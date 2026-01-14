Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng cảnh báo người dùng tắt ngay một tính năng trên điện thoại

14-01-2026 - 09:55 AM | Sống

Ngân hàng cảnh báo kẻ gian lợi dụng một tính năng trên điện thoại để chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, trong bối cảnh thời điểm cuối năm thường ghi nhận sự gia tăng mạnh các hành vi gian lận tài chính với phương thức ngày càng tinh vi.

Theo MSB, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác của khách hàng để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Nhiều hình thức lừa đảo phổ biến đang được ghi nhận.

Thứ nhất, mạo danh nhân viên ngân hàng. Các đối tượng sử dụng số điện thoại cố định, tự xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo thẻ tín dụng của khách hàng phát sinh phí và hướng dẫn thanh toán để được hoàn tiền. Sau đó, chúng yêu cầu người dùng truy cập đường link giả mạo và cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngân hàng MSB khuyến nghị người dùng nên tắt quyền trợ năng Accessibility trên thiết bị Android. (Ảnh minh họa)

Thứ hai, giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông. Đối tượng thường sử dụng chính xác thông tin cá nhân của nạn nhân để tạo lòng tin, yêu cầu truy cập link lạ hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Khi thiết bị bị kiểm soát, các giao dịch chuyển tiền trái phép sẽ được thực hiện.

Thứ ba, giả mạo doanh nghiệp hoặc tập đoàn lớn. Các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán hóa đơn hoặc phí dịch vụ vào tài khoản có tên gần giống các doanh nghiệp uy tín. Sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thứ tư, giả mạo tin nhắn SMS thương hiệu ngân hàng. Đối tượng gửi tin nhắn chứa đường link lừa đảo, yêu cầu người dùng nhập thông tin thẻ, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng độc hại để chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng trên, MSB khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc bảo mật. Theo đó, khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, bao gồm mật khẩu đăng nhập, mã OTP, mã PIN Soft Token, thông tin thẻ và dữ liệu cá nhân.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng không cài đặt hoặc cho người khác cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc trên điện thoại; chỉ tải ứng dụng MSB mBank từ Google Play (đối với Android) và App Store (đối với iOS), đồng thời kích hoạt xác thực sinh trắc học.

Đối với người dùng Android, cần tắt quyền trợ năng (Accessibility) đối với các ứng dụng không cần thiết hoặc đang sử dụng quyền này bất thường. Ngoài ra, trước khi chuyển tiền, khách hàng cần xác thực kỹ danh tính người nhận bằng cách gọi điện trực tiếp qua số điện thoại thông thường, không xác thực qua các ứng dụng chat, kể cả cuộc gọi video.

Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại đã cài đặt ứng dụng giả mạo, người dùng cần lập tức ngắt kết nối mạng, tắt nguồn thiết bị và mang đến cửa hàng uy tín để kiểm tra, gỡ bỏ ứng dụng độc hại và khôi phục cài đặt gốc nhằm đảm bảo thiết bị không còn mã độc.

MSB cũng khuyến nghị khách hàng theo dõi thường xuyên thông báo biến động số dư và chủ động thông báo cho ngân hàng ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.

Theo Huỳnh Duy

