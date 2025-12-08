Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, nhiều khu vực mưa to đến rất to

08-12-2025 - 17:11 PM | Sống

Ngày mai, nhiều khu vực mưa to đến rất to

Những người dân sống ở khu vực này nên lưu tâm cập nhật thông tin thường xuyên.

Mới đây, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết trong đêm 8/12 và ngày 09/12/2025 trên cả nước.

Cụ thể, thời tiết tại TP. Hà Nội có mây, đêm không mưa; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc thổi ở cấp 2-3, thời điểm đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 15-17 độ vào ban đêm và sáng sớm, tăng lên 23-26 độ vào ban ngày.

Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ; cao nhất 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi vượt 26 độ.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ; khu vực vùng núi 13-16 độ và vùng núi cao có điểm dưới 12 độ. Nhiệt độ ban ngày đạt 23-26 độ, có nơi cao hơn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng TP Huế vẫn có mưa và mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 17-20 độ vào ban đêm và 23-26 độ vào ban ngày.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông; từ chiều mai khả năng tăng lên mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. Gió đông bắc cấp 3-4, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ; khu vực phía Nam đạt 29-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai lượng mây tăng lên, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm trời rét; dông có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi trên 17 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Tại Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây hơn và xuất hiện mưa rào, dông rải rác, một số nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ và có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ ban ngày 29-32 độ, có điểm trên 32 độ.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, đêm không mưa; ban ngày trời nắng, chiều tối đôi lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất mức 20-22 độ và cao nhất 30-32 độ.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Khó khăn lắm Hollywood mới làm được điều này ở Việt Nam năm nay

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
mưa to

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư trẻ nhất NEU năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Viện trưởng, đã học Tiến sĩ ở Mỹ, sở hữu đến 5 bằng sáng chế độc quyền

Giáo sư trẻ nhất NEU năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Viện trưởng, đã học Tiến sĩ ở Mỹ, sở hữu đến 5 bằng sáng chế độc quyền Nổi bật

Nhà có nhiều anh chị em, ai là người "khổ nhất"? Câu trả lời quá chuẩn, 90% gia đình đều giống nhau

Nhà có nhiều anh chị em, ai là người "khổ nhất"? Câu trả lời quá chuẩn, 90% gia đình đều giống nhau Nổi bật

Những lý do “khó đỡ” khiến nhân viên mất việc: Đi vệ sinh quá nhiều, chăm chỉ đi làm sớm 30 phút mỗi ngày và tan ca… sớm 1 phút

Những lý do “khó đỡ” khiến nhân viên mất việc: Đi vệ sinh quá nhiều, chăm chỉ đi làm sớm 30 phút mỗi ngày và tan ca… sớm 1 phút

16:42 , 08/12/2025
Không tham gia chạy team building 10km, nhân viên mới bị công ty sa thải ngay lập tức, tòa tuyên bố: “Một bên phải bồi thường 78 triệu đồng”

Không tham gia chạy team building 10km, nhân viên mới bị công ty sa thải ngay lập tức, tòa tuyên bố: “Một bên phải bồi thường 78 triệu đồng”

16:40 , 08/12/2025
'Nể' cách Shark Mark Cuban dạy con: Phải tự nỗ lực để đạt điều mình muốn, cậu út mới 15 tuổi đã 'nghiện' kinh doanh giống cha

'Nể' cách Shark Mark Cuban dạy con: Phải tự nỗ lực để đạt điều mình muốn, cậu út mới 15 tuổi đã 'nghiện' kinh doanh giống cha

16:40 , 08/12/2025
Đoàn Văn Hậu "mất" hơn 6 tỷ đồng

Đoàn Văn Hậu "mất" hơn 6 tỷ đồng

16:36 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên