Đi chợ thấy 4 loại trứng này thì giá rẻ mấy cũng đừng mua: ăn vào đau bụng, ngấm ngầm hại thân

Khi đi chợ hoặc siêu thị, trứng là thực phẩm quen thuộc vì dễ chế biến, giá vừa phải và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, trứng cũng là nhóm thực phẩm “nhạy cảm”: chỉ cần bảo quản sai, để quá lâu hoặc nguồn hàng không đảm bảo là chất lượng đã giảm rõ rệt, thậm chí tiềm ẩn rủi ro an toàn thực phẩm. Vì vậy, bên cạnh việc tìm nơi bán uy tín, người mua nên nhận diện những “loại trứng không nên mua”:

1.Trứng không rõ nguồn gốc, bán trôi nổi và thiếu thông tin cơ bản

Ở nhiều nơi, trứng được bày bán theo rổ, theo khay lẻ, không có nhãn về nơi sản xuất, ngày đóng gói hay hạn sử dụng. Với nhóm này, vấn đề không chỉ nằm ở “trứng ngon hay không” mà còn là điều kiện vận chuyển và bảo quản: trứng có thể đã trải qua nhiệt độ cao, ẩm ướt, để ngoài nắng hoặc tiếp xúc bụi bẩn. Người tiêu dùng thường khuyên nên ưu tiên trứng có nguồn gốc, thông tin rõ ràng và hạn chế mua trứng bán ở những điểm không đảm bảo vệ sinh hoặc không kiểm soát được chất lượng.

2. Vỏ trứng bất thường

Một trong những yếu tố dễ đánh giá chất lượng trứng là bề mặt vỏ. Người tiêu dùng nên tránh mua loại trứng có vỏ quá bẩn, dính nhiều chất bẩn hoặc phân. Vỏ trứng vốn có thể mang vi khuẩn, khi vỏ bẩn nặng, nguy cơ nhiễm bẩn chéo trong quá trình vận chuyển, cất trữ và chế biến sẽ tăng lên. Đặc biệt nếu người dùng có thói quen đặt trứng chung với thực phẩm chín hoặc xử lý trứng không đúng cách. Trong các khuyến nghị phổ biến, trứng vỏ bẩn nhiều thường được xếp vào nhóm không nên chọn mua, vì vừa gây mất vệ sinh vừa khó kiểm soát chất lượng bên trong.

3. Trứng không còn tươi

meo-nau-an-11

Bạn không nên mua trứng có dấu hiệu để lâu, kém tươi. Dấu hiệu dễ nhận biết là vỏ trứng “quá láng bóng”, sờ trơn mịn bất thường. Những ngời có kinh nghiệm cho rằng trứng tươi thường có bề mặt hơi nhám hoặc có lớp phấn mỏng, còn trứng để lâu dễ trở nên bóng hơn do lớp phủ tự nhiên trên vỏ thay đổi theo thời gian và quá trình bảo quản. Dù không phải lúc nào vỏ bóng cũng đồng nghĩa trứng hỏng, đây vẫn là tín hiệu cảnh báo để người mua cẩn trọng hơn, nhất là khi đi kèm các dấu hiệu khác như trứng nhẹ tay, mùi lạ hoặc lô hàng bày bán trong điều kiện nóng bức.

4. Trứng có dấu hiệu lạ

Ngoài ra, trứng có các đốm đen, vùng vỏ nhợt nhạt bất thường hoặc bề mặt “lạ mắt” cũng thường được khuyến cáo không nên mua. Những dấu hiệu này có thể liên quan đến việc trứng đã để lâu, bị va chạm, hoặc điều kiện bảo quản không tốt. Khi đứng trước nhiều khay trứng, lựa chọn an toàn là ưu tiên các quả có vỏ nguyên vẹn, sạch tương đối, màu sắc đồng đều theo đặc trưng giống gia cầm, và tránh những quả có vết bất thường rõ rệt.

Một cách kiểm tra đơn giản khác là soi trứng dưới ánh đèn (có thể dùng đèn pin điện thoại). Nhiều hướng dẫn cho biết trứng càng cũ thì túi khí càng lớn; vì vậy nếu soi thấy túi khí lớn, đường viền rõ hoặc các dấu hiệu bất thường bên trong, nên loại bỏ khỏi giỏ mua. Một số trường hợp soi trứng còn thấy mảng màu xám đục, không đều – đây cũng là dấu hiệu bị cảnh báo vì có thể liên quan đến trứng kém chất lượng hoặc đã biến đổi bên trong. Soi trứng không thay thế được kiểm nghiệm chuyên sâu, nhưng là bước sàng lọc hữu ích khi mua số lượng nhiều.

Lưu ý

Đặc biệt cần tránh trứng bảo quản sai cách, nhất là trứng từng bị bảo quản lạnh rồi rã đông nhiều lần. Theo các cảnh báo tiêu dùng, việc bảo quản trứng trong điều kiện lạnh đông lặp lại có thể làm giảm chất lượng trứng và làm tăng nguy cơ phát sinh vấn đề vệ sinh do ngưng tụ hơi nước trên vỏ, nứt vỏ vi mô hoặc tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập nếu khâu xử lý không đảm bảo. Người mua khó nhận biết hoàn toàn bằng mắt thường, nhưng có thể suy đoán rủi ro khi thấy trứng được trữ ở điều kiện không phù hợp, bề mặt ẩm, đọng nước hoặc quầy hàng có dấu hiệu bảo quản thất thường.

Bạn không nên “tin tuyệt đối” vào màu lòng đỏ để đánh giá chất lượng. Màu lòng đỏ có thể bị tác động bởi thức ăn chăn nuôi hoặc các yếu tố khác, và không phải cứ đỏ đậm là “bổ hơn”. Vì vậy, nếu gặp trứng có dấu hiệu màu sắc quá khác thường, tốt nhất nên ưu tiên nguồn trứng rõ ràng, có kiểm soát, thay vì chọn theo cảm tính.

Chỉ cần thêm vài giây quan sát, người tiêu dùng đã có thể giảm đáng kể nguy cơ mua phải trứng kém, từ đó bảo vệ bữa ăn gia đình vừa ngon miệng vừa an toàn.

Tổng hợp