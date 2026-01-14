Bác bảo vệ này có lẽ là người hot nhất viện K Tân Triều: Biết chuyện đời tư thấy thương nhiều hơn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một bác bảo vệ tận tình hướng dẫn từng bước cho bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Người bảo vệ không chỉ hướng dẫn làm thủ tục khám chữa bệnh, nhập viện mà bác còn liên tục trấn an:

“Với đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên khoa II bệnh viện K ngày đêm miệt mài tâm huyết với ngành ung thư đã nghiên cứu đưa ra cho bệnh nhân những liệu trình điều trị đặc trị cho nên hàng năm có hàng triệu bệnh nhân ung thư được chữa khỏi. Không may bác nào mắc phải căn bệnh ung thư không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì, bệnh ung thư hoàn toàn có thể được chữa khỏi” - bác bảo vệ nói với giọng sang sảng, chắc chắn.

Đoạn clip về bác bảo vệ viral trên MXH (Nguồn: Ngô Thị Như Thơ)

Được biết, nhân vật chính trong đoạn clip này là bác Nguyễn Tiến Phúc (66 tuổi, quê Ninh Bình) - bác bảo vệ tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu ở Bệnh viện K Tân Triều. Ngoài sự tận tâm với công việc, câu chuyện của bác Phúc cũng khiến nhiều người xúc động.

Theo VietNamNet, bác Phúc đã làm công việc bảo vệ tại Bệnh viện K suốt 8 năm qua. Mỗi ngày, từ khoảng 4 giờ sáng, bác có mặt tại khu khám bệnh tầng 2, nhà A để mở cửa, đón bệnh nhân. Khi người bệnh bắt đầu đến đông, ông chủ động hướng dẫn quy trình khám, chỉ dẫn từng khu vực, giúp họ nắm rõ các bước cần làm giữa không gian bệnh viện vốn dễ gây căng thẳng, bối rối.

Suốt nhiều năm gắn bó với công việc, ông Phúc luôn làm việc bằng sự tận tụy và chân thành. Không ít bệnh nhân sau khi hoàn tất việc khám chữa bệnh đã ôm ông để nói lời cảm ơn.

Về đoạn clip viral trên MXH, chú Phúc chia sẻ rằng mình vừa mừng vừa lo. Bác nhận được hàng trăm cuộc gọi từ người thân, bạn bè và cả những bệnh nhân từng gặp mình để chúc mừng. Tuy nhiên, bác cũng tâm sự chân thành rằng mình thấy lo lắng nhiều hơn, bởi sợ rằng việc hướng dẫn có thể lỡ lời vượt quá chuyên môn, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh chung của bệnh viện.

Dù vậy, bác Phúc khẳng định mọi việc mình làm đều xuất phát từ mong muốn giúp người bệnh bớt vất vả. Khoa Khám bệnh theo yêu cầu mỗi ngày tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân, chưa kể số lượng người nhà đi cùng lên tới cả nghìn người. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng bảo vệ giúp quá trình đi khám của bệnh nhân trở nên đơn giản và trật tự hơn rất nhiều.

Ngoài đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác còn giữ gìn an ninh trật tự, lau dọn, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, gia cố bàn ghế và bảo quản cơ sở vật chất của khoa. Hiện tại, bác cũng được bố trí chỗ ở ngay trong khuôn viên bệnh viện để thuận tiện nghỉ ngơi và sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Bác Nguyễn Tiến Phúc (Ảnh: Bệnh viện K)

Nhưng không dừng lại ở đó, bản thân bác Phúc cũng là một bệnh nhân ung thư phổi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bác Phúc phát hiện ung thư phổi vào năm 2017. Sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt một bên phổi tại Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K, bác tiếp tục thực hiện nhiều đợt hóa trị và điều trị miễn dịch để ngăn ngừa tái phát.

Tháng 12/2017, khi sức khỏe dần ổn định, bác Phúc được Khoa Khám bệnh theo yêu cầu tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ. Từ đó đến nay, đã 8 năm chú kiên trì gắn bó với công việc tại chính nơi từng cứu sống mình.

Đến năm 2024, trong một lần tái khám, các bác sĩ phát hiện bác Phúc có nốt di căn sang phổi còn lại và chỉ định truyền hóa chất. Trong thời gian điều trị, ông vẫn duy trì thói quen tập thể dục hằng ngày nên có thời điểm tổn thương ở phổi mờ dần. Tuy nhiên, gần đây bệnh tái phát, khối u xuất hiện ở phổi phải, gần cuống phổi và khe trung thất. Các bác sĩ đánh giá không thể phẫu thuật, phương án điều trị hiện nay là xạ trị kết hợp hóa chất. Hiện bác Phúc vẫn vừa làm việc vừa điều trị tại Khoa Nội 1, Bệnh viện K.

Về cuộc sống cá nhân, gia đình bác Phúc có 3 người con, đều đã lập gia đình và sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Với người bảo vệ, bệnh viện không chỉ là nơi làm việc hay điều trị, mà còn là nơi bác tìm thấy ý nghĩa của việc sống chậm lại, sẻ chia và đồng cảm.

Theo thông tin được bệnh viện K đăng tải, bác Phúc chia sẻ thêm: “Mỗi ngày làm việc, tôi đều được gặp và trò chuyện cùng những người bệnh tới khám tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện K. Tôi hiểu họ cảm thấy thế nào, vì bản thân tôi cũng đã từng là một bệnh nhân ung thư. Thế nhưng, bằng tất cả những gì đã từng trải qua và niềm tin của mình, tôi đều khuyên mỗi người bệnh cần không ngừng hy vọng, giữ trạng thái lạc quan để điều trị, vui sống. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư cũng nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, vận động thường xuyên để bản thân không ngừng đón nhận những điều tích cực, cải thiện sức khỏe, nâng cao hiệu quả điều trị".