Tịch thu gần 70kg vàng thỏi trị giá hơn 20 tỷ đồng dưới 1 hồ nước ở công viên

Lập mưu chiếm đoạt vàng của công ty

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Tây Thành, Bắc Kinh, từ năm 1994, Cát Kim Sơn đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh số 5 của Tập đoàn Hữu nghị Trung Quốc, phụ trách mua bán nguyên liệu vàng. Tháng 9/1998, sau nhiều trục trặc trong công việc và đời sống cá nhân, người đàn ông này nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Để thực hiện ý định trên, ông Cát liên hệ với hai công ty chuyên kinh doanh vàng – một ở Quảng Châu, một ở Quế Lâm – để sắp xếp việc mua vàng. Ngày 15/9/1998, một người trung gian đại diện cho Công ty tại Quế Lâm thỏa thuận mua 70kg vàng với giá 80,2 tệ/gram, tổng trị giá hơn 5,6 triệu NDT, thanh toán bằng hối phiếu.

Ngày 16/9/1998, ông Cát trình bày với lãnh đạo công ty rằng có khách hàng ở Quảng Châu muốn mua 70kg vàng còn lại của công ty với giá như trên. Dù lãnh đạo muốn hủy giao dịch vì giá vàng đang biến động, người đàn ông này vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch kinh doanh.

Ảnh: 163.com

Ngày 18/9/1998, Cát Kim Sơn thông báo với đại diện của công ty ở Quế Lâm rằng đã nhận được hối phiếu của họ. Tuy nhiên 3 ngày sau, người đàn ông này lấy lý do “ông chủ cho rằng giá quá thấp, không thể bán được” để thương lượng lại giá. Kết quả, công ty này đã đồng ý mua vàng với giá cao hơn ban đầu là 81,5 NDT/gram. Số tiền thanh toán được chuyển đến đơn vị của Cát Kim Sơn trong ngày 22/9/1998.

Cùng ngày, ông Cát thông báo với lãnh đạo rằng một khách hàng ở Quảng Đông đã đồng ý mua vàng với giá 81,5 NDT/gram. Tuy nhiên, công ty hiện không đủ tiền mặt, trong khi ngân hàng chỉ cho phép thanh toán trong vòng 3 ngày. Do đó, ông Cát đề xuất tạm dùng số tiền khách hàng ở Quế Lâm đã chuyển vào tài khoản công ty để mua vàng trước, sau đó sẽ hoàn trả kèm lãi suất cao. Đề xuất này của ông được lãnh đạo chấp thuận.

Sau khi nhận được hối phiếu từ công ty Quế Lâm, Cát Kim Sơn nộp lại cho cấp trên để người này gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc xin phép thực hiện giao dịch mua vàng.

Sáng 22/9/1998, Cát Kim Sơn cùng kế toán được tài xế chở đến ngân hàng. Tại đây, họ chuyển hơn 5 triệu NDT từ tài khoản công ty sang tài khoản tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Giao dịch xong, ông Cát cho kế toán rời đi. Tiếp theo, người đàn ông này gọi người em họ và một người thân khác mang vali đến ngân hàng. Tại kho vàng của Ngân hàng Nhân dân chi nhánh Bắc Kinh, ông nhận tổng cộng 22,5 thỏi vàng, nặng gần 70kg.

Cùng ngày, người đàn ông này liên hệ với công ty ở Quảng Châu để thông báo về số vàng đã chuẩn bị xong. Phía đối tác cho biết tiền mặt đã sẵn sàng, tuy nhiên họ yêu cầu công ty ông Sơn phải cung cấp đủ giấy tờ như hóa đơn thuế, giấy phép kinh doanh vàng… và hẹn đến tận công ty để thực hiện giao dịch vào hôm sau.

Biết không thể kiếm chác được gì từ thương vụ này, tối 22/9/1998, ông Cát đã ôm vàng cùng người thân bắt xe bỏ trốn đến Thiên Tân. Họ thuê phòng bằng giấy tờ giả.

Sáng hôm sau, người đàn ông này đến công viên nước Thiên Tân để “khảo sát địa hình”, sau đó thuê 2 chiếc thuyền và ném vali chứa vàng xuống hồ để giấu tạm. Xong việc, cả nhóm lập tức trả thuyền, trả phòng và rời khỏi Thiên Tân. Ông Cát dặn các đồng phạm tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này.

Chiều 23/9/1998, đại diện của công ty Quế Lâm đến tìm lãnh đạo Tập đoàn Hữu nghị Trung Quốc, thông báo ông Cát đã lấy vàng nhưng mất liên lạc. Cùng thời điểm, khi lãnh đạo công ty liên hệ, vợ ông Cát cũng tiết lộ chồng bà từng gọi về, nói đang vướng vào một khoản tiền lớn nên khuyên bà cùng con rời đi. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, lãnh đạo công ty này lập tức trình báo cơ quan công an địa phương.

Trốn chạy suốt 21 năm vẫn sa lưới

Sau khi rời Thiên Tân, Cát Kim Sơn lần lượt di chuyển qua các tỉnh thành như Hoài Âm, Nam Kinh, Phúc Kiến, Vân Nam... Suốt 21 năm lẩn trốn, ông thay đổi danh tính, sống chui lủi. Năm 2001, người đàn ông này từng quay lại công viên nước Thiên Tân tìm lại số vàng theo trí nhớ nhưng không thấy nên đoán rằng số vàng đã bị cơ quan chức năng vớt lên.

Ảnh: 163.com

Đến ngày 23/9/2019, Cát Kim Sơn bị bắt giữ khi đang sống dưới danh tính giả ở tuổi 57. Sau khi điều tra, cơ quan công tố xác định người đàn ông này đã chiếm đoạt 69,98kg vàng trị giá hơn 5,5 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng), bằng cách lợi dụng chức vụ và giấu số vàng tại hồ nước trong công viên Thiên Tân. Sau khi tiến hành trục vớt hồ nước nói trên, cơ quan chức năng đã tìm thấy và tịch thu toàn bộ số vàng thu được. Ngay sau đó, Viện kiểm sát quận Tây Thành đã cáo buộc Cát Kim Sơn tội biển thủ.

Tại tòa, Cát Kim Sơn phủ nhận cáo buộc tham ô và số tiền dùng mua vàng không phải của đơn vị. Tuy nhiên, Tòa án TAND quận Tây Thành xác định ông Cát đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn, cấu thành tội tham ô.

Xét thấy bị cáo là lần đầu phạm tội và tài sản đã được thu hồi, tòa chấp nhận giảm nhẹ tội. Ngày 10/10/2020, TAND quận Tây Thành tuyên phạt Cát Kim Sơn 11 năm tù và phạt tiền 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Bản án có hiệu lực do bị cáo không kháng cáo. Toàn bộ số vàng đã được cơ quan chức năng tịch thu đã được trả lại cho công ty. Vụ án kết thúc tại đây.

(Theo 163.com)