Sở Văn hóa TPHCM nói về Lệ Quyên

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, chiều 15/1, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã thông tin đến báo chí liên quan đến ứng xử của nghệ sĩ trên không gian mạng, trong đó có phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ Lệ Quyên .

Theo bà Trân, hiện nay đã có đầy đủ các quy định và bộ quy tắc ứng xử nhằm điều chỉnh hành vi của cá nhân khi tham gia mạng xã hội, trong đó có người hoạt động nghệ thuật. Một trong những căn cứ quan trọng là Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, được ban hành để góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, phù hợp với các giá trị đạo đức và văn hóa của người Việt Nam.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: Anh Nhàn.

Theo bộ quy tắc này, mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm đối với nội dung do mình đăng tải, chia sẻ. Các hành vi như đăng tải thông tin vi phạm pháp luật, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc đi ngược lại thuần phong mỹ tục đều không được chấp nhận.

Bên cạnh đó, Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với nghệ sĩ . Theo đó, nghệ sĩ không chỉ cần tuân thủ pháp luật mà còn phải giữ gìn hình ảnh, ứng xử chuẩn mực với công chúng.

"Bộ quy tắc khuyến khích tinh thần lan tỏa những giá trị tích cực, lấy cái đẹp để đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội và trên không gian mạng", bà Trân nói.

Về góc độ pháp lý, bà Trân nhấn mạnh các quy định hiện hành như Luật An ninh mạng và Nghị định 147 của Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, lưu trữ và truyền đưa thông tin trên internet. Theo đó, người sử dụng mạng xã hội phải tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của mình. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Trân nói thêm, từ góc độ quản lý nhà nước, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM mong muốn những người hoạt động nghệ thuật, với vai trò và sức ảnh hưởng của mình, cần thận trọng hơn trong phát ngôn, không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp và ứng xử văn minh với khán giả.

"Khán giả chính là nguồn động lực quan trọng nhất, góp phần giúp nghệ sĩ duy trì và phát triển sự nghiệp một cách bền vững", bà Trân nhấn mạnh.

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi vướng chỉ trích vì cách phản hồi một bình luận của khán giả trên nền tảng Threads. Sự việc xuất phát từ video cô đăng trên nền tảng Threads, mặc trang phục dân tộc thiểu số kèm dòng chữ “Mị ơi”. Dưới bài đăng, một người dùng để lại bình luận bằng tiếng Anh, tạm dịch: “Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn cuốn hút”.

Nữ ca sĩ phản ứng gay gắt, để lại bình luận bị cho là xúc phạm khán giả. Khi người dùng trên chia sẻ lại sự việc và bày tỏ sự bất ngờ, nữ ca sĩ tiếp tục để lại bình luận nặng nề, chỉ trích người viết.

Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc trước thái độ và sự thiếu kiềm chế của ca sĩ Lệ Quyên trên mạng xã hội.