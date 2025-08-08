Người đàn ông mua BMW với “giá hời” chỉ 1,2 tỷ đồng, đi được 2 năm thì phát hiện giấy tờ xe là giả, tòa tuyên bố: “Đại lý ô tô phải bồi thường gấp 3”

Là một người hâm mộ xe thể thao từ nhỏ, anh Tiền, sống tại Thái Hưng, Giang Tô, Trung Quốc, luôn ấp ủ giấc mơ sở hữu một chiếc BMW mui trần. Với người đàn ông này, việc được lái chiếc xe sang đó không chỉ là trải nghiệm tốc độ mà còn là cho thấy sự thành công của bản thân.

Tuy nhiên, khi đến đại lý BMW chính hãng để hỏi mua xe, anh Tiền choáng váng trước mức giá của dòng xe này nên đành bỏ về trong thất vọng. Đúng lúc đó, một người bạn đã giới thiệu cho anh một đại lý khác đang rao bán chiếc BMW mui trần mới với giá chỉ 329.000 NDT. Nghe lời bạn, anh Tiền lập tức tìm đến đại lý trên để hỏi thăm.

Tại đây, người bán hàng cam đoan rằng chiếc xe được rao bán “hoàn toàn hợp pháp, tình trạng tốt, đủ giấy tờ”. Tin tưởng vào những lời đảm bảo trên, anh Tiền đồng ý mua và thanh toán đầy đủ. Ngày nhận xe, người đàn ông này vô cùng vui mừng, lập tức đưa đi dán phim, đánh bóng, chăm chút từng chi tiết. Tuy nhiên niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Ảnh: Baijiahao

2 năm sau, khi mang xe đi kiểm định định kỳ tại cơ quan quản lý phương tiện, anh Tiền bất ngờ nhận được thông báo: “Hệ thống không tìm thấy số Vin xe và số động cơ của xe trên hệ thống.” Quá sốc, anh Tiền khẳng định mình mua xe qua kênh chính thống. Tuy nhiên, nhân viên cho biết: “Tôi khuyên anh nên đi giám định xe vì chiếc xe này trông như sắp hỏng đến nơi rồi”.

Kết quả giám định khiến người đàn ông này càng thêm choáng váng: giấy chứng nhận xe là giả, không tra được số Vin và số động cơ của xe. Quá phẫn nộ, anh Tiền đã mang toàn bộ kết quả giám định tới đối chất với đại lý bán xe.

Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, phía đại lý ban đầu biện minh rằng có thể đã “lấy nhầm xe thử nghiệm nội bộ”. Tuy nhiên khi không thể chối tội, họ đề nghị hoàn tiền nhưng yêu cầu anh Tiền phải trả khoản khấu hao sử dụng suốt 2 năm qua.

Nghe vậy, anh Tiền tức giận nói: “Các anh bán xe giả mà còn đòi tôi trả tiền khấu hao? Đây là lừa đảo trắng trợn!”

Sau đó, người đàn ông này đã kiện phía đại lý bán xe ra tòa và yêu cầu đơn vị này phải “hoàn tiền và bồi thường gấp 3 lần giá trị xe” cho mình.

Tại phiên tòa, anh Tiền cung cấp đầy đủ bằng chứng gồm hợp đồng mua bán, biên lai thanh toán, kết quả giám định xe. Anh cáo buộc đại lý ô tô đã cố tình che giấu tình trạng thực tế của xe.

Về phía bị đơn, đại lý thừa nhận chiếc xe được sử dụng cho mục đích nội bộ và cho rằng việc giao nhầm là “sơ suất”, không mang tính chất gian lận. Họ không đồng ý với yêu cầu bồi thường gấp 3 lần giá trị xe mà phía nguyên đơn đưa ra.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 8 và Điều 20 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, tòa án địa phương khẳng định: Người tiêu dùng có quyền được biết thông tin trung thực, đầy đủ về sản phẩm; doanh nghiệp không được che giấu hay gây hiểu lầm.

Ảnh: Baijiahao

Tòa nhận định đại lý đã biết rõ giấy tờ xe là giả nhưng vẫn bán xe như một sản phẩm hợp pháp mà không thông báo cho người mua, hành vi này cấu thành hành vi gian lận.

Theo Điều 55 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, nếu doanh nghiệp có hành vi gian dối trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, người tiêu dùng có quyền yêu cầu hoàn lại tiền và được bồi thường gấp 3 lần giá trị sản phẩm.

Dựa trên quy định này, tòa án địa phương đã ra phán quyết buộc đại lý bán xe phải hoàn trả tiền mua xe cho anh Tiền trong vòng 10 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực. Đồng thời, đại lý còn phải bồi thường thêm 987.000 NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) – tương đương 3 lần giá trị xe đã bán. Toàn bộ án phí của vụ kiện cũng do phía đại lý chi trả.

Dù anh Tiền đã đòi được quyền lợi cho mình song vụ việc trên cũng là bài học cảnh tỉnh cho người tiêu dùng: Dù mức giá "hời" đến đâu, nếu bỏ qua việc kiểm tra kỹ nguồn gốc và giấy tờ xe, rủi ro mất trắng tài sản luôn có thể xảy ra. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở cho các doanh nghiệp: hành vi gian dối, che giấu thông tin trong kinh doanh không chỉ làm tổn hại uy tín mà còn có thể phải trả giá đắt bằng những khoản bồi thường lớn theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

(Theo Baijiahao)