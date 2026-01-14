Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thứ rau dại ở Việt Nam, Trung Quốc ví là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”: Nấu kiểu này bao nhiêu cũng hết

14-01-2026 - 09:35 AM | Sống

Loại rau này mọc dại nhiều ở một số tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. Tiếc rằng chưa nhiều người biết tới để ăn.

Theo thông tin từ tờ The Paper, nụ rồng gai là một loại rau được người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cực kỳ yêu thích. Có kết cấu giòn, vị ngọt và mùi hương thơm ngon độc đáo, nụ rồng gai không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi với sức khỏe. Nhờ những ưu điểm đó mà nụ rồng gai được người Trung Quốc ví là “cao lương mỹ vị số một thế giới”.

Cây gai và nụ rồng gai (Ảnh minh họa).

Tại Việt Nam, nụ rồng gai còn được gọi là rau mầm gai, chồi gai hoặc nụ gai. Nó thực chất là phần chồi non của cây gai, loại cây mọc phổ biến ở những sườn núi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam như Yên Bái cũ. Thời điểm thu hoạch nụ rồng gai là từ mùa xuân tới đầu hè.

Loại rau tốt hơn cả nhân sâm

Nụ rồng gai ẩn chứa vô số điều bất ngờ về giá trị dinh dưỡng và dược liệu. Đây là loại rau có hàm lượng protein cao, với 5,4g protein trên mỗi 100g rau tươi. Nụ rồng gai cũng rất giàu carbohydrate và chất xơ. Chỉ cần ăn 100g nụ rồng gai tươi, bạn đã có thể bổ sung cho cơ thể hàng loạt các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe bao gồm canxi (20mg), phốt pho (150mg), natri (1mg), kali (590mg), sắt (1.100mcg), kẽm (32mcg), cùng với đó là vitamin A, B2, PP, C…

Thu hoạch nụ rồng gai (Ảnh minh họa).

Không những thế, nụ rồng gai còn chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đặc biệt, hàm lượng canxi, mangan, sắt, đồng và germanium hữu cơ trong nụ rồng gai cao hơn cả nhân sâm. Loại rau này còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi với sức khỏe, bao gồm saponin triterpenoid. Theo The Paper, saponin triterpenoid có tác dụng bảo vệ tim mạch, chống viêm và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Đáng lưu ý, theo Sohu, nụ rồng gai thậm chí còn được coi là tốt hơn cả nhân sâm trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ăn nụ rồng gai được cho là giúp làm mát máu, cầm máu, thanh nhiệt, giảm mỡ máu cũng như huyết áp, kháng khuẩn và kháng virus, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nụ rồng gai cũng giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh về đường tiêu hóa (như loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày mạn tính, viêm gan, tiêu chảy), một số bệnh về thận (như viêm thận), suy nhược thần kinh hoặc liệt dương do thận hư.

Nấu một món cực “cuốn” từ nụ rồng gai

Tempura nụ rồng gai (Ảnh minh họa).

Cũng như nhiều loại rau khác, nụ rồng gai thường được chế biến theo cách quen thuộc như luộc, xào hay hấp. Tuy nhiên, nhờ kết cấu giòn đặc trưng, loại rau này còn có thể biến tấu thành một món ăn lạ miệng, dễ gây “nghiện” với cả gia đình – tempura nụ rồng gai. Cách làm dưới đây đơn giản nhưng hiệu quả, đảm bảo nấu bao nhiêu cũng hết.

Nguyên liệu

Nụ rồng gai tươi

Bột tempura (hoặc bột mì đa dụng)

Trứng gà (tùy chọn)

Dầu ăn

Muối

Cách làm

Chế biến món tempura nụ rồng gai (Ảnh minh họa).

Nụ rồng gai nhặt bỏ phần già, rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo hoàn toàn. Có thể chẻ ra nếu nụ quá to.

Cho bột tempura vào tô, thêm nước lạnh từ từ và khuấy nhẹ tay đến khi trở thành hỗn hợp sệt. Có thể cho thêm một ít muối hoặc lòng đỏ trứng gà nếu muốn lớp vỏ béo nhẹ hơn.

Đun nóng dầu ăn trong chảo sâu lòng. Khi dầu đạt độ nóng, nhúng từng nụ rồng gai vào bột rồi cho vào chảo chiên. Chiên ngập dầu, lật nhẹ để lớp bột chín đều, phồng xốp và có màu vàng nhạt.

Khi tempura nụ rồng gai đạt độ giòn mong muốn, vớt ra để lên giấy thấm dầu. Nên ăn ngay khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn độ giòn bên ngoài và vị tươi ngọt bên trong.

Tempura nụ rồng gai có thể chấm muối tiêu chanh, tương ớt hoặc nước chấm tempura tùy khẩu vị. Món ăn giòn rụm, lạ miệng, rất thích hợp làm món khai vị hoặc món ăn kèm trong bữa cơm gia đình.

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

