Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt ngay thứ này trên điện thoại để tránh mất sạch tiền

15-01-2026 - 19:38 PM | Sống

Đây là khuyến cáo từ một ngân hàng.

Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm online, chuyển khoản thanh toán và giao dịch ngân hàng số tăng mạnh. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với thủ đoạn tinh vi hơn, chuyên nghiệp hơn và rất khó nhận biết. Trước thực trạng đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã phát đi cảnh báo, đồng thời đưa ra loạt khuyến nghị giúp người dân bảo vệ tài khoản an toàn.

Tắt ngay tính năng “Accessibility” trên Android để tránh bị điều khiển từ xa, rút sạch tiền

Theo MSB, một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay đến từ việc điện thoại bị cài ứng dụng độc hại, sau đó bị kẻ gian chiếm quyền điều khiển từ xa. Trong đó, quyền trợ năng “Accessibility” trên Android được xem là “cửa ngõ” dễ bị mã độc lợi dụng.

Kẻ gian sẽ lừa người dân click vào link hoặc tải ứng dụng có chứa mã độc. Những ứng dụng này có thể là ứng dụng giả mạo cơ quan/ tổ chức có uy tín như thuế, bảo hiểm,… Sau khi cài đặt vào máy chạy hệ điều hành Android, ứng dụng sẽ yêu cầu được cấp quyền Trợ năng (Accessibility).

Nếu người dân chấp nhận cấp quyền cho ứng dụng giả mạo đó thì sẽ có nguy cơ bị theo dõi, thu thập toàn bộ thông tin trên điện thoại, trong đó có thông tin bảo mật liên quan tới dịch vụ Ngân hàng số (như thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã PIN, OTP/ Smart OTP,...).

Sau đó, kẻ gian (hacker) sẽ theo dõi các hoạt động trên thiết bị của người dân để tiến hành điều khiển từ xa (thường là khi cá nhân không để ý điện thoại vào đêm khuya), thực hiện lệnh chuyển tiền trên chính điện thoại của người dân.

Ngân hàng khuyến cáo người dùng Android cần tắt quyền trợ năng đối với các ứng dụng không cần thiết hoặc có dấu hiệu sử dụng quyền này bất thường.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt ngay thứ này trên điện thoại để tránh mất sạch tiền- Ảnh 1.

4 kịch bản lừa đảo phổ biến dịp cuối năm: Giả ngân hàng, giả cơ quan Nhà nước, giả doanh nghiệp lớn

MSB cho biết các đối tượng xấu thường khai thác tâm lý chủ quan của mọi người để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hiện nay, các nhóm lừa đảo thường sử dụng 4 kịch bản điển hình.

Thứ nhất, mạo danh nhân viên ngân hàng. Kẻ gian thường gọi điện từ số hiển thị quen thuộc hoặc số điện thoại bàn, tự xưng cán bộ ngân hàng và thông báo thẻ tín dụng phát sinh phí, hướng dẫn “xử lý” để được hoàn tiền. Sau đó, đối tượng dẫn dụ nạn nhân truy cập link giả, nhập thông tin đăng nhập, dữ liệu thẻ hoặc OTP để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Thứ hai, giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước hoặc nhân viên điện lực, nước, viễn thông. Khi đã có được một số thông tin cá nhân cơ bản, đối tượng dễ tạo lòng tin rồi yêu cầu người dùng truy cập liên kết lạ hoặc cài app giả mạo có chứa mã độc. Khi thiết bị bị kiểm soát, các giao dịch chuyển tiền trái phép có thể xảy ra liên tiếp.

Thứ ba, giả mạo doanh nghiệp lớn để lừa chuyển khoản thanh toán. Đối tượng thường yêu cầu người dùng chuyển tiền vào tài khoản có tên gần giống doanh nghiệp uy tín để thanh toán hóa đơn, phí dịch vụ. Khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt liên lạc.

Thứ tư, giả mạo tin nhắn SMS ngân hàng. Tình trạng giả SMS ngân hàng xuất hiện ngày càng nhiều, thường kèm đường link dẫn tới website hoặc ứng dụng độc hại. Người dùng nếu nhập thông tin thẻ, OTP hoặc cấp quyền truy cập thiết bị có thể bị chiếm đoạt tài khoản chỉ trong thời gian ngắn.

Khuyến nghị 7 nguyên tắc bảo mật để giữ an toàn tài khoản

Trước nguy cơ lừa đảo gia tăng, MSB khuyến nghị người dân tuân thủ 7 nguyên tắc quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro:

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt ngay thứ này trên điện thoại để tránh mất sạch tiền- Ảnh 2.

MSB khuyến cáo, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi chiêu trò, người dùng tuyệt đối không chủ quan. Chỉ một lần bấm nhầm link hoặc cấp quyền truy cập sai, tài khoản có thể bị chiếm đoạt và gây thiệt hại lớn.

CSGT cảnh báo nóng về các đầu số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sao Việt lấy chồng đại gia, tiền không thiếu vẫn dạy con 4 CHỮ này: Làm được, đời con an yên!

Sao Việt lấy chồng đại gia, tiền không thiếu vẫn dạy con 4 CHỮ này: Làm được, đời con an yên! Nổi bật

Người phụ nữ Cà Mau mang 4 tờ vé số trúng giải 5 đi đổi thưởng, công ty xổ số khẳng định: Tất cả đều là vé giả

Người phụ nữ Cà Mau mang 4 tờ vé số trúng giải 5 đi đổi thưởng, công ty xổ số khẳng định: Tất cả đều là vé giả Nổi bật

Người đàn ông 52 tuổi tử vong dù ngày nào cũng chạy bộ 5km, bác sĩ chỉ ra 3 lỗi nhiều người mắc

Người đàn ông 52 tuổi tử vong dù ngày nào cũng chạy bộ 5km, bác sĩ chỉ ra 3 lỗi nhiều người mắc

18:40 , 15/01/2026
Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng: Cho vàng cho bạc cũng không bằng ở cạnh những người này

Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng: Cho vàng cho bạc cũng không bằng ở cạnh những người này

18:40 , 15/01/2026
5 kiểu gia đình này chắc chắn sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ ưu tú cho xã hội!

5 kiểu gia đình này chắc chắn sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ ưu tú cho xã hội!

18:20 , 15/01/2026
Perfetti Van Melle ra mắt bộ sưu tập kẹo Tết 2026: Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà

Perfetti Van Melle ra mắt bộ sưu tập kẹo Tết 2026: Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà

17:30 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên