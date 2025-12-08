Vợ tiêu hơn 1,4 tỷ trong 4 năm, chồng bất lực đòi ly hôn

Một người chồng tên Tiểu Quân (Trung Quốc) đã chính thức nộp đơn ly hôn sau khi phát hiện vợ tiêu 400.000 tệ (hơn 1,4 tỷ đồng) chỉ trong bốn năm, kèm những khoản nợ vay lén lút. Anh nói mình “cạn kiệt cả tiền bạc lẫn kiên nhẫn”.

Người chồng bất lực trước mức chi tiêu của vợ.

Gia đình Tiểu Quân vốn chỉ có mức thu nhập bình thường, đủ để duy trì sinh hoạt cơ bản. Khi dòng tiền hạn chế nhưng chi tiêu của một thành viên lại vượt khung, đặc biệt là các khoản lớn, mô hình tài chính gia đình lập tức “đứt phanh”.

Cô Tô, vợ anh, đã dùng hết 400.000 tệ và phát sinh nợ trong suốt bốn năm. Gánh nặng ngày càng lớn khiến tình cảm hai vợ chồng rạn nứt nghiêm trọng.

Sau khi đơn ly hôn được nộp, cô Tô tìm đến tổ hòa giải trong trạng thái khủng hoảng. Cô cho biết một năm gần đây cô phải tự cáng đáng kinh tế cho gia đình, chi tiêu nhiều là điều “bất đắc dĩ”. Tuy nhiên, việc không trao đổi với chồng, không lập kế hoạch tài chính chung, vẫn khiến mọi khoản tiền trở thành “gánh bí mật”.

Không minh bạch về tài chính trong gia đình có rủi ro rất cao.

Không chỉ tiền bạc, các vấn đề đời sống khác của hai vợ chồng cũng leo thang sau khi nợ tích tụ: hiểu lầm, oán giận gia đình hai bên, cảm giác bị đối xử bất công… Tất cả đều có chung một nguồn gốc: áp lực tài chính làm khả năng chịu đựng giảm xuống gần về 0.

Trong bất kỳ gia đình nào, tiền không phải là tất cả, nhưng lại là nền móng để mọi thứ khác vận hành trơn tru. Thu nhập có thể bình thường, nhưng kỷ luật tài chính phải cực kỳ nghiêm túc. Ba nguyên tắc sống còn mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng cần ghi nhớ:

- Minh bạch tài chính: không có khoản chi “bí mật”, không vay nợ sau lưng người kia. Thiếu minh bạch là cách nhanh nhất khiến lòng tin sụp đổ.

- Chi tiêu theo khả năng: đừng tiêu như người giàu khi bạn vẫn đang thuộc nhóm thu nhập trung bình. Gia đình không thể hạnh phúc được nếu dòng tiền luôn âm.

- Lập ngân sách chung: mọi khoản chi lớn phải được thống nhất. Một cuộc họp tài chính gia đình mỗi tháng còn mạnh hơn cả trăm lần cãi vã.

Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân muốn bền phải dựa trên sự hợp tác tài chính. Kiểm soát tốt tiền bạc nghĩa là kiểm soát được phần lớn rủi ro có thể khiến một gia đình tan vỡ.

Theo Sohu