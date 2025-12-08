Ngày mai, nhiều khu vực mưa to đến rất to

Mới đây, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết trong đêm 8/12 và ngày 09/12/2025 trên cả nước.

Cụ thể, thời tiết tại TP. Hà Nội có mây, đêm không mưa; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc thổi ở cấp 2-3, thời điểm đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 15-17 độ vào ban đêm và sáng sớm, tăng lên 23-26 độ vào ban ngày.

Ở Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ; cao nhất 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi vượt 26 độ.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ; khu vực vùng núi 13-16 độ và vùng núi cao có điểm dưới 12 độ. Nhiệt độ ban ngày đạt 23-26 độ, có nơi cao hơn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng TP Huế vẫn có mưa và mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 17-20 độ vào ban đêm và 23-26 độ vào ban ngày.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông; từ chiều mai khả năng tăng lên mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. Gió đông bắc cấp 3-4, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ; khu vực phía Nam đạt 29-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai lượng mây tăng lên, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm trời rét; dông có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi trên 17 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Tại Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây hơn và xuất hiện mưa rào, dông rải rác, một số nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ và có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ ban ngày 29-32 độ, có điểm trên 32 độ.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, đêm không mưa; ban ngày trời nắng, chiều tối đôi lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất mức 20-22 độ và cao nhất 30-32 độ.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

