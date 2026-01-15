Ăn xong bát bún riêu, khách Tây chỉ vào 1 thứ và khẳng định chỉ cần nhìn nó là biết quán ăn Việt nào ngon

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách trẻ thích trải nghiệm ẩm thực địa phương. Không chỉ dừng lại ở phở, bánh mì hay cà phê sữa đá, nhiều vị khách Tây còn dành thời gian "lặn lội" vào các quán ăn nhỏ, quán vỉa hè để thử cho bằng hết những món ăn được dân bản địa yêu thích. Và chính từ những trải nghiệm rất đời ấy, không ít "bí kíp ăn uống ở Việt Nam" thú vị đã ra đời.

(Nguồn: @nama.bites)

Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt. Trong video, một vị khách Tây xuất hiện tại một quán bún riêu ở Hà Nội - kiểu quán quen thuộc với người địa phương: nhỏ gọn, không cầu kỳ, bàn ghế thấp, bày sát nhau. Bát bún riêu được mang ra, đầy đặn với riêu cua, cà chua, hành lá, chút mắm tôm dậy mùi đặc trưng.

Tất nhiên, giống như nhiều video ẩm thực khác, vị khách này không giấu được sự hào hứng khi nếm thử. Vị khách khen bún riêu đậm đà, dễ ăn, hương vị khác hẳn những món quen thuộc ở quê nhà. Nhưng điều khiến dân mạng chú ý lại không nằm ở lời khen dành cho món ăn, mà ở một chi tiết rất nhỏ - đúng nghĩa đen.

Sau khi ăn xong, vị khách Tây chỉ tay xuống những chiếc ghế nhựa thấp trước mặt và chia sẻ một nhận xét khiến nhiều người bật cười vì… quá quen: "Một điều mà đến nay tôi đã nhận thấy, đó là những nơi tôi thấy ăn ngon đều sử dụng bàn ghế nhỏ. Cho nên, có thể nói rằng kinh nghiệm tìm những quán ăn ngon ở Việt Nam chính là nhìn bàn ghế – những chiếc ghế nhỏ như vậy."

(Nguồn: @nama.bites)

Chỉ một câu nói ngắn, nhưng lại chạm đúng "kinh nghiệm truyền miệng" mà rất nhiều người Việt thừa nhận từ lâu. Không cần biển hiệu to, không cần không gian sang trọng, đôi khi chỉ cần thấy vài chiếc ghế nhựa thấp, bàn gỗ hay nhựa cũ, thực khách ngồi san sát nhau là đã đủ để đoán: quán này có gì đó đáng thử.

Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng Việt đồng tình với quan sát của vị khách Tây. Nhiều người cho rằng, những quán ăn sử dụng bàn ghế nhỏ thường gắn liền với văn hóa ăn uống vỉa hè - nơi món ăn được nấu theo thói quen, theo tay nghề tích lũy qua nhiều năm, chứ không phải để "trưng bày cho đẹp".

Thực tế, điều này không phải là một quy tắc chính thức, nhưng lại phản ánh khá đúng tinh thần ẩm thực đường phố Việt Nam. Những quán bún riêu, bún chả, phở hay cháo lòng lâu năm ở Hà Nội thường không quá chú trọng vào hình thức. Thay vào đó, họ giữ cách bày biện giản dị, tiết kiệm diện tích, phục vụ nhanh và tập trung toàn bộ "nội lực" vào hương vị món ăn.

Với du khách nước ngoài, chính sự giản đơn ấy lại trở thành điểm hấp dẫn. Ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, cúi người húp thìa nước dùng nóng hổi, xung quanh là tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng bát đũa va nhau - đó là trải nghiệm mà không nhà hàng sang trọng nào có thể mang lại.

(Nguồn: @nama.bites)