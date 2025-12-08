Đây là canteen ngon nhất Trung Quốc!

Nhiều người vẫn nghĩ cơm canteen trường đại học chỉ quanh quẩn vài món quen thuộc, không phải mặn quá thì sẽ là nhạt quá, nói chung là không mấy hấp dẫn. Tuy nhiên, vẫn có những ngôi trường đã phá vỡ mọi định kiến, khiến học sinh trường khác chỉ biết thở dài ghen tị.

Một ví dụ điển hình chính là ĐH Nông nghiệp Trung Quốc (CAU). Canten nơi đây nổi tiếng đến mức được gọi bằng một loạt biệt danh nghe xong chỉ muốn nhập học ngay như "canteen ngon nhất Trung Quốc", "ngôi trường ẩm thực", "thiên đường ăn uống giới đại học"...

ĐH Nông nghiệp Trung Quốc

Cho những ai chưa biết, ĐH Nông nghiệp Trung Quốc vốn là một ngôi trường 985 - nhóm trường đại học trọng điểm được Chính phủ Trung Quốc đầu tư mạnh về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và cơ sở vật chất. Nhờ đặc thù đào tạo về nông nghiệp, trường sở hữu hàng loạt khu thực nghiệm lớn, mỗi năm đều cho ra hàng loạt lô nông sản sạch, tươi và đạt tiêu chuẩn cao. Một phần trong số này được đưa thẳng vào canteen, vì vậy, các món ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ, lại đa dạng hơn hẳn các đại học khác.

Không chỉ mạnh về chất lượng đào tạo, ĐH Nông nghiệp Trung Quốc còn nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại. Thư viện trường từng lên hot trend vì quá đẹp, ký túc xá và khuôn viên của trường cũng sạch, rộng và rất tiện nghi. Thế nhưng, thứ khiến trường thực sự nổi tiếng rần rần phải kể đến 13 canteen trải dài các khu Đông - Tây, phục vụ hơn 20.000 sinh viên với hơn... 3.000 món ăn. Đây là lý do nhiều người đùa rằng: "Đến CAU thì không sợ học khó, chỉ sợ học xong đại học vẫn chưa ăn hết menu".

Mỗi canteen là một phong cách nhưng điểm chung là canteen nào cũng sạch sẽ, rộng rãi

Canteen khu Đông: Nơi mọi khẩu vị đều được chiều chuộng

Khu Đông của ĐH Nông nghiệp Trung Quốc có 6 canteen, mỗi nơi lại có một món "tủ" khiến sinh viên phải xếp hàng dài.

- Canteen số 1: Đây là canteen lớn nhất khu Đông với gần 30 quầy từ cơm, mì, đồ chay đến món tráng miệng. Món được yêu thích nhất ở đây là bánh mì và bánh ngọt làm mới mỗi ngày của tiệm bánh nổi tiếng được đặt ngay cửa chính, cùng hàng loạt lựa chọn như cơm thịt kho, gà cung bảo, salad, súp và cả quầy trái cây tráng miệng.

- Canteen số 2: Sinh viên CAU gọi đây là "thánh địa làm nên huyền thoại". Sinh viên trường có thể ăn pizza, mì Ý, steak, rồi quay sang dùng lẩu, hotpot mini, thậm chí thưởng thức vịt quay Bắc Kinh ngay trong trường. Món cá quả chiên giòn hình con sóc là "niềm tự hào" của sinh viên CAU. Điều thú vị là món cá này xuất hiện chỉ vì… một sinh viên gửi email đề xuất thử và vài ngày sau trường mở bán thật.

Khu Đông và khu Tây mỗi bên có 6 canteen nhỏ

Các món ăn luôn nóng hổi

Ở đây có những món ăn mà chính bạn cũng chưa từng nghĩ tới

- Canteen số 3: Địa điểm này luôn cực đông vào giờ cao điểm. Canteen này có mỳ kéo Lan Châu, mỳ thịt cừu, đồ nướng, dry hotpot và đồ ăn khuya như viên xiên, xiên nướng. Sinh viên thích nhất là tô canh miễn phí, được múc thoải mái để "cứu đói" sau những buổi học dài.

- Canteen số 4: Nằm trong khu học viên cao học, canteen này diện tích tuy nhỏ nhưng menu phong phú, nổi bật nhất là các món hải sản, cơm rang và cả bảng thông tin dinh dưỡng hiển thị theo thời gian thực.

- Canteen phong vị và canteen dân tộc: Phục vụ tới 21h, phục vụ đỏ món Bắc - Nam - Đông - Tây, từ mì gà bát đá, lẩu xoay đến gà rán, đồ uống, đồ ngọt... Đặc biệt, khu dân tộc còn có nhiều món đặc sản Tây Bắc như mì kéo tay, bánh nướng, thịt cừu...

Canteen khu Tây: Đi một vòng là thưởng thức đủ các món trên trời, dưới biển

Khu Tây của ĐH Nông nghiệp Trung Quốc cũng có 6 canteen, ngoài ra còn có 1 quán cà phê với menu đa dạng không kém.

- Khu ăn uống số 1: Nổi tiếng với các món bình dân chất lượng, trong đó có cánh gà sốt giấm, kem đậu nành tự nghiên cứu và bánh mì thịt trứng là món best-seller.

- Khu ăn uống số 2: Nơi đây đúng chuẩn "thiên đường ẩm thực đường phố". Bạn muốn hoành thánh, cá kho cay, cơm gà sốt gừng, mì xào Tân Cương, cơm trộn..., tất cả đều có, vừa rẻ vừa nhiều.

Dù là món chính, món phụ, món khô, món nước, món tráng miệng..., thứ gì cũng có hết

Sinh viên CAU thực sự khiến người khác phải ghen tị

- Khu ăn uống số 3: Là điểm tụ họp bạn bè quen thuộc, nơi này nổi tiếng với cá nướng, lẩu khô, pizza và combo "trên trời dưới bể" đầy đủ protein.

- Khu ăn uống số 4 (quán cafe): Không gian chill, có cafe, bánh ngọt, pasta, phù hợp để học nhóm hoặc nghỉ ngơi cả buổi.

- Canteen dân tộc: Đặc biệt hút khách với bánh bao nướng nhân thịt, mì trộn cay, thịt xiên, món nào cũng trong tình trạng "cháy hàng".

Ngoài ra, buổi tối ở khu Tây còn có xe đồ ăn đêm với gà rán, xiên nướng, bánh bao, cháo… đúng chất "đại học không ngủ".

Mỗi lần xuất hiện trên MXH, bài đăng về canteen ĐH Nông nghiệp Trung Quốc luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, với loạt bình luận khiến dân tình cười xỉu:

- Tôi là người đơn giản, trường nào canteen ngon thì tôi chọn.

- Nếu học trường này, bố mẹ sẽ không bao giờ phải lo mình ăn uống thiếu chất nữa.

- Trường gì mà menu 3.000 món ăn? Đại hoc hay khu ẩm thực quốc tế?

- Nói thật, chưa cần nhìn điểm chuẩn, nhìn cái menu với danh sách canteen của trường là muốn đăng ký học lại từ đầu rồi.