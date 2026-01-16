Đảo "núi lửa" của Việt Nam sắp nhận danh hiệu mới: Địa chất hiếm có, gắn liền với nhiều di tích lịch sử

Giữa vùng biển miền Trung, Việt Nam có một hòn đảo thường được ví như “đảo núi lửa” bởi những dấu tích địa chất còn hiện hữu rõ nét sau hàng triệu năm kiến tạo. Không chỉ gây ấn tượng với các vách đá bazan xếp tầng, miệng núi lửa đã tắt và màu nước biển xanh ngọc đặc trưng, nơi đây còn là điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ hoang sơ cùng hệ thống di tích lịch sử gắn liền với chủ quyền biển đảo. Đó là Lý Sơn, thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Mới đây, theo Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Lý Sơn đã được đưa vào danh sách các điểm đến có tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia. Thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý của giới du lịch khi hòn đảo nhỏ giữa biển khơi đứng trước một cột mốc phát triển mới, mang tính chiến lược dài hạn.

Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao

Lý Sơn có gì đặc biệt?

Lý Sơn được giới chuyên môn đánh giá cao trước hết bởi giá trị địa chất – địa mạo hiếm có. Toàn đảo là một quần thể núi lửa cổ, hình thành từ hoạt động phun trào cách đây hàng triệu năm. Những dấu tích này ngày nay vẫn hiện diện rõ rệt qua các miệng núi lửa đã tắt, các vách đá bazan dựng đứng ven biển, cùng cấu trúc địa tầng lộ thiên hiếm gặp ở Việt Nam.

Những địa danh quen thuộc như núi Thới Lới, Hang Câu hay Cổng Tò Vò không chỉ là thắng cảnh du lịch mà còn là “bảo tàng ngoài trời” về lịch sử kiến tạo địa chất.

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, Lý Sơn còn sở hữu giá trị lịch sử – văn hóa đặc biệt, gắn liền với quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trên đảo hiện vẫn lưu giữ nhiều di tích quan trọng như đình làng An Hải, An Vĩnh, chùa Hang, chùa Đục, cùng các không gian tín ngưỡng liên quan tới Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa – một nghi lễ dân gian độc đáo – đã trở thành biểu tượng tinh thần, được các nhà nghiên cứu và cơ quan văn hóa đánh giá cao.

Miệng núi lửa Thới Lới và cổng Tò Vò là những điểm nhấn khiến địa chất, địa hình, cảnh quan Lý Sơn trở nên đặc biệt

Chính sự kết hợp hài hòa giữa địa chất núi lửa – cảnh quan biển đảo – di sản lịch sử đã giúp Lý Sơn đáp ứng nhiều tiêu chí quan trọng của một Khu du lịch quốc gia, bao gồm giá trị tài nguyên nổi trội, khả năng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và tiềm năng thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế.

Với du khách, Lý Sơn hiện là điểm đến phù hợp cho các trải nghiệm như khám phá địa hình núi lửa, lặn ngắm san hô, tìm hiểu văn hóa biển đảo và tận hưởng nhịp sống chậm của một huyện đảo còn nhiều nét nguyên sơ.

Kết hợp với thiên nhiên là những di tích văn hoá, lịch sử, giúp Lý Sơn đáp ứng nhiều tiêu chí quan trọng của một Khu du lịch quốc gia

Đảo Lý Sơn thế nào trong mắt du khách?

Không chỉ được đánh giá cao trong các quy hoạch và định hướng phát triển du lịch, Lý Sơn còn nhiều lần xuất hiện trên báo chí và truyền thông quốc tế với những lời nhận xét tích cực. Một số bài viết của CNN khi giới thiệu về các điểm đến biển còn hoang sơ của Việt Nam đã nhắc tới Lý Sơn như một hòn đảo có cảnh quan địa chất độc đáo, ít bị du lịch đại trà tác động, phù hợp với du khách tìm kiếm trải nghiệm thiên nhiên nguyên bản.

Trên các nền tảng du lịch quốc tế, nhiều du khách nước ngoài chia sẻ rằng Lý Sơn mang lại cảm giác “rất khác” so với những điểm đến quen thuộc ở Đông Nam Á. Họ ấn tượng với màu nước biển trong xanh, cấu trúc đá núi lửa ven bờ và đặc biệt là câu chuyện lịch sử được người dân địa phương kể lại một cách mộc mạc, chân thành. Không ít du khách cho rằng chính sự chưa phát triển ồ ạt đã giúp Lý Sơn giữ được sức hút riêng, tạo nên một bản sắc khó trộn lẫn.

Du khách đến Lý Sơn để tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ, mộc mạc

Với danh hiệu mới đang ở phía trước, Lý Sơn được kỳ vọng sẽ không chỉ là “đảo núi lửa” độc đáo của Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng du lịch biển đảo gắn với địa chất và lịch sử, đủ sức tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực trong những năm tới.