh.

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 1.

Home Alone (Ở nhà một mình) vẫn mãi là bộ phim kinh điển

Tọa lạc tại vùng ngoại ô Winnetka, bang Illinois, ngôi nhà gạch đỏ theo phong cách Georgia được xây dựng từ năm 1920. Để tìm ra nơi này, đạo diễn Chris Columbus từng phải lùng sục rất nhiều khu dân cư nhằm tìm kiếm một không gian vừa mang nét ấm cúng của gia đình, vừa có chút "đáng sợ" để phù hợp với những pha đặt bẫy của cậu bé 8 tuổi Kevin McCallister. Cuối cùng, căn biệt thự của vợ chồng John và Cynthia Abendshien đã được chọn vì đáp ứng hoàn hảo sự giao thoa giữa thị giác điện ảnh và sự ấm áp của một tổ ấm.

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 2.

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 3.

Hình ảnh đậm chất Mỹ của căn biệt thự

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 4.

Khung cảnh quen thuộc với hàng triệu người xem trên thế giới qua bao thế hệ

Một sự thật thú vị là trong suốt gần 5 tháng đoàn phim ghi hình, gia đình chủ nhà vẫn sinh hoạt bình thường bên trong. Laura Abendshien, con gái của chủ nhà, sau này từng chia sẻ trên truyền thông về trải nghiệm độc nhất vô nhị khi được lớn lên giữa những thiết bị quay phim chuyên nghiệp và chứng kiến ngôi nhà của mình dần trở thành tâm điểm của cả thế giới.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng đi kèm với những phiền toái về quyền riêng tư. Sau khi đổi chủ và trải qua nhiều lần tu sửa, căn biệt thự hiện nay đã bị làm mờ trên Google Maps — một động thái được cho là của chủ sở hữu mới nhằm ngăn chặn dòng người hâm mộ hiếu kỳ kéo đến làm phiền. Với diện tích khoảng 390m2 gồm 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm, dù nội thất bên trong đã mang hơi hướng hiện đại và sang trọng hơn, nhưng vẻ ngoài gạch đỏ đặc trưng vẫn được giữ nguyên như một miền ký ức sống động cho khán giả.

Cách đây vài năm, ngôi nhà từng gây chấn động khi bất ngờ mở cửa đón khách lưu trú qua ứng dụng Airbnb với mức giá mang tính biểu tượng chỉ 25 USD (khoảng 600.000 đồng) mỗi đêm. Để mang lại cảm giác hoài niệm nhất, không gian bên trong đã được phục dựng y hệt bối cảnh năm 1990 với lối trang trí Giáng sinh rực rỡ và những chiếc bẫy "giả" đặt khắp nơi. Sau 36 năm, ngôi nhà không chỉ là một khối bất động sản đắt giá mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa, nơi lưu giữ tuổi thơ của biết bao thế hệ mỗi khi tiếng nhạc Giáng sinh vang lên.

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 5.

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 6.

Trang trí Giáng sinh được phục dựng để khách lưu trú được "quay về" thời thơ ấu

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 7.

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 8.

Sau 3 thập kỷ, căn nhà cũng mang một chút cảm giác hiện đại hơn sau nhiều lần tu sửa, đổi chủ.

Căn biệt thự trong bom tấn "Ở nhà một mình" bây giờ ra sao sau 36 năm?- Ảnh 9.

Khi không trang hoàng để cho thuê, ngôi nhà trông rất hiện đại và khác biệt

Nguồn: Fancypant's Homes

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

căn biệt thự

