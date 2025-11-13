Ai dùng iPhone cũng phải biết: Tính năng này giúp bạn tránh được tin nhắn lừa đảo

Nếu gần đây bạn nhận thấy mình ít phải nhận các tin nhắn lạ hoặc quảng cáo rác trên iPhone, đó không phải là điều trùng hợp. Đây chính là kết quả từ một tính năng bảo mật mới mà Apple vừa triển khai. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh lừa đảo qua tin nhắn đang trở thành hình thức tấn công mạng phổ biến và nguy hiểm nhất.

Theo cảnh báo từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các tin nhắn mạo danh với nội dung như “phí cầu đường chưa thanh toán”, “bưu kiện của bạn chưa được giao”, “hoàn tiền Amazon”, “khóa tài khoản ngân hàng” hay “xác minh iCloud” đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Báo cáo của Wall Street Journal cho biết tội phạm mạng đã thu về hơn 1 tỉ USD từ hình thức này, trong khi hãng bảo mật BioCatch ghi nhận số vụ tấn công SMS phishing đã tăng gấp 10 lần chỉ trong năm qua.

Trước mối đe dọa nghiêm trọng này, Apple đã triển khai một tính năng mới trong iOS 26 được gọi là bộ lọc tin nhắn "Không xác định". Về cơ bản, tính năng này hoạt động như một người gác cổng thông minh. Nó sẽ tự động phát hiện và chuyển tất cả các tin nhắn bị nghi ngờ là thư rác hoặc lừa đảo vào một thư mục riêng có tên "Thư rác" (Spam) trong ứng dụng Tin nhắn (Messages).

Điểm mấu chốt là khi tin nhắn bị chuyển vào đây, người dùng sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào, không thể trả lời và quan trọng nhất là không thể nhấp vào bất kỳ liên kết độc hại nào có trong đó. Lớp bảo vệ này giúp ngăn chặn phần lớn rủi ro ngay từ đầu, khi kẻ gian không có cơ hội để dụ dỗ người dùng nhấp vào link.

Apple cho biết tính năng này được bật mặc định trên mọi thiết bị iPhone đã cập nhật iOS 26. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người dùng nên chủ động kiểm tra lại bằng cách truy cập vào Cài đặt > Tin nhắn > Người gửi không xác định và đảm bảo rằng bộ lọc đang được kích hoạt.

Tất nhiên, không có bộ lọc nào là hoàn hảo. Trong trường hợp một tin nhắn quan trọng từ người gửi lạ (như mã OTP từ dịch vụ mới, tin nhắn từ đơn vị vận chuyển) bị lọc nhầm, bạn có thể dễ dàng khôi phục. Chỉ cần mở ứng dụng Tin nhắn, chọn mục "Thư rác" từ menu và chuyển tin nhắn đó về Hộp thư đến. Dù vậy, Apple vẫn khuyến cáo rằng nếu gặp bất kỳ nội dung nào gây nghi ngờ, lựa chọn an toàn nhất vẫn luôn là xóa bỏ. Theo thống kê, bộ lọc mới trên iOS 26 đang giúp chặn hàng triệu tin nhắn rác mỗi ngày, giữ an toàn cho người dùng trước làn sóng lừa đảo ngày càng tinh vi.