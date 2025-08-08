Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết

Khi ly hôn, có người tranh chấp nhà cửa, xe cộ hay quyền nuôi con nhưng cũng có cặp đôi lại bất đồng đến mức kiện tụng chỉ vì những thứ rất nhỏ nhặt. Ví dụ điển hình cho trường hợp thứ 2 là vụ chia tay đang khiến dân tình bàn tán: Không thể ly hôn vì không chia được 53 con gia cầm.

Sự việc xảy ra tại thành phố Quảng An (Tứ Xuyên, Trung Quốc) - được xem là vụ ly hôn thực tế nhất trong lịch sử toà án ở đây. Trong trường hợp này, trọng tâm tranh chấp giữa 2 bên không phải là tài sản hay tiền bạc mà là số gia cầm mà họ cùng nuôi gồm 29 con gà, 22 con ngỗng và 2 con vịt.

(Ảnh minh hoạ)

Nhân vật chính là anh Dương và chị Tú (tên đã được thay đổi). Vào tháng 5/2025, anh Dương đệ đơn ly hôn chị Tú. Cả hai đều là nông dân, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi. Khi nông nhàn, người chồng làm thuê lặt vặt trong làng và khu vực lân cận.

Cặp đôi có một căn nhà tự xây, không có tài sản lớn nào khác. Tuy nhiên do 2 người không phải là người ở thôn đó nên theo quy định địa phương, căn nhà xây tự phát không được chia. Hai bên có thể tự thoả thuận về cách sử dụng ngôi nhà, hoặc vẫn giữ nguyên hiện trạng. Vì vậy việc chia đàn gia cầm trở thành tâm điểm tranh chấp.

Chị Tú cho rằng chính tay mình nuôi đàn gia cầm nên phần lớn trong đó phải là của chị. Trong khi đó anh Dương lại phản bác rằng mình cũng chăm sóc ngỗng con, gà và vịt nên phải chia đều cả to lẫn nhỏ. Cả hai bên đều cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức hơn.

Tại toà, đối mặt với vấn đề kích thước gia cầm không đồng đều và số gà là số lẻ, thẩm phán Trần Khiêm đã đề xuất phương án cụ thể. Có 22 con ngỗng chia đều cho mỗi người 3 con to và 8 con nhỏ, có 2 con vịt chia đều mỗi người 1 con. Riêng 29 con gà cũng chia đều còn dư 1 con thì nấu bữa ăn chia tay hoặc bên nào muốn lấy gà thì phải đền bù cho bên kia một khoản tương xứng, tính theo giá thị trường.

"Ăn gà đi!", "Cùng nhau ăn gà đi!" - Hai bên đạt được sự đồng thuận hiếm có. Cuối cùng, họ đồng ý nấu gà và ăn cùng nhau trước khi làm thủ tục ly hôn.

Giải thích vụ việc với truyền thông, thẩm phán Trầm Khiêm cho biết: "Khi xử lý các vụ ly hôn ở nông thôn, cần xem xét chu kỳ sinh trưởng, chi phí chăm sóc đàn gia cầm chứ không thể chỉ đếm số lượng và chia đôi. Các chiến lược hoà giải phải tuân thủ quy định pháp luật nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng tập quán sinh hoạt địa phương".

Trước đó, anh Dương và chị Tú cũng đã tự thương lượng hơn 6 tháng, người thân trong nhà hoà giải không được mà con cái lại không can thiệp. Vì vậy khi ra toà, họ không chỉ cần một phán quyết mà còn cần giải pháp được cả hai bên chấp nhận.

Thẩm phán cho biết thêm, dù đã ly hôn và tranh chấp nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè cơ bản. Anh Dương chở chị Tú đến toà án bằng xe máy điện và sau khi chia tài sản lại đèo chị về. Với căn nhà, thẩm phán đề nghị 2 bên thoả thuận về cách sử dụng, duy trì sự độc lập nhưng vẫn hỗ trợ nhau và cả 2 không phản đối.

Sau khi vụ việc được đăng tải trên truyền thông và chia sẻ lên MXH, ngoài phản ứng trêu đùa vì quá hy hữu, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận đồng tình với thẩm phán. Họ cho rằng cách xử lý này vừa tinh tế lại vừa thực tế, không làm mất lòng ai.

“Một thẩm phán giỏi, dễ gần và thực tế”, “Động thái của thẩm phán thật sáng suốt, sử dụng 'bữa ăn chia tay' để giải quyết xung đột, vừa hợp lý vừa hợp tình”, “Nội tâm chú gà: Hai người ly hôn trong hòa bình, tôi là người phải ra đi”, “Cách xử lý của thẩm phán kiểu: Không ai bị tổn thương, chỉ có gà bị thương vong”,... là một số bình luận từ netizen.